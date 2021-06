Maláčová: ČSSD tu bude i za 140 let, kdy už hnutí ANO nebude. Děsí mě možná koalice ANO a ODS

Důchody, mzdy, pracovní podmínky – sociální demokracie se podle místopředsedkyně a ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové musí před volbami zaměřit na materialistická témata. „Já si nemyslím, že jsem konzervativní člověk. Ale pokud má být sociální demokracie úspěšná, tak se musí vrátit ke svým kořenům,“ říká Maláčová v rozhovoru pro Český rozhlas. Největší riziko pro Česko vidí v možné povolební spolupráci mezi hnutím ANO a ODS. Praha 6:31 29. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředsedkyně a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Je už jistá vaše kandidatura do sněmovních voleb v čele pražské kandidátky?

Jistého je v politice málo, ale mám nominaci krajské konference. Dostala jsem mandát 65 procent členů a velmi si toho vážím. Rozhodne ale předsednictvo strany, které bude v červenci.

Nevadí vám, že jste se do čela kandidátky dostala v rozporu s pravidly strany? Například Petr Pavlík (do minulého týdne šéf pražské organizace) nebo exministr zahraničí Tomáš Petříček (který byl původně v čele pražské kandidátky) kritizují, že jste si neprošla primárkami a Praha vás nenominovala do poloviny března, což byl daný termín.

Vnímám to jako procesní argument. Mají pravdu, že jsem nebyla v primárkách. Nicméně dám příklad: Když mě minulý rok kolegové požádali, abych kandidovala v krajských volbách na zlínské kandidátce, tak jsem taky nebyla v těch prvních návrzích.

Ty kandidátky se prostě tvoří tak, jak se vyvíjí situace. Za mě je důležité, že členská základna v Praze mě velmi podpořila. Vím, že to bude strašně těžký úkol. Já jsem i kolegům z pražské sociální demokracie říkala, že si to nesmírně poctivě odpracuji.

Poslanec Petr Dolínek (ČSSD) se připravuje proti postupu pražské organizace, a tedy i proti dodatečné nominaci vás a některých dalších kandidátů, podat odvolání (dodatečně se na kandidátku dostal i poradce Maláčové Matěj Stropnický nebo šéf motolské nemocnice Miloslav Ludvík – pozn. red.).

To je právo každého člena ČSSD. Ať to rozhodne ústřední kontrolní komise, my máme stanovisko, že to je naprosto v souladu.

Proč kandidujete zrovna v Praze, liberálním centru země, kde sociální demokracie zpravidla ve volbách dopadá špatně? Proti vám navíc budou stát silné tváře opozičních koalic, Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 a Olga Richterová z Pirátské strany.

Protože Praha je druhý největší kraj. A volební výsledek v Praze tak ovlivní do vysoké míry celkový výsledek sociální demokracie ve volbách.

A v těchto těžkých regionech bychom měli nasazovat naše nejviditelnější tváře. Druhý důvod je, že tu bydlím od roku 2014, kdy jsem se vrátila z Bruselu.

My jsme si také samozřejmě nechali můj potenciál otestovat a dopadla jsem ze všech těch kandidátů daleko nejlépe.

Jakým způsobem jste to testovali?

Nechali jsme si udělat dva nezávislé průzkumy. Předložili jsme několik kandidátů a naši voliči a potenciální voliči byli dotázáni, koho by nejraději viděli na kandidátce a koho by nejraději volili.

A z těch daných jmen jsem dopadla velmi dobře. Toto jsou důvody, proč jsem přistoupila na kandidaturu a požádala pražskou sociální demokracii o důvěru.

Po dubnovém sjezdu ČSSD, kde Tomáš Petříček neúspěšně kandidoval proti Janu Hamáčkovi, musel z funkce odejít. Vedení strany to tehdy vysvětlovalo tím, že ČSSD musí působit jednotně. Pomohlo to sociální demokracii?

V tuhle chvíli je důležité, abychom se v sociální demokracii soustředili na to, co nás spojuje, a nehledali to, co nás rozděluje.

To platí i v každém osobním vztahu. Sociální demokracie odvedla ve vládě obrovský kus práce.

A těch několik příštích měsíců bude o tom, abychom se semkli, vysvětlili lidem, co jsme pro ně udělali, a zároveň jim také prozradili, co pro ně chceme ještě v budoucnu udělat.

