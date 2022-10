Putin je sice agresor, ale velmoci s ním musí jednat. Fiala nic nezmůže, říká nová senátorka Hamplová

Nová nezávislá senátorka za Kroměříž Jana Zwyrtek Hamplová se do horní komory Parlamentu dostala i díky kritice současné vlády. V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz odkrývá své názory na válku na Ukrajině, covidovou pandemii či plány na práci v Senátu. „Zapojovat se do válečného konfliktu tím, že se postavím jednoznačně na stranu jednoho a dodávám mu zbraně, je špatný postup. Dodávky zbraní válku jen podporují a protahují,“ myslí si například. Rozhovor Praha 12:53 3. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Zwyrtek Hamplová | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Čekala jste vůbec, že se můžete do Senátu dostat? Stáli proti vám nominanti ANO, koalice Spolu, STAN, ČSSD i SPD…

Trochu jsem v to doufala, ale přiznám se, že jsem to spíš nečekala, protože v okamžiku, kdy KDU-ČSL ve druhém kole vyzvalo k podpoře Lucie Pluhařové (ANO), kandidátky pana (Andreje) Babiše, tak jsem si kupeckými počty říkala, že když půjdou poslušně volit kandidátku ANO, tak nemám šanci. Nicméně mi psali i někteří voliči KDU-ČSL, že to doporučení nechápou, takže budou volit mě. Bylo to otevřené, padesát na padesát.

Co podle vás rozhodlo? Vyhrála jste o pouhých o 233 hlasů.

Ve volbách do Senátu to není poprvé, kdy to je takto těsné. Tento výsledek jsem získala bez billboardů, bez velké strany v zádech, odpracovali to lidé v regionu a myslím, že to rozhodla kontaktní kampaň, čtyři měsíce jsem byla mezi lidmi, pomáhala mi stovka lidí z Kroměřížska.

Potom asi rozhodlo i to, že je za mnou vidět práce ve veřejném sektoru, zatímco konkurentku paní Pluhařovou nikdo neznal a u mnohých rozhodlo, že se mnou odmítla jít do jakýchkoliv duelů.

Když jste děkovala voličům za hlasy, zmínila jste, že to byl „hlas pro normálnost“. Co si pod tím můžeme představit?

Mám pocit, že politikům nahoře – napříč spektrem – v posledních dvou letech normálnost úplně uniká. Já prostě toužím po normálním životě, kde platí selský rozum, že jedna a jedna jsou dvě. S tím souvisí i řešení energetické krize a souvisela s tím často nesmyslná opatření v covidové době. Například když se vyhlásilo, že se mají nosit dvě roušky na sobě a podobné blbosti.

Jana Zwyrtek Hamplová Advokátka, v letech 2005-2006 poslankyně za ČSSD, někdejší starostka Mohelnice (2013-2014) a dlouholetá tamní zastupitelka na sebe v posledních letech upozornila jako ostrá kritička opatření přijímaných kvůli pandemii covidu-19. Část z nich soudy následně označily za nezákonné. O vstup do Senátu se neúspěšně pokoušela už v roce 2008.

Já nazývám věci pravými jmény, v tomto to jinak nejde. Mám pocit, že se politici zavřeli ve svých teoretických úvahách a to bohužel platí i teď pro energetickou krizi, která nás těžce ohrožuje.

Před chvilkou jsem zrovna mluvila s jedním majitelem podniku, který říkal, že pokud se něco do tří měsíců nestane, zavíráme, propouštíme, nejsme konkurenceschopní. A nahoře se mezitím usmívají a hádají se o to, kdo vyhrál nebo nevyhrál volby, což je teď vedlejší. Ekonomika musí být na prvním místě. V tom vidím svou normálnost, zdravý selský rozum.

‚Zkouší na nás vakcíny‘

Kritizujete přístup státu v otázkách dodržování práva, mluvíte o diskriminaci, šikaně dětí nebo honu na čarodějnice v případě lidí, kteří odmítají očkování. Vymezujete se proti současné vládě, vadila vám i ta předchozí. Jak byste si to tedy představovala, když to dělali špatně ti předchozí i současní?

Předchozí vláda mi vadila, právě co se týká covidu. Už jsem nikdy nechtěla vstupovat do veřejného prostoru, už vůbec ne do politiky. V politice jde totiž racionální uvažování úplně bokem a je to jen pořád kdo s koho.

