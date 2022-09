Středolevicové ANO a ultrapravicové SPD ve druhém kole mě mrzí, říká končící senátor Horník

Letošní volby byly i testem, nakolik voliči spočítají vládním Starostům a nezávislým jejich politické přešlapy včetně pražské kauzy Dozimetr. Předseda Vít Rakušan prohlásil, že přání mnohých, aby STAN vymizel z politické mapy, se v komunálních a senátních volbách nenaplnilo. Vypíchl ale jeden příklad, kdy toto uskupení udělalo chybu - to když do Senátu v Karlovarském kraji kandidovali Petr Kulhánek a Jan Horník, oba spojeni právě s Dozimetrem. Rozhovor Praha 14:17 25. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Končící místopředseda Senátu Jan Horník | Foto: Václav Šlauf / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jak, pane Horníku, prožíváte, že budete v horní komoře po 18 letech končit?

Jednou to muselo přijít, že ano. Člověk tam to místo nemá vysezené na stálo. Dle mého soudu je už jenom to, že se mi podařilo mandát z roku 2004 ještě dvakrát obhájit, byl velký úspěch.

A doufám, že svým voličům i pro svému volebnímu obvodu č. 1 Karlovy Vary jsem přinesl poměrně hodně pozitivních věcí, že jsem ten region dobře reprezentoval.

Takže odcházím se ctí a holt mě trochu mrzí skutečnost, že do druhého kola se dostalo středolevicové hnutí ANO a pak to ultralevicové, za což já považuji SPD.

Co bylo tedy hlavní příčinou toho neúspěchu? Myslíte si, že to byla opravdu ta délka vašeho mandátu, anebo to, že se hnutí STAN, abych tak řekl, střelilo do vlastní nohy, že tam kandidovali dva lidé s ním spojovaní.

Vy jste to v podstatě řekl. My jsme o tomto problému samozřejmě věděli. Já jsem počítal s tím, když se protikandidát Petr Kulhánek stal hejtmanem Karlovarského kraje, v čemž jsem ho podporovat, protože jsme ve stejné koalici v tom nejhorším kraji republiky vůbec, že je zapotřebí enormní nasazení, aby se něco změnilo.

A protože dříve byl kritizován souběh pana hejtmana Novotného (za ČSSD) a paní kolegyně Vildumetzové (za ANO), tak jsem se domníval, že k tomu nedojde a že doopravdy hejtman bude dělat tu svoji hejtmanskou práci, protože ona se díky tomu dostala velmi blízko k ministrům, dokonce taky dělá zákonodárné iniciativy…

Na druhou stranu, promiňte, že vás přerušuji, ale zvítězil ve stranických primárkách.

Ano, my jsme měli primárky místní, v Karlovarském kraji. Tehdy jsme skončili v prvním kole v úplné rovnosti hlasů, mám dojem, že to bylo 17 na 17. Ve druhém kole ale museli někteří moji podporovatelé odejít a on následně vyhrál rozdílem dvou hlasů.

Tomu ale nahrávala také skutečnost, že on byl jako hejtman samozřejmě známý na Chebsku, já méně. A podle mého se to neudělalo úplně ideálně, měli rozhodovat pouze karlovarští „stáňáci“.

Kde teď vidíte svoji politickou budoucnost toho? Budete se i nadále angažovat v rámci Starostů a nezávislých?

Ano, já jsem byl vlastně zvolen za Starosty a nezávislými do zastupitelstva města Boží Dar. A zatím to vypadá, že možná budu pokračovat své funkci starosty.

Mluvil jsem s vítězem voleb v Jáchymově i s dalším případným koaličním partnerem a společně bychom chtěli dát jiný směr turismu a starat se o krajinu trochu jinak, než tomu bylo doteď.

A vzhledem k tomu, že jsem i krajský zastupitel, se chci dál věnovat sklokeramické platformě, takže o práci opravdu nebudu mít nouzi a určitě se chci Starostům a nezávislým věnovat i nadále.