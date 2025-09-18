Jako premiér napíšu do EU a NATO, že vystupujeme, míní Vrabel z České republiky na 1. místě!
Český rozhlas, jak víte, zve k rozhovoru lídry všech politických stran, hnutí a koalic, které kandidují v letošních sněmovních volbách. Cílem je i touto formou v 15 minutách představit volební program a priority, které chce daný subjekt v případě úspěchu v Poslanecké sněmovně prosazovat. O pořadí kandidátů rozhodl Los. Osmnáctým hostem byl předseda hnutí Česká republika na 1. místě! (ČR1) Ladislav Vrabel, lídr kandidátky ve Středočeském kraji.
Jaké jsou tři hlavní priority, s nimiž jde vaše hnutí do těchto sněmovních voleb?
Kdybychom měli vládu, tak první den bych jako premiér napsal do Evropské unie dopis, že zahajujeme jednání o vystoupení z Evropské unie.
00:00 / 00:00
Poslechněte si celý rozhovor s předsedou hnutí Česká republika na 1. místě! Ladislavem Vrabelem
První den bych také napsal dopis do Severoatlantické aliance (NATO), že jsme z ní právě vystoupili, abychom byli země vojensky neutrální. Také bych napsal do Světové zdravotnické organizace (WHO).
To je taková hlavní priorita, udělat českou zemi suverénní, vyvést ji z kolonialismu Západu a otevřít jí možnosti, abychom mohli obchodovat i s rozumem.
První priorita, ta druhá?
Pokud se tohle povede, tak potom oddělit politiku od ekonomiky v tom smyslu, že dnes politika jaksi diktuje, s kým můžeme obchodovat a s kým nemůžeme obchodovat. My potřebujeme obchodovat s tím, s kým je to výhodné, to znamená vrátit se k tendrům a vrátit se k veřejným zakázkám.
Tam je samozřejmě potřeba obrátit se na Ruskou federaci, protože tam jsou natažené ty trubky na plyn a na ropu.
A jak jsem říkal na velkých demonstracích na Václavském náměstí, tak další věc, kterou bych udělal, zavolal bych mému advokátovi do Srbska, který je osobní přítel Sergeje Lavrova, nechal bych si tam domluvit schůzku tak, aby byla přátelská a omluvil se za naši vládu.
Za co byste se chtěl omlouvat?
Za tu agresivitu vůči Ruské federaci.
Česko pomáhá Ukrajině nedostatečně, míní vládní zmocněnec. Analytik: Souhlasím, na pomoci vyděláváme
Číst článek
Uveďte, prosím, jeden příklad.
Dodáváme zbraně, které byly použité v roce 2023 proti Ruské federaci, což byly teroristické činy na jejich území.
To je vaše stanovisko... A třetí bod?
V okamžiku, kdyby se nám podařilo zase získat východní trhy a nerostné suroviny levně tak, abychom mohli obnovit průmysl, tak bych chtěl udělat daňovou reformu. Ta je základem té proměny České republiky, kterou máme připravenou v plánu Česká republika na 1. místě!
Známe vaše tři priority, chcete tedy okamžitě vystoupit z Evropské unie? Proč bez referenda?
K tomu, aby vzniklo referendum, by nejdřív musel vzniknout ústavní zákon o referendu, protože ústava nemá zákon o obecném referendu. K tomu, aby vznikl ústavní zákon o referendu o vystoupení z Evropské unie, by pro něj musel hlasovat Senát ústavní většinou tří pětin, což není možné, protože v Senátu je 80 senátorů, z nichž 61 jsou senátoři koalice Spolu. Tam nemůže projít ten zákon.
Takže vystoupit z Evropské unie skrze referendum není možné, proto my vůbec nepřemýšlíme o cestě referenda.
Žijeme v demokracii, minimálně legislativně jsme v demokracii, to znamená, že platí vůle většiny. Když se 50 procent plus rozhodne ve volbách, že podpoří hnutí Česká republika na 1. místě!, kde kandiduji s doktorem Miroslavem Sládkem, doktorkou Vladimírou Vítovou a dalšími. Když 50 procent lidí dá hlas tomu, že chce vystoupit z Evropské unie ve volbách, tak to plně nahrazuje referendum.
