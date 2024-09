‚Jen preference, ne dohoda.‘ Spolu by se ve středních Čechách mohlo spojit se Starosty, uvedl Skopeček

Žáková: K vítězství mi pomohla práce v regionu. Během kampaně docházelo k napadání mé osoby

„Člověk, který kandiduje, by měl hovořit o tom, co už za ním je a co chce pro region udělat. Ne že si bude honit body na tom, že bude své protikandidáty dehonestovat,“ říká Hana Žáková (STAN).