Nejsem konzervativní člověk

Není vám líto, že se ČSSD zbavuje liberálních tváří, jako je právě Petříček nebo bývalý senátor Jiří Dienstbier, který rovněž odstoupil z pražské kandidátky?

Myslím, že ten konflikt liberální versus konzervativní není ta štěpící linie. Já si třeba nemyslím, že jsem konzervativní člověk.

Už svým životopisem ani tím, jaké jsou za mnou výsledky a jaké mám priority. Myslím si ale, že pokud má být sociální demokracie úspěšná, tak se musí vrátit ke svým kořenům. A to jsou jasné oblasti: mzdy, pracovní podmínky, spravedlivé důchody.

To jsou přesně ty důvody, proč sociální demokracie v dávné minulosti vznikla a my bychom na ně měli klást důraz.

Zároveň jsme vždycky byli strana pokroku, strana ke všem velmi tolerantní. A to se nevylučuje. Ale naše vlajková loď jsou ta materialistická témata, která finančně zlepšují život lidí, plní jejich základní jistoty.

To znamená: ten, kdo pracuje, tak má mít důstojný život, má mít později spravedlivý důchod, má se na důchod těšit, a ne z něho být vyděšený. Lidé, kteří chodí do práce, vychovávají své děti, pečují o své okolí a dělají vše správně, nemají být pod neustálým tlakem a nemají mít strach o svoji budoucnost.

To jsou věci, kvůli kterým vznikla sociální demokracie a které bychom měli důsledně naplňovat.

Mimochodem určitým ukazatelem míry liberálnosti je v současné sněmovně postoj k návrhu na zavedení manželství pro všechny, který je aktuálně v druhém čtení. Jak se k této otázce stavíte?

Sociální demokracie v roce 2006 prosadila registrované partnerství. Já jsem pro manželství pro všechny. Myslím, že bychom neměli vycházet z toho, jakou má kdo sexuální orientaci, ale z toho, zda svého partnera nebo partnerku miluje a je ochoten dávat ve svých vztazích lásku.

Chápu, že někteří konzervativnější občané to mají trochu jinak. Ale já bych si přála, abychom měli manželství pro všechny. Ale znovu: toto není naše vlajková loď. To není něco, s čím půjdeme do voleb.

Ta klíčová témata jsou mzdy, pracovní podmínky, důchody, bezplatné zdravotnictví, kvalitní školství, spravedlivý daňový systém.

Do voleb zbývají tři měsíce. Preference ČSSD jsou konstantně bídné. Jaká esa máte v rukávu? Čím chcete voliče oslovit?

Já si myslím, že ty nízké preference jsou způsobené i dopady pandemie. Víte, že obliba vlád v celé Evropě značně klesla.

Očekávám, že tím, že se dostaneme do normálu, tak se situace zlepší. Další aspekt kromě pandemie je, že sociální demokracie po celé Evropě má v současnosti problémy. Proto se musíme posouvat více doleva.

Jste nervózní?

Uvědomuji si závažnost situace. Nic nepodceňuji. Zároveň vím, že většina voličů se rozhoduje až těsně před volbami.

Váš poradce Matěj Stropnický před časem v rozhovoru pro Parlamentní listy vyjádřil pochybnosti o schopnostech šéfa BIS Michala Koudelky. Tomu končí mandát v polovině srpna. A vaše vláda bude rozhodovat o jeho případném znovujmenování. Jaký je váš postoj?

Až ta věc nastane, tak si na základě podkladů udělám názor a potom rozhodnu.

Jak se vám spolupracuje s Matějem Stropnickým. Platí, že i on bude na pražské kandidátce?

Výborně. Je to extrémně talentovaný, sečtělý člověk s výraznými názory, má tah na branku a má i osvěžující pohled zvenčí. Sedli jsme si i lidsky.

V tuto chvíli má nominaci na pražskou kandidátku a nabídku od Jana Hamáčka. Teď se Matěj Stropnický rozhoduje.

Do funkcí na ministerstvech ČSSD se dostávají osobnosti z minulosti strany, třeba Michal Hašek (aktuálně náměstek ministra vnitra, pozn. red.) nebo Pavel Jaroš (náměstek ministra zahraničí, pozn. red.). Objeví se i oni na kandidátkách ve sněmovních volbách?

Nevím o tom. Podle informací, které mám, tak jsou to lidé, kteří jsou myšleni na exekutivní funkce. Já mohu mluvit za své náměstky.

