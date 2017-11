'Je to výkřik do tmy,' řekl Gazdík o Kalouskově plánu. Zeman chce šéfem sněmovny zástupce ANO, uvedl Fiala

Plán Miroslava Kalouska (TOP 09) na zablokování možnosti vzniku menšinové vlády v čele s předsedou hnutí ANO Andreje Babiše pokládají Starostové a nezávislí za výkřik do tmy. Novinářům to řekli při příchodu na středeční jednání o sněmovní spolupráci mezi KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Praha 18:15 1. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman se na zámku v Lánech setkal s představiteli ODS, předsedou strany Petrem Fialou a místopředsedkyní Alexandrou Udženijou. Jednali spolu o povolebních vyjednáváních. | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Debata má být podle předsedy klubu Starostů Jana Farského například o tom, jak sdílet odborná stanoviska, když kluby mají společně 23 poslanců. „Když se práce rozdělí, jde jí udělat mnohem více," řekl novinářům.

Kalouskův záměr, aby sněmovna nezvolila svého předsedu, díky čemuž by nemohla skončit ustavující schůze, a tedy ani vzniknout Babišova vláda, pokládá Farský za neproveditelný. Postup by podle něho jen posílil prezidenta Miloše Zemana. Předseda hnutí Petr Gazdík podotkl, že pokud by Kalousek takový pokus myslel vážně, předjednal by jej. „Je to výkřik do tmy," tvrdí Gazdík.

Středeční jednání by se mohlo týkat i nominace společného kandidáta na místopředsedu sněmovny. Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek ve středu podotkl, že ustavení šesti místopředsedů tak, aby jedno křeslo mohl obsadit nominant lidovců, TOP 09 a STAN, by bylo příliš mnoho. Jinak by situace podle Faltýnka vypadala, kdyby se tyto strany sloučily do jednoho klubu. Starostové ale takové úvahy rázně odmítli.

„Společný klub nepřipadá v úvahu. Jsme samostatné subjekty, jako samostatné subjekty budeme vystupovat," zdůraznil Farský. Ze strany Faltýnka jde podle něho jen o hru, od počátku prý musel vědět, že jde o úplný nesmysl. „Je to dobrý pokus, jak nám to křeslo nedat," glosoval Gazdík.

ODS

ODS zopakovala prezidentovi Miloši Zemanovi požadavek na místo předsedy sněmovny. Strana navrhuje svého šéfa Petr Fialu, který se s místopředsedkyní ODS Alexandrou Udženijou zúčastnil odpoledního jednání s prezidentem na zámku v Lánech.

Miloš Zeman schůzku nekomentoval. Podle Fialy si ale myslí, že šéfem sněmovny by měl být zástupce vítěze voleb, tedy hnutí ANO. To navrhuje na předsednickou funkci Radka Vondráčka.

Šéf ODS taky informoval prezidenta o tom, že nepovažuje za dobré, aby byl pověřený sestavením vlády kandidát bez potřebné většiny hlasů ve sněmovně. Zeman pověřil Andreje Babiše sestavením vlády v úterý.