Změna politického systému
Váš deklarovaný programový cíl číslo dvě je, že ČR1 bude usilovat o legislativní změny s cílem uplatnění přímé demokracie, tedy co nejkratšího vztahu občana přímo na výkon státní moci. Není přímá demokracie úzce svázána právě s všelidovým hlasováním?
Vy nečtete z volebního programu, ale z programových stanovisk našeho hnutí, která jsou několik let stará. Ale OK.
Udrží se Praha jako bašta liberální pravice? Havlíček chce pokořit Spolu, těžký boj čeká Maláčovou
Číst článek
Čtu to z vašich stránek.
Když se budeme bavit obecně o tom, co chceme udělat s politikou, tak si vemte, dneska jsou vláda a parlament lidi, kteří jsou nedotknutelní.
Takže usilujete o to, že byste chtěli legislativní změny v uplatnění přímé demokracie?
My jsme přivedli na náměstí 100 tisíc lidí a stejně jsme se nedomohli žádné změny. Ti lidé jsou prostě neodvolatelní. My potřebujeme udělat změnu politického systému, máme to vypracované kompletně.
Jaký politický systém byste tedy rádi zavedli?
Ta reforma je přesně vypracovaná v plánu Česká republika na 1. místě! Chceme odvolatelnost politiků, a to zákonem. Každý politik na každé úrovni bude mít přesný počet lidí.
Ti podepíšou petici, že ho chtějí odvolat, půjde to k soudu, a ten rozhodne na základě toho, jestli politik plní, nebo neplní svůj volební program, o jeho odvolání. Protože politik má volební program, a to je v podstatě jeho pracovní smlouva. Když ji porušuje, tak má být odvolaný.
Vy už jste řekl, že byste chtěli opustit Severoatlantickou alianci, a zároveň píšete, že vám jde o zachování míru. Co kdybychom se museli bránit? Obejdeme se bez spojenců?
My se nemáme před kým bránit, pokud nebudeme součástí toho konfliktu, který se teď rozehrává. Samozřejmě ta situace může být nebezpečná v tom turbulentním světě, ale jak říkám, neptejme se pořád na nebezpečí, co budeme dělat bez NATO, protože být v NATO je pro mě takřka stoprocentní jistotou toho, že budeme zneužití jako země a budeme se účastnit konfliktu, který přijde.
Cvičení Západ 2025. Rusové demonstrovali svou sílu a testovali jaderné zbraně u hranic NATO
Číst článek
Já se ptám na tu alternativu.
Uvědomte si, že mnohem větší nebezpečí je, pokud v NATO zůstaneme. Podívejte se na Ukrajinu, jakým způsobem dopadla. Ukrajina přišla o 1,8 milionu lidí v tom konfliktu.
A kdo je na vině?
Myslím si, že konflikt především rozehrály Spojené státy.
Ne, Rusko.
Ne, to určitě ne. Konflikt je tam od roku 2014 jako občanská válka.
Všichni známe ten průběh, asi se na to jen liší názory. Navrhujete uspořádat referendum o vstupu do BRICS. Proč?
Lidé by měli mít právo se rozhodnout i o takových věcech. Jako když jsme vstupovali do Evropské unie. Proč jim nenechat to právo?
Já se neptám na referendum, ale proč byste chtěl vstoupit do BRICS?
Protože chceme dělat politiku všech azimutů, jak se říká. Ekonomika se musí oddělit od prizmatu politiky, politici jsou zkorumpovaní a pracují pro nadnárodní západní korporáty.
Radši jsou ochotní zlikvidovat Českou republiku, aby nakupovali drahý plyn a drahou ropu od Ameriky namísto toho, abychom to koupili čisté a levné od Ruska. Jen kvůli nějaké vymyšlené politice. My přece musíme nakupovat tam, kde to je ekonomicky výhodné.