Do veřejného prostoru mě ale znovu stáhlo to, co se dělo našim dětem ve školách. Stali jsme se obětí toho, že farmaceutické firmy zkouší, co vydržíme. Zkouší na nás vakcíny, neví se, zda jsou dobré, špatné, jaké mohou být jejich dopady. Pořád mám pocit, že se do vlád dostávají lidé, kteří těm věcem nerozumí, neumí se obklopit odborníky, aby rozhodovali správně. A tato vláda zase naprosto selhává v energetické krizi…

Počkejte, bezpečnost a účinnost vakcín posoudila EMA (Evropská agentura pro léčivé přípravky), kvůli pandemii covidu je při vládě Rada vlády pro zdravotní rizika, pro otázku energetiky má kabinet například zvláštního velvyslance pro otázky energetické bezpečnosti Václava Bartušku, v ekonomických otázkách zase radí Národní ekonomická rada vlády (NERV). To nejsou dostateční odborníci?

Jako normální člověk na prahu šedesátky, co umí uvažovat a pohybuje se v nějakých sférách, se zeptám odborníků a oni mi řeknou, že to rozhodnutí je prostě špatné. Zeptám se druhého, ten řekne, že je to špatné. Zeptám se třetího, ten řekne, že je to ještě horší. Snažím se používat selský rozum.

Putin je agresor, ale jednejme

Zúčastnila jste se také protivládní demonstrace na Václavském náměstí, kde jste řekla, že v otázce války na Ukrajině chcete mír. Víte o tom, že záběry z těchto demonstrací potom Rusko například používá jako nástroj k podporování války ve své vlastní zemi?

Nevím, nic takového jsem neviděla. Mně jen vadí, že velmoci tohoto světa namísto aby usilovaly o mír a jednaly s Putinem, tak válku spíš rozdmýchávají. Je to moje úvaha, protože jsem člověk, který nechce na evropském území válku.

Mám pocit, že jsem od žádného jiného premiéra evropské země neslyšela tak provokativní slova jako z úst našeho premiéra z malinké země uprostřed Evropy. Mluvil o tom, že jsme s Ruskem ve válečném stavu. To je pro naši zemi opravdu velmi nebezpečné a já mám na prvním místě zájmy naší země a rodin zde žijících.

Šlo o velmi provokativní slova ohrožující naši zemi. Rusko je obrovská velmoc a Putin je agresor, to vám naprosto podepíšu, ale mám pocit, že co se na tamtom území hraje, není věc České republiky, ale celého světa.

Zmínila jste, že by se s Putinem mělo jednat. A to přestože napadl suverénní stát, útočí na civilní cíle, odmítá stáhnout vojska, pořád opakuje tezi o „denacifikaci“ Ukrajiny, a nyní dokonce v Rusku mobilizuje. V tuto chvíli je to partner pro jednání?

I USA v minulosti napadly jiné státy. Jsem samozřejmě odpůrce jakékoliv války, byla jsem se osobně podívat do řady měst v Srbsku, která čelila bombardování. Válka je neskutečně zlá věc, která ohrožuje životy každého, když na nějakém území vypukne.

Putin je velmoc, to si musíme všichni přiznat. Velmoci světa si musí sednout – určitě ne pan Fiala z naší malé České republiky – a domluvit se, jak na Putina jít, aby válka skončila. A já o žádných takových jednáních nevím a to mi vadí, jako by ta válka někomu vyhovovala.

Nově zvolená senátorka ve svém skromném volebním štábu | Zdroj: ČTK

Zastáváte tedy názor, že energetickou krizi by mohlo vyřešit jednání s Vladimirem Putinem o ruském plynu, že by ho Česko znovu odebíralo?

Podívejte se na maďarského premiéra Viktora Orbána. Evropa se proti němu vymezuje, ale kdybych byla Maďarkou, tak mu tleskám. Chtěla bych, aby takto jednal i náš premiér, a tleskala bych mu také a bylo by mi úplně jedno, z jaké je strany. Jde mi o věcná efektivní řešení, a ne aby evropská gesta odnášeli naši občané a krachovaly nám firmy. Nikdo si nedovede představit, co nás do konce roku čeká.

