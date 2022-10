Obžalovaná Nagyová: Výsledek voleb je obrovský úspěch. Je čas říct si ‚co jsme si, to jsme si‘

Jana Nagyová (ANO), která čelí obžalobě v kauze Čapí hnízdo, neuspěla ve druhém kole senátních voleb. Porazil ji v něm současný předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Nagyová to však za prohru nepovažuje. „Pro nás je to obrovský úspěch s tím, že jsme čelili neuvěřitelné mediální masáži i ze strany funkcionářů a zástupců koalice, kteří šířili opravdu nepravdivé a lživé informace o mé osobě,“ říká Nagyová v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Rozhovor Jihlava 16:17 1. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Nagyová v září u soudu | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Výsledky jsou již známé, Miloš Vystrčil vás porazil ve druhém kole senátních voleb. Čím si vysvětlujete tento neúspěch?

V žádném případě to nepovažuji za neúspěch. Šli jsme jeden proti pěti, protože pan Vystrčil byl kandidátem za pětikoalici, tedy pěti stran. Druhá věc je určitě velký hendikep: obžalovaná a nezkušená. S aktivní kampaní jsme začali prakticky před měsícem, pan Vystrčil tady dělá aktivní kampaň v podstatě celých dvanáct let, co je senátorem.

Všechno je asi tak, jak má být. Za neúspěch to opravdu nepovažujeme, naopak. Pro nás je to obrovský úspěch s tím, že jsme čelili neuvěřitelné mediální masáži i ze strany funkcionářů a zástupců koalice, kteří šířili opravdu nepravdivé a lživé informace o mé osobě. To je něco, proti čemu jsme stáli, a já to osobně považuji za obrovský úspěch. Navíc počet lidí, který přišel ke druhému kolu, to tady ještě nebylo. Jsem velice vděčná.

Říkáte, že jste čelila lživé kampani i ze strany pětikoalice, stejně to komentoval i Miloš Vystrčil po prvním kole, že čelil lživé kampani proti své osobě. Hodnotíte to tedy jako střet lživých kampaní?

Byl to střet. Asi to oba dva takhle vnímáme. Je asi z mého pohledu čas si říct „co jsme si, to jsme si.“ A začít znova, protože my dva v Jihlavě zůstáváme i dál, na rozdíl od množství lidí, kteří tyto informace šířili a v Jihlavě nežijí.