Chystaná pandemie
Jak by nám prospělo vámi navrhované vystoupení ze Světové zdravotnické organizace?
Víte, co bylo během pandemie. Teď se chystá nová pandemie podle mých informací od doktora Heika.
Chystá se? Proč myslíte?
Doktor Heiko, který měl na demonstraci v Berlíně milion lidí a vystupoval tam současný americký ministr zdravotnictví Robert Kennedy junior. Nedávno jsem s ním byl v Bulharsku a on mi vysvětloval, jakým způsobem předpověděl covid-19.
Případů covidu přibývá obdobně jako loni. Teď je čas nechat se očkovat, říká hlavní hygienička Macková
Číst článek
Tehdy sledoval obchodní a zdravotnické struktury a řekl: ‚Tady je jasné, že se chystá pandemie, protože ty obchodní struktury jsou připravené prodávat mRNA zabalené jako vakcínu, tu genetickou terapii.‘
On tyto struktury sleduje dál a řekl, že jsou připravení na to, aby teď prodávali mRNA jako bakterii. On předpokládá, že přijde nová pandemie, kde se objeví bakterie, která bude poškozovat mikrobiom, to znamená střevní bakterie.
Bude to pravděpodobně i smrtelné, nebudou proti tomu fungovat antibiotika a bude nám prodáváno znovu mRNA, ta genetická terapie, ale ve formě nového antibiotika.
Tomu se ubráníme tím, že vystoupíme ze Světové zdravotnické organizace?
Tomu se neubráníme, protože pokud se to rozběhne, tak budou všechny věci tak, jako to bylo v jiných pandemiích.
Ale Světová zdravotnická organizace má dva systémy – jeden se jmenuje IHR 2005, to znamená International Help Regulations s 370 dodatky, který byl ratifikovaný naším parlamentem. Je to mezinárodní smlouva, která podle článku 10 Ústavy je nadřazená našim zákonům.
Těch 370 dodatků, které jsou k tomu neustále přilepované, už neprochází ratifikací v parlamentu. Stávají se nadřazenými našim zákonům a my samozřejmě nechceme, aby nás řídil Bill Gates, který je jeden z hlavních sponzorů Světové zdravotnické organizace.
Posuňme se dál. Je pravda, že byste chtěli zrušit daně?
Ano, chceme zrušit všechny daně, protože dnes občan platí 70 až 80 procent daní a globalistické korporáty se vyhýbají placení daní nebo platí daně minimální. Díky tomu se neustále přesouvají peníze obyčejných lidí a odtékají do globalistických korporátů do zahraničí.
Výdaje, to nám jde. Ale daně nechceme mít dost vysoké, abychom si to mohli dopřát, říká Janský
Číst článek
Naše země od roku 1989 prošla dvěma fázemi, tou první bylo rozprodání naší země, rozparcelování a předání do zahraničí. A druhou fází bylo zadlužení. To, co my potřebujeme, je uzavřít Českou republiku, uzavřít finanční a ekonomickou situaci.
To „uzavřít“ zaslouží vysvětlit.
Musíme se vytrhnout z globalistických systémů Mezinárodního měnového fondu, světových bank a tak dál. Potřebujeme udělat znovu naše soukromé, české finančnictví, udělat naši naší zemi suverénní a peníze dostat zpátky.
Mimo jiné v programu máme vymáhání válečných reparací od Německa, dělá to asi 14 bilionů korun.
Takže potřebujeme peníze dostat zpátky do republiky a udělat nový systém – zrušit všechny daně, protože daňový systém je vytvořený k tomu, aby okrádal obyčejné lidi. A vytvořit nový daňový systém, kde se bude platit jen 1 procento z bankovních převodů s tím, že to půjde rovnou do státní pokladny, aby byl plný budget.
Lidé nebudou muset používat banky, budou mít zakotvené v ústavě, že budou moct používat hotovost. Obyčejné lidi se vyhnou placení daní a daně budou platit firmy.
