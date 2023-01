‚Jezulátko nezabralo.‘ Babišovi se nepodařilo získat věřící voliče, v katolických oblastech s Pavlem prohrál

Jednou z voličských skupin, na které mířila kampaň Andreje Babiše (ANO) před druhým kolem prezidentských voleb, byli křesťané. Tradiční voliče lidovců a Pavla Fischera se ale expremiérovi na svou stranu získat nepodařilo. Potvrzují to data agentury PAQ Research pro Český rozhlas. „Ani Jezulátko mu nepomohlo,“ glosoval pro iROZHLAS.cz Babišovu snahu zapůsobit na katolíky politolog Vít Hloušek. Data Zlín 16:51 29. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš s manželkou Monikou 22. ledna na bohoslužbě v katedrále sv. Víta | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Babiš se prakticky ihned po prvním kole vydal do fronty na korunovační klenoty a do chrámu Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského na Malé Straně v Praze. V kostele chtěl navštívit Pražské Jezulátko, rektor kostela ale chrám uzavřel, protože nechtěl poutní místo „zneužít k útočení a strach vyvolávající kampani“, jak uvedl.

Babiš kostel navštívil o den později a na svých sociálních sítích vše zdokumentoval. Expremiér také prohlašoval, že symbol Jezulátka neustále nosí u sebe.

Podle analytičky Institutu politického marketingu Alžběty Králové bylo jasně vidět, na koho těmito kroky Babiš