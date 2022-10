V Liberci podepsali koaliční smlouvu zástupci čtyř stran. Primátorem by měl zůstat Zámečník

V Liberci v pátek podepsaly koaliční smlouvu čtyři strany. Na spolupráci se domluvilo vítězné uskupení starostů (SLK), TOP 09 a KDU-ČSL s ANO, ODS a Piráty. Budou mít 29 ze 39 mandátů v zastupitelstvu. Primátorem by měl zůstat Jaroslav Zámečník (SLK), který post zastává poslední čtyři roky, jeho statutární náměstkyní by se nově měla stát Šárka Prachařová (ANO). V opozici bude uskupení Liberec otevřený lidem (LOL) a SPD. Liberec 11:15 14. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zástupci čtyř stran podepsali v pátek v Liberci koaliční smlouvu | Zdroj: Profimedia

Nově složená koalice je takřka identická jako ta, jež na liberecké radnici vládne od předchozích komunálních voleb v roce 2018. Ke starostům, ANO a ODS nově přibudou jen Piráti, kteří se do zastupitelstva pátého největšího města v zemi dostali poprvé. „Věřím pevně, že to bude k dobru a k zastoupení více názorů,“ komentoval širší koalici Zámečník.

Rada města bude stejně jako nyní jedenáctičlenná. Pět zástupců v ní budou mít starostové, čtyři ANO a po jednom ODS a Piráti. Takzvaně uvolněných náměstků bude podle dohody koalice nově šest, dosud byli čtyři. Koalice chce vytvořit i dvě pozice neuvolněných náměstků, dosud nebyl v Liberci ani jeden.

Zástupci koalice si od toho slibují urychlení řešení problémů města. „To, co nám bylo v minulém volebním období vyčítáno, určitá těžkopádnost a pomalost, tak by se v tuto chvíli mělo zrychlit. Protože jednotliví náměstci tím, že ta jejich gesce nebude až tolik široká, tak budou mít více prostoru, aby reagovali na potřeby města rychleji,“ řekl lídr ODS Petr Židek, který by se měl stát jedním z uvolněných náměstků.

Adekvátní práce

Větší zapojení podle Zámečníka budou očekávat i od dvou neuvolněných náměstků. I proto podle něj budou pro ně do zastupitelstva navrhovat měsíční odměnu 30 tisíc korun, neuvolněný radní má 12 tisíc korun.

„To znamená, že od těchto dvou zástupců budeme očekávat adekvátní práci. Že budou předkládat i materiály jakožto neuvolnění radní a budou se o něco starat s nějakou zodpovědností. Takže to si myslím, že se městu vyplatí,“ dodal.

Starostové ve spojení s TOP 09 a KDU-ČSL získali v komunálních volbách v Liberci dvanáct mandátů. Druhé skončilo ANO s jedenácti zastupiteli, třetí Liberec otevřený lidem s šesti mandáty. Po čtyřech zastupitelích mají ODS a SPD a dva Piráti.

V roce 2018 vyhrála komunální volby v Liberci také kandidátka SLK, TOP 09 a KDU-ČSL, když získala 16 ze 39 mandátů. Druhé skončilo ANO a stejně jako nyní i tehdy to stačilo na jedenáct míst v zastupitelstvu.

Třetí Změna pro Liberec, jež tentokrát nekandidovala, získala šest křesel. Čtyři mandáty měla stejně jako letos ODS. Uskupení Liberec otevřený lidem před čtyřmi lety získalo dvě místa v zastupitelstvu.