Česká minorita
Vaše hnutí chce usilovat o imigrační politiku s cílem zachování tradičních národních hodnot a kulturních zvyků skupin obyvatelstva žijících v České republice. Co jsou ty tradiční národní hodnoty, jak je chápete?
To je samozřejmě vepřo, knedlo, zelo, pivo a holky svobodný. Takže my samozřejmě naprosto odmítáme migrační pakt, ale migrační pakt nelze odmítnout samotný, je podepsaný.
Jediný způsob, jak se můžeme vyhnout migraci, je vystoupit z Evropské unie, protože migrační pakt je vymahatelný po České republice, dokud jsme součástí Evropské unie. Chceme, aby u nás zůstala tradiční kultura, a tomu chceme zabránit právě vystoupením z Evropské unie, protože nás čeká další vlna ukrajinizace České republiky.
Jakmile vstoupí Ukrajina do Evropské unie, tak se může stát, že za pár let české obyvatelstvo bude minorita v republice. Takže chceme zrušit program dočasné ochrany pro Ukrajince a navrátit stav Ukrajinců v České republice na stav na začátku roku 2022. Zrušit jim to, dát jim tři měsíce ať si odjedou, kam chtějí.
Rozumím. Chcete spolupracovat s občany, aktivisty, skupinami, spolky, politickými subjekty, které mají za cíl za, suverenitu České republiky, mír, svobodu názoru a projevu a prosperitu státu. Pokud byste se dostali do sněmovny, s kým byste si nejspíš mohli být nejblíž?
Samozřejmě nemůžeme spolupracovat s Andrejem Babišem, protože nechce vystoupit z Evropské unie, protože dostává miliardu ročně a jeho Agrofert má velké firmy v Německu.
Vondráček: Vláda nesmyslně utrácí peníze za obranu. Hofmann: Osm let se nic nedělo, musíme to dohnat
Číst článek
Nemůžeme spolupracovat s SPD a se Stačilo!, protože to jsou podvodníci, snaží se nalákat hlasy vlastenců a dnes už říkají, že nebudou prosazovat ani referendum o vystoupení z Evropské unie. Jsou tady jenom proto, aby spláchli skutečné vlastenecké hlasy
Jakým způsobem byste chtěli spolupracovat s dalšími subjekty? Našli byste společnou řeč?
Najdeme společnou řeč, pokud se potkáme programově, jo, ale těžko se potkat programy. Dobře vycházíme třeba s panem Paroubkem, bývalým předsedou vlády, ale neshodneme se v té základní věci vystoupení z Evropské unie a z NATO, proto spolu nekandidujeme.
Sjednotili jsme všechny politiky, kteří to vidí stejně jako my, že prvně je potřeba vystoupit z Evropské unie, protože všechny ty Green Dealy, migrační pakty, emisní povolenky, to, co nám tady slibují ty pseudovlastenecké strany, že tomu zabrání.
Tomu nejde zabránit, protože všechno to je vymahatelné, dokud jsme v Evropské unii. Musíme vystoupit.
Když jste minule kandidoval do sněmovny za hnutí Otevřeme Česko normálnímu životu, získal jste 0,4 procenta hlasů. Co byste tentokrát považoval za úspěch?
Kdybychom měli 50 plus, protože bychom dokázali zachránit Českou republiku.
A je to reálné?
Reálné to není, protože volby jsou zmanipulované. My se nedostaneme do žádných médií, tohle je velká výjimka. Poprvé ve státním médium můžu říct náš program.
Rozhovor s lídrem
Předvolební sérii 26 rozhovorů uslyšíte na Radiožurnálu a na webu iROZHLAS.cz najdete jejich přepis. Lídři kandidujících stran a hnutí v nich představí programové priority, názorové postoje a vize. Rozhovory vysíláme od 8. do 24. září ve všední dny v časech 14.00 a 14.15 na Radiožurnálu a Plusu, na webu iROZHLAS.cz pak najdete jejich přepisy pod klíčovým slovem: Rozhovor s lídrem 2025.