Můj druhý politický politický náměstek Michal Pícl je také na pražské kandidátce, takže ten tu ambici má. Můj druhý náměstek Robin Povšík se teď stáhl z politického života a soustředí se na výchovu syna.

S prací svých politických náměstků i s fungováním celého kabinetu jsem naprosto spokojená, myslím, že jsme dobrý tým. Když jsem sem v roce 2018 přišla, tak jsem měla rozbombardované ministerstvo po své předchůdkyni z hnutí ANO paní Němcové.

Chyběla polovička odborných náměstků, byl tu rozvrácený IT systém. Postupně jsme to v souladu se zákonem o státní službě stabilizovali a ty výsledky během pandemie mluví za sebe. Ministerstvo práce už tři roky funguje bezvadně.

Opoziční koalice Spolu a Pirátů se STAN i KSČM už oficiálně zahájily předvolební kampaně. Kdy spustí kampaň sociální demokracie?

My jdeme postupně. V polovině června předsednictvo schválilo program. To byl obrovský tři čtvrtě roku dlouhý proces.

Nikdy sociální demokracie neměla tak prodiskutovaný program jako tento. V červenci schválíme kandidátky a oficiální zahájení horké fáze kampaně bude v srpnu.

Jak ta kampaň bude vypadat?

Celé léto budeme jezdit mezi lidi, protože teď už to epidemické podmínky umožňují. Bude to hodně o ministrech a o poslancích.

Každý to bude mít trochu jinak. Třeba já se budu hodně účastnit různých debat.

Průběžně si dělám názor, jak fungují naše podřízené instituce, jako je sociálka nebo úřady práce, navštěvuji zařízení sociálních služeb, které mají za sebou nesmírně těžkou dobu. Samozřejmě budeme mít taky mítinky na náměstích, to se v létě nabízí. Chci být prostě mezi lidmi.

Například o hnutí ANO se mluví často v souvislosti s vynikajícím politickým marketingem, zatímco ČSSD v tomto ohledu příliš nevyniká. Plánujete před volbami investovat i do této oblasti?

My nemáme tolik peněz, nemáme stamiliony na marketing. Nevlastníme žádná média, v tom očividně pokulháváme, ale nejsme jediní.

Učíme se za pochodu. Já jsem se taky za ty tři roky smířila s tím, že není důležité jen to, co děláte, ale jak to vypadá. Pro nás byl vždy důležitý ten obsah. Uvědomujeme si tedy, že obal je důležitý, ale my jsme tradiční politická strana.

Jsme tu víc než 140 let a budeme tu dalších 140 let, kdy už hnutí ANO nebude. My máme skutečnou odpovědnost za tu zemi. Nemáme rádoby výhodu toho, že vznikneme na pár let.

Pokud ČSSD překročí hranici pěti procent a do sněmovny se dostane, kde vidíte budoucí roli vaší strany? Umíte si například představit další vládní spolupráci s hnutím ANO?

Sociální demokracie se dostane do sněmovny, o tom vůbec nemusíme diskutovat. Dokážete si představit, že bychom nebyli jednou z hybných sil v české politické scéně?

V tuto chvíli neseme následky pandemie, vím, že ta naštvanost lidí byla veliká. Budeme ale nadále pracovat pro lidi. Upozorňuji, že celá volební kampaň a celý ten souboj bude o tom, kdo zaplatí za covid.

Hrozí tady velké riziko toho, že hnutí ANO půjde do koalice s ODS. Pak nás pravděpodobně čeká navyšování DPH, což je tradiční recept pravice, a taky privatizace zdravotnictví a důchodového systému. To nemůžeme připustit.

Jen bych podotkla, že šéf ODS Petr Fiala spolupráci s ANO dlouhodobě vylučuje.

Myslím, že tu pravou tvář tyto dvě strany odhalí po volbách, a já z toho jsem opravdu vyděšená. Tam probíhají námluvy. Způsob, jakým byla zrušena superhrubá mzda, tuto teorii potvrzuje.

Ale zpátky k otázce: Umíte si představit další spolupráci ČSSD a hnutí ANO?

My v tuhle chvíli žádné funkce neřešíme. Důležité pro nás teď je dotáhnout naši práci ve vládě, být co nejvíc mezi lidmi. Funkce a koalice se řeší až po volbách.

Už se dnes jsou ale legitimní dotazy s kým ano, s kým rozhodně ne a s kým možná.

Rozhodně ne s ODS, to je pro nás nepřekročitelná linie, to jsou lidé, kteří chtějí pravý opak toho, co sociální demokraté.