Už jsem jednala se zemědělci, s malými podniky, s velkými podniky. I v mém rodném městě zavírají restaurace, prodávají penziony, protože nejsme konkurenceschopní, abychom to při těchto cenách utáhli. Staneme se výprodejem pro ostatní, kteří si to uměli zařídit jinak, včetně Maďarska. Gesta nic nevyřeší, musí být věcná efektivní řešení.

Ani Maďarsko není země zaslíbená. Premiér Orbán sice dál prohlašuje, že Maďarsko kupuje ruský plyn za ceny daleko nejnižší v celé Evropě, ale ceny odmítá sdělit.

Nejsem ekonom, radím se s ekonomy a říkám to zdravým selským rozumem. Když mi řeknou názory, tak si je promyslím.

Pomáhat, ale zbraně ne

Jaký máte názor na to, že kromě finanční podpory země Evropské unie včetně Česka podporují Ukrajinu i dodávkami zbraní?

To je velmi rozporuplná otázka. Nejsem v tomto žádný generál, ale domnívám se, že zapojovat se do válečného konfliktu tím, že se postavím jednoznačně na stranu jednoho a dodávám mu zbraně, je špatný postup. Dodávky zbraní válku jen podporují a protahují. Nevidím na tom nic pozitivního.

Překvapuje mě jedna věc – dodávky zbraní jdou od nás z Česka, pak od jiného státu a ani toto neprobíhá v rámci nějaké společné dohody. V jednu chvíli jsem měla pocit, že Česká republika mohla být v této věci zneužívána, ale jsou to údajně tajné informace, takže nevím.

Třeba ta jednání probíhají, ale nedostanou se navenek? Přece jenom, když například Česko posílá zbraně Ukrajině, tak o tom informuje, až když jsou na místě. Není moc důvodů k tomu, aby se takové věci vyhlašovaly veřejně.

To by bylo krásné, kdyby to tak bylo a za měsíc nám oznámili, že válka končí. To by bylo krásné.

Abych to shrnul, podle vás by Česko mělo s Putinem jednat, nemělo by posílat na Ukrajinu zbraně, mělo by využít ruských energetických surovin… Z toho mi vychází, že si přejete ve válce změnit stranu a nechat v tom Ukrajinu, na jejíž straně dosud český stát stojí, samu.

To je váš výklad. Jednoznačně jsem vymezila, že pro humanitární pomoc jsem. Když vypukla válka, tak jsem pomáhala některým starostům, kteří měli v obcích Ukrajince, kteří utekli před Zelenským, takzvaně před Ukrajinou, aby se tam dostaly jejich rodiny. Pomáhala jsem s vymýšlením, jak to musí být s vízy a podobně.

Pro humanitární pomoc v jakékoliv podobě jsem. Nevím, jestli i pan Vít Rakušan (ministr vnitra, STAN – pozn. red.) přiznal, že podmínky humanitární pomoci byly podceněny, nezkoumal se zdravotní stav, nezkoumaly se ekonomické podmínky, ani to, odkud k nám ti lidé proudí. Od covidové doby mám spoustu přátel mezi lékaři a ti mi říkali, že sem řada Ukrajinců přijela, aby si nechala poskytnout zdravotní péči. Podle mého názoru byla ta otázka těžce podceněná.

Někdy dříve jednáme, než přemýšlíme. A dělá to bohužel i tato vláda. Je mi samozřejmě líto konfliktu na Ukrajině, ale když jsem viděla některé osoby a rodiny, které sem přijely, tak nemám pocit, že zrovna před tímto utíkaly.

Nezlobte se, ale nadále mi to z vašich odpovědí vyznívá tak, jak jsem shrnul v předchozí otázce. Že máte postoj, že se Česko v pomoci Ukrajině angažuje až příliš.

Česká republika je malá středoevropská země, a známe to i z historie, kterou vždy velké země obětují. Kdyby přišlo na lámání chleba, tak nemám pocit, že by kvůli České republice velmoci nějak měnily své postoje.

Česko mělo poskytnout humanitární pomoc, i když není první bezpečnou zemí za hranicemi, to bylo Slovensko a Polsko, takže najednou tu byly spousty Ukrajinců, kteří se nekontrolovali, bez ohledu na to, zda pomoc potřebovali, nebo ne.

