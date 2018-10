Těžká práce volebního komisaře. Podívejte se, jak složité je sečíst hlasy v komunálních volbách

Volební komisaři nejprve vysypou všechny úřední obálky z volebních uren. Pokud lidé hlasují v komunálních i senátních volbách, musí komise obálky roztřídit dle barev. Žluté pro Senát na jednu hromadu, šedé pro zastupitelstva obcí na druhou.

Následně musí dát pozor, zda ze šedé obálky vytahují dva lístky stejné barvy.

„V Praze je to horší, protože se volí jak do magistrátu, tak do městské části,“ přibližuje zapisovatel z Prahy 6 Petr Šamsa a rozbaluje obří plachtu s růžovým pruhem pro magistrát. Ta má osm stran.

„Pokud by v šedé obálce byly dva hlasy pro magistrát nebo městskou část, tak je to neplatné. Pokud by tam byl pouze jeden - například jen pro magistrát, a ne pro městskou část -, tak je to stále platné,“ upozorňuje Šamsa.

Komisaři poté rozdělí hlasovací lístky pro magistrát a pro městskou část na dvě hromádky. „Pak musíme zkontrolovat, aby lístek pro magistrát obsahoval pro jednotlivé kandidáty maximálně 65 preferenčních hlasů a pro naši městskou část 45 preferenčních hlasů,“ doplňuje zapisovatel.

Teprve poté začíná samotné sčítání hlasů. A to bude podle Šamsy - i kvůli velikosti volebních lístků - poměrně složité. Komisaři tak mají k dispozici pomocné sčítací archy, pro každou stranu jeden.

„Pokud na hlasovacím lístku není žádný preferenční hlas pro kandidáta a je tam pouze hlas pro stranu, tak si na pomocném sčítacím archu příslušné strany uděláme nahoře čárku. A to znamená, že hlas pak dostane každý kandidát na kandidátce. Každý křížek, který je pak na hlasovacím lístku u kandidáta jiné strany, musíme zaznamenat čárkou dovnitř pomocného archu,“ líčí zapisovatel.

Kandidáty si zakřížkujte doma

Hlasovací lístky v podobě obří plachty se budou voličům za plentou vyplňovat obtížně. Zapisovatel Šamsa proto radí, aby si lidé stranu nebo kandidáty zakřížkovali už doma.

„Na stolek za plentou se vejde zhruba půlka hlasovacího lístku. Zacházení s nimi je tak obtížné. Doporučoval bych si to zakřížkovat doma,“ říká zapisovatel. Předvyplněné hlasovací lístky pak voliči za plentou už jen vloží do obálky.

A jak dlouho může vyplnění hlasovacího lístku voliči trvat? „Pokud vybere jen jednu stranu, tak to bude mít hned. Pokud dělá preference napříč stranami, tak mu to může zabrat pět nebo deset minut. Doufáme, že těch preferencí bude co nejméně nebo že to voliči budou mít vyplněné už z domova,“ doplňuje Šamsa.

Nejvytíženější doba, kdy by se před volebními místnostmi mohly tvořit fronty, byla podle něj v pátek mezi 14. a 16. hodinou. „Pak už to bude plynulé,“ uzavírá zapisovatel z Prahy 6 Petr Šamsa.