Pak je tu i druhá možnost: Ačkoli vy říkáte, že ČSSD se do sněmovny jistě dostane, volební modely z poslední doby tak jednoznačně nemluví. Jak se připravujete na variantu, že ČSSD už v příští sněmovně nebude? Pracovala byste pak na obnově strany?

Já budu vždycky sociální demokratka. Pro mě ČSSD není nástroj nějakých osobních ambicí. Já jsem sociální demokratka z přesvědčení, protože si myslím, že bez sociální demokracie by většina lidí měla mnohonásobně horší život.

Já jsem o funkci ministryně nikdy neusilovala, přišlo to naprosto znenadání, rozhodlo se během několika desítek minut.

Poslední tři roky jsem dělala svoji funkci svědomitě, vždycky jsem přemýšlela o tom, abych se nikdy nemusela zpětně stydět za to, co jsem udělala, nebo čehokoli litovat.

Samozřejmě bych si přála, abychom měli trochu více času, abychom měli standardní čtyřleté funkční období bez pandemie, ale to je život.

Pro ČSSD budu pracovat vždy. Mým vzorem toho, jak se má sociální demokrat chovat, je v tom pan doktor Špidla, to je sociální demokrat tělem a duší a já to budu mít úplně stejně.

A kde tedy vidíte svůj pracovní život v případě, že ČSSD neuspěje?

Představte si, že jste před završením důležitého projektu. Všechno soustředíte na to, aby ten projekt byl úspěšně zakončen. Co bude potom, rozhodnou voliči. To se bude řešit pak.

Šance na důchodovou reformu už je mizivá

Minulý týden prošel prvním čtení vládní návrh na navýšení penzí o 300 korun. Vy jste ve svém projevu zdůrazňovala, že například při diskusích o stavbě dálnic nikdo neřeší, kde se na to seženou prostředky, kdežto u sociálních věcí to bývá hlavní téma. Ta otázka je ale namístě. Můžete tedy vysvětlit, kde se v rozpočtu těch zhruba 11 miliard ročně na mimořádné navýšení najde?

Za nás je důležité, aby to nebyli důchodci ani střední třída, kdo zaplatí za covid.

Proto přicházíme s tím návrhem 300 nad zákonnou valorizaci. Celkově tak to navýšení, pokud vyjdou predikce, bude v průměru kolem 760 korun.

Upozorňuji, že v minulých letech jsme zvyšovali důchody tempem 900 korun. Proto se snažíme udržet to dobré tempo růstu. Zároveň ta částka 300 korun jasně ukazuje, že si uvědomujeme složitou rozpočtovou situaci.

Neřeknu vám jednu položku, kde na to vezmeme, ale já bych to skládala: první věc: zmrazila bych platy ústavních činitelů, protože si myslím, že by politici měli dýchat s ekonomikou.

Díky tomu zpackanému zrušení superhrubé mzdy si každý poslanec polepšil měsíčně minimálně o osm tisíc korun, takže nevidím prostor pro další růst, a už vůbec ne v řádu měsíců. Pevně doufám, že sněmovna to zmrazení schválí.

Druhá věc, kterou navrhujeme, je digitální daň na sedm procent. Tento návrh je před třetím čtením. A díky němu je možné získat do rozpočtu další dvě miliardy.

A dlouhodobě jako ČSSD říkáme, že tu máme obrovský problém s odlivem zisku z České republiky ve výši 300 miliard korun ročně. To se dá řešit zejména takzvanými sektorovými daněmi, to znamená zdanit více ty sektory, které jsou velmi výnosné.

Myslím, že bychom měli mít jako Česká republika bankovní daň a že bychom se měli bavit o vyšším zdanění velkých nadnárodních korporací. My máme daňovou sazbu u právnických osob 19 procent.

Přitom Slovensko má asi 22 procent. Měli bychom tedy jít aspoň na tuto úroveň. Nezdaňovat malé a střední podniky – ty si máme hýčkat, to je páteř naší ekonomiky, ale naopak zdanit ty velké nadnárodní korporace, které pak to, co u nás vydělají, odvedou do zahraničí.

Vy jste teď vyjmenovala body programu, který ČSSD představila minulý týden. Ale většinu z nich jistě nestihnete prosadit.

To máte pravdu, ale daňová reforma tu bude muset přijít. My chceme, aby se změnil daňový mix, a ne aby za covid zaplatili nízkopříjmoví lidé, střední třída a důchodci.

