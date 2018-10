Foldyna mírní slova o rezignaci. ‚Zeman mi zkomplikovat situaci, nechci ze sebe udělat úplného idiota.‘

Po volebním debaklu mluvil o rezignaci, teď ale místopředseda ČSSD a poslanec Jaroslav Foldyna couvá. Rozhodnutí vzdát se stranických funkcí mu podle jeho slov zkomplikoval prezident Miloš Zeman. Ten v neděli označil jeho úmyslu za zbabělost. „Obrací se na mě celá řada lidí, abych to nedělal,“ řekl nyní Radiožurnálu Foldyna. Původní zpráva Děčín 13:50 8. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec a místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Ještě jsem se nerozhodl. Pan prezident mi zkomplikoval situaci. Řekl, že se rozhoduji emotivně, že je to zbabělost. Já mám teď plný mail, plno zpráv a telefonů a každý mě vyzývá zase k opaku,“ řekl Radiožurnálu v pondělí Foldyna.

Prezident Miloš Zeman záměr Foldyny rezignovat po volebním debaklu ČSSD na stranické funkce komentoval v neděli v rozhovoru pro deník Blesk. „Když uteču z boje, tak to není přijetí zodpovědnosti za výsledky voleb, ale zbabělost,“ uvedl. Foldyna měl podle hlavy státu po volebním debaklu „utřít slzu z oka, dřít na sobě a vyčkat na další volby“.

Foldyna: Nechci být za idiota

Severočeský politik je tak nyní podle svých slov ohledně možné rezignace na vážkách. „Celá řada lidí se na mě obrací, kolegové z organizace, ale i veřejnost, abych to nedělal, abych zůstal do sjezdu, že zastupuji jejich pohled, názor. Takže v tuto chvíli zvažuju, jak to udělat, abych ze sebe neudělal úplného idiota,“ doplnil Foldyna.

Foldyna kandidoval do zastupitelstva z třetího místa v Děčíně, kde sociální demokraté získali pouze 5,96 procenta hlasů. Do zastupitelstva se tak dostal jediný zástupce strany, a to dvojka kandidátky Václav Němeček. Strana zde letos obhajovala šest křesel.

Výsledek ČSSD v regionu tak Foldyna označil za „tragickou záležitost“. „Dostali jsme tady poprvé nářez, jaký jsme nikdy nedostali. V okrese Děčín jsme se třeba ve Vansdorfu nedostali ani do zastupitelstva, v Rumburku, kde jsme vyhrávali volby, máme tři zastupitele. My jsme uspěli snad jenom… no, uspěli, přežili v Jílovém,“ řekl v neděli serveru iROZHLAS.cz.