Jak podpořit sport? Poslouchejte politickou debatu v rámci projektu Česko 2025

Tématem další debaty v rámci projektu Českého rozhlasu nazvaného Česko 2025 je sport. Kolik financí do něj chtějí strany investovat a kam by měly peníze směřovat? Jak jsou politici spokojení s fungováním Národní sportovní agentury? A jak chtějí snížit stále rostoucí počet dětí s obezitou nebo nadváhou? Radiožurnál pozval do debaty zástupce stran, které mají nevyšší šance na úspěch ve volbách do Poslanecké sněmovny.

Politici debatují o podpoře sportu v Česku (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Debata Česko 2025: Sport je součástí série debat Českého rozhlasu, které se snaží představit názory a postoje nejsilnějších českých stran a hnutí na významná témata letošní kampaně. 

V debatě se budou zástupci jednotlivých subjektů věnovat státní podpoře sportu, kolik peněz by měli dostávat vrcholoví sportovci a jaký je stav sportovní infrastruktury. Debata se také zaměří na podporu sportování dětí a zda by se měla měnit výuka tělesné výchovy. 

Přímý přenos debaty začal v 18.30. Můžete ho poslouchat na stanici Radiožurnál Sport.

Hosté debaty Česko 2025: Sport

  • Robert Plaga, nestraník za hnutí ANO, bývalý ministr školství;
  • Ondřej Müller, koalice Spolu, předseda TOP 09 Pardubice;
  • Jan Lacina, hnutí STAN, poslanec;
  • Zdeněk Kettner, hnutí SPD, poslanec;
  • Samuel Volpe, Česká pirátská strana, předseda středočeských Pirátů;
  • Miroslav Krejčí, hnutí Motoristé, bývalý ředitel státní organizace Cermat.

(Hnutí Stačilo! do této debaty nevyslalo nikoho ze svých kandidátů)