To byl zvyk pravicových vlád, že třeba zvedli DPH, s tím my nesouhlasíme a snažíme se tomu zabránit. Třeba digitální daň je můj nápad, a když jsem s ním přišla v srpnu 2018, tak se všichni smáli, teď jsme před třetím čtením. Je to důležitá sektorová daň, která se zavádí všude po světě.

Stále věříte, že se vám podaří ve sněmovně do voleb prosadit tři poslanecké návrhy, které tvoří vaši důchodovou reformu?

Říkám to upřímně: vůle u našich konkurentů i koaličního partnera k tomu není. Ta šance už je proto v tuto chvíli mizivá.

Mně to přijde líto, protože jsem skutečně chtěla mít tu věcnou solidní debatu o tom, jak řešit důchody. Proto jsme minulý týden do toho vládního návrhu na valorizaci o tři sta korun načetli aspoň návrh, který se týká náročných profesí.

To znamená, že chceme, aby lidé, kteří pracují v těžkých profesích a mají zhuntované zdraví, mohli odejít do penze dříve bez krácení důchodů.

A také takzvané výchovné, což je bonus ve výši pět set korun za každé vychované dítě za předpokladu, že ten převážně pečující rodič má odpracováno.

Na těchto návrzích máte shodu s koaličním partnerem?

Všichni tvrdí, že to chtějí. A rozhodne se hlasováním. Každý politický subjekt svůj v tuto chvíli verbální záměr vyjádří jasným stanoviskem při hlasování ve třetím čtení.

Ve sněmovně je i další vaše zásadní novela, která upravuje pravidla pro dětské skupiny – poslanci ji v polovině června vrátili do druhého čtení, což jste odsoudila. Jaké ústupky jste ochotna opozičním stranám dát, aby ten zákon prošel do konce volebního období?

Měli jsme k tomu v posledních dnech celou řadu jednání napříč politickým spektrem. Máme shodu na tom, že první červencový jednací týden ve sněmovně proběhne druhé čtení.

Následně pak v posledním týdnu zasedání sněmovny bude třetí čtení. Usiluji o to, abych přesvědčila hnutí ANO a abychom měli skutečně nějaký rozumný kompromis, který dá dětským skupinám budoucnost a zajistí, aby rodiny s dětmi měly dostupnou předškolní péči.

Jestli se něco nezmění, tak v tuto chvíli máme shodu na zastropování příspěvku rodičů na maximálně 4000 korunách, přičemž my průměrné poplatky v dětských skupinách odhadujeme na 1700 korun, což už je velmi dostupné pro naprostou většinu rodin s dětmi.

Zároveň zajistíme stabilní financování pro dětské skupiny do tří let věku ve výši 1,7 normativu pro soukromé mateřské školky, což je příspěvek, který bude dán zákonem a bude ve výši devět tisíc pět set korun s možností valorizace.

A pro děti starší čtyř let bude ve výši 1,0 normativu pro soukromé mateřské školky, což je zhruba 5600 korun.

Na těchto věcech tedy už máte shodu?

Ladíme ještě poslední detaily. Bez této novely budou dětské skupiny od příštího roku bez financování a ukazuje se, že tlak nese své plody a snad se dostaneme všichni na jednotnou pozici.

Ale moje zkušenost je, že dokud není dohodnuté všechno, není dohodnuté nic. Stále řešíme poslední věci.

Jsou tam požadavky na kvalifikaci pečujících, protože se zvýší věk dětí v dětských skupinách, jeslích až do zahájení povinné školní docházky, tak tam některé strany požadují kvalifikovaného pedagoga, což je dobrá myšlenka, ale zároveň to může zkomplikovat flexibilitu dětských skupin, jeslí.

Co dalšího byste ještě chtěla stihnout do konce volebního období? Mám na mysli věci, které je ještě realistické stihnout.

Jsme těsně před třetím čtením u novely o sociálně právní ochraně dětí, tam proběhne třetí čtení v prvním červencovém týdnu, na tom je shoda. Je tam spousta pozměňovacích návrhů, takže to bude časově náročné.

Ten návrh řeší odměny pro pěstouny, příspěvky pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (mimo jiné klokánky), pomoc pro nezaopatřené dospělé, kteří ještě studují atd. Pak bychom chtěli stihnout reformu lékařské posudkové služby, kterou jsme předložili jako poslanecký návrh pana poslance Běhounka.

A samozřejmě pak ty důchody, které jsme minulý týden začali.