I pomoc týkající se zbraní by vůbec neměla být na jednotlivých státech. Tím jsme se vystavili do konfliktu s Ruskem, které je nebezpečná velmoc, to vám podepíšu. Proto nechápu, proč naše malá desetimilionová země by tam měla hrát tak významnou roli a ohrožovat nás takovými gesty vůči Putinovi a provokovat ho. Tohle náleží úplně jiným hráčům. Česká republika nevyřeší konflikt Ukrajiny s Ruskem.

Že je Česko až tak malá a bezvýznamná země, v tom bych si dovolil nesouhlasit. Je desátou nejlidnatější zemí ze 27 členských států EU, a v tomto půlroce dokonce předsedá Radě EU. Tím pádem je v pomyslném čele celého 450milionového soustátí. Když to řeknu takhle, pořád českou roli vnímáte jako příliš malou?

Předsednictví je naprosto formální záležitost. Důležité je, kdo je v čele České republiky a zda má určité sebevědomí, autoritu a podobně. Úloha v rámci Evropské unie je ryze formální. Naprosto to nepodceňuji, ale ani nepřeceňuji.

Fungování v Senátu

Plánujete se připojit k nějakému již existujícímu senátorskému klubu?

Už jsem se dívala na složení Senátu a je to pro mě trochu oříšek. Vím, že práce s klubem je efektivnější, takže bych ráda byla členkou nějakého klubu. Buď vznikne nový klub s nezařazených a nezávislých, nebo se uvidí. Hodlám takový klub iniciovat, pokud se toho nikdo neujme.

Co už mám jasno, tak že bych chtěla být členkou ústavně právního výboru. To je moje profese a je pro mě zásadní, abych se tam mohla realizovat.

Přicházela by v takovém případě v úvahu užší spolupráce s další nezávislou a nově zvolenou senátorkou Danielou Kovářovou?

Nepochybně. S paní Danielou se známe z naší profese, takže si to umím velice dobře představit. Ona je teď také terčem takových zvláštních útoků, že o nás možná za půl roku nikdo neuslyší a podobně. To ukážeme.

Že o vás za půl roku neuslyšíme a že vaše vítězství byla náhoda, řekl politolog Michal Pink z Masarykovy Univerzity pro Aktuálně.cz. Uslyšíme?

Mě to hrozně pobavilo a já to panu expertovi ráda za půl roku předvedu. Jsem velmi aktivní, pracovitý člověk a na půdě Senátu mě rozhodně slyšet bude.

Máte už vybrané senátorské asistenty?

Ne.

Před volbami jste totiž avizovala, že pokud uspějete, tak do svého týmu budete chtít i některé z protikandidátů. O koho by mělo jít?

Spolupráci jsem hned nabídla těm, kteří nepostoupili do druhého kola. Reagoval na to pouze pan Skála z SPD, že velmi rád, že je odborník na zemědělství. Jinak na to nereagovali, takže to nechám být.

Chápu třeba, že je paní Šárka Jelínková (dosavadní senátorka za Kroměřížsko a šéfka senátorského klubu KDU-ČSL – pozn. red.) zklamaná, ale třeba se za nějaký měsíc dohodneme. Pokud ale převáží zhrzené ambice, tak to samozřejmě ne.

V nejbližší době navštívím hejtmana Zlínského kraje (Radim Holiš), ten je z ANO a mně to naprosto nevadí. Pokud bude potřebovat, tak mu budu k dispozici. Jsem komunikativní člověk a doufám, že svou trochou přispěju. Sice se nemůžeme shodnout na všem, ale na určitých věcech ano.

Na asistenty jsem se ptal proto, že kdybyste nakonec nebyla v žádném poslaneckém klubu, tak by na asistenty zbylo velké penzum senátorské práce, protože když jste v klubu, tak ten má své vlastní zaměstnance...

Myslím, že v tomhle se neztratím, ale zatím jsem to příliš neřešila, protože jsem to nechtěla zakřiknout a nebyla jsem si jistá, jak to vše dopadne. Jsem člověk, který řeší věci efektivně, a mám výhodu, že mám kolem sebe velký tým odborníků ze všech oblastí a v tom by mi byli nápomocní.

Pokud jde o administrativní práci, tak už 25 let mám advokátní kancelář, předtím jsem měla firmu, takže si tyto věci umím zabezpečit. Jde mi o efektivní práci na půdě Senátu a to by mi klub usnadnil. Pokud ne, tak já se rozhodně neztratím.