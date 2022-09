Birke: Nestydím se za značku. Jsem pořád sociální demokrat. Už jím zůstanu a asi i umřu

ČSSD ztratila v komunálních volbách řadu zastupitelů. Naopak Jan Birke v Náchodě bodoval. Jeho uskupení získalo téměř 40 procent hlasů. Nekandidoval nicméně za domovskou stranu, ale za uskupení Jan Birke Pro Náchod. Že by to odráželo negativní reflexi sociálních demokratů ale popírá. „Kandidoval jsem s vlastním jménem, což přestává být legrace. Prohrát s vlastním jménem, to je na vystěhování,“ zdůrazňuje v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Rozhovor Náchod 16:11 25. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Birke (ČSSD) | Foto: Ladislav Křivan / MAFRA | Zdroj: Profimedia

V Náchodě jste získal skoro 40 procent a aspirujete počtvrté v řadě na starostovský post. Jak byste výsledek zhodnotil?

Předně chci poděkovat všem voličům a Náchoďákům, kteří došli k volbám. Vyjádřili svým hlasováním spokojenost s tím, jak radnici vedeme společně s mým týmem a vůbec s koalicí, kterou jsme doteď sestavovali. To je, myslím, to největší vysvědčení, které vám lidé dají. Velké poděkování, velký respekt.

Potom, co se nám počtvrté podařilo zvítězit, navíc s takto vysokým počtem mandátů a procent, je to pro mě nesmírně zavazující. A ano, budu opět aspirovat na starostu města.

Nicméně zmiňujete množné číslo, že se „vám“ podařilo uspět. Ale nyní jste kandidoval za vlastní uskupení Pro Náchod. A to přesto, že jste stále člen sociální demokracie. Proč jste se tak rozhodl? Není to signál toho, že se do jisté míry možná stydíte za značku ČSSD?

To říkáte vy novináři, že se stydíme za značku, nebo že já se stydím za značku ČSSD. Nestydím se v žádném případě. Je to proto, že jsem chtěl, aby se kandidatura rozšířila o zajímavé lidi, abych s nimi mohl vyhrát. A to se podařilo.

Kdo mandáty získal, kdo ztratil a komu se dařilo a nedařilo v koaličních kandidátkách Číst článek

Nemohl byste s nimi vyhrát, kdybyste kandidovali za ČSSD?

Nic takového jsem neřekl.

Teď jste to naznačil…

Tak buďto budeme dělat rozhovor, nebo se budeme hádat. Jak chcete. Můžu to klidně ukončit.

Ale já se vás jenom doptávám, chci to pochopit.

Tak mi neskákejte do řeči. Nestydím se za značku. Bylo to moje rozhodnutí, abych umožnil některým významným osobám, které by nekandidovaly za jakoukoliv jinou stranu – za jakoukoliv politickou stranu –, aby byly na mé kandidátce. Toto bylo moje rozhodnutí. Celé.

‚S kůží na trh‘

Pokud se podíváme v celostátním měřítku na výsledky sociální demokracie, strana šla sama za sebe a měla úspěch pouze v Karviné. Jinak kandidovala v koalicích nebo podobně jako vy si členové ČSSD založili vlastní uskupení. Co za tím tedy je? Když to tedy není o tom, že by se někdo styděl za ČSSD.

Komunální volby jsou primárně o lidech, kteří kandidují. Minimálně na těch menších a středních městech, ve velkých městech ne, tam to je o stranách.

Myslím si, že každý člen, každý člověk, který se rozhodl kandidovat ať už za sociální demokracii nebo za jakékoliv jiné uskupení, tak je to jeho rozhodnutí. Svým způsobem jde s kůží na trh. Dokonce jsem tentokrát udělal to, že jsem šel s vlastním jménem. Neudělal jsem žádné další uskupení jako „Má vlast“. Ne, já jsem šel s vlastním jménem, což přestává být legrace. Prohrát s vlastním jménem, to je na vystěhování z města. To zaprvé.

Zadruhé se nechci vyjadřovat k celonárodním výsledkům, protože nejsem ve vedení strany, to je otázka na ně, musí si to vyhodnotit oni. Nechci to vůbec hodnotit. Mám jiné starosti, musím sestavit hlavně radnici v nějaké koalici.

Připouštím, že sociální demokracie není v dobré kondici, to všichni vidíme. Je mi z toho strašně smutno. Nejsme v žádném krajském městě, propadli jsme v Praze. Vůbec z toho nemám radost, v žádném případě. Na druhou stranu, jsem pořád sociální demokrat. A už jím zůstanu a asi i umřu jako sociální demokrat.

Nepatřím k těm lidem, kteří opustili stranu z různých zištných i nezištných důvodů. Pořád budu kandidovat jako člen ČSSD, což bylo na volebním lístku označeno. A přiznám se, že v Náchodě asi není člověk, který by nevěděl, že jsem člen sociální demokracie. Takže oni nevolili, jestli mám značku ČSSD, ale volili Jana Birkeho.

Návrat sociálních demokratů?

Myslíte si, že by právě tohle mohla být cesta, jak by se ČSSD vrátila do celonárodního politiky, protože strana třeba vypadla z Poslanecké sněmovny? Stavět na osobnostech z komunální politiky a budovat znovu stranu odspoda?

Obecně se to tak vždycky říká, že se v komunální politice rodí budoucí velcí politici a talenti.

Ztráta stovek zastupitelů. Sociální demokraté a KSČM ve volbách propadli Číst článek

Vzal jsem to trošku obráceně nebo subkoordinačně, protože jsem dělal zároveň velkou politiku a starostu. Což se přiznám, že tím jsem si škrtnul veškerý svůj osobní život. Vlastně jsem nežil. Výsledek toho byl šest mozkových mrtvic, málem jsem se udusil na covid, potřetí se mi ucpala klíčová žíla – třikrát jsem byl v ohrožení života. Už to nechci zažívat, jestli mi rozumíte. Podepsalo se to na mém zdraví.

Na druhou stranu skutečně platí, že z komunální politiky se rodí talenty. A pokud v tuto chvíli, což je opět otázka na vedení strany, musí rozhodnout, jestli použijí nás, ty úspěšné a třeba si od nás nechají, nevím, poradit? Nebo nás eventuálně do něčeho vtáhnou. Pokud ne, je to jejich rozhodnutí.

V tuhle chvíli jsem se neprobudil s pocitem, že bych chtěl dělat ve vedení sociální demokracie. Probudil jsme se s pocitem, že mám povinnost sestavit koalici v Náchodě.

Která se rýsuje jak? Jaké varianty pro zastupitelstvo zvažujete?

Nehodlám měnit věci, které v zásadě fungují. To znamená, že současná koalice funguje. Teď jednáme s koaličními partnery a ptám se jich na jejich požadavky. Uvidíme, jak to celé dopadne, jak se to bude vyvíjet. Nicméně chci je všechny vyslechnout. Někdy kolem 17. hodiny udělám rozhodnutí, které jako vítěz voleb musím udělat. Oznámím s kým půjdu další čtyři roky dál pokračovat a spolupracovat v Náchodě.

ČSSD tedy nehodláte opouštět? Chcete zůstat členem…

Ne. Určitě, určitě, jasně. Bez diskuze.