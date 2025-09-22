Jak podpořit sport? Poslouchejte politickou debatu v rámci projektu Česko 2025
Tématem další debaty v rámci projektu Českého rozhlasu nazvaného Česko 2025 je sport. Kolik financí do něj chtějí strany investovat a kam by měly peníze směřovat? Jak jsou politici spokojení s fungováním Národní sportovní agentury? A jak chtějí snížit stále rostoucí počet dětí s obezitou nebo nadváhou? Radiožurnál pozval do debaty zástupce stran, které mají nevyšší šance na úspěch ve volbách do Poslanecké sněmovny.
Debata Česko 2025: Sport je součástí série debat Českého rozhlasu, které se snaží představit názory a postoje nejsilnějších českých stran a hnutí na významná témata letošní kampaně.
V debatě se budou zástupci jednotlivých subjektů věnovat státní podpoře sportu, kolik peněz by měli dostávat vrcholoví sportovci a jaký je stav sportovní infrastruktury. Debata se také zaměří na podporu sportování dětí a zda by se měla měnit výuka tělesné výchovy.
Přímý přenos debaty začal v 18.30. Můžete ho poslouchat na stanici Radiožurnál Sport.
Hosté debaty Česko 2025: Sport
- Robert Plaga, nestraník za hnutí ANO, bývalý ministr školství;
- Ondřej Müller, koalice Spolu, předseda TOP 09 Pardubice;
- Jan Lacina, hnutí STAN, poslanec;
- Zdeněk Kettner, hnutí SPD, poslanec;
- Samuel Volpe, Česká pirátská strana, předseda středočeských Pirátů;
- Miroslav Krejčí, hnutí Motoristé, bývalý ředitel státní organizace Cermat.
(Hnutí Stačilo! do této debaty nevyslalo nikoho ze svých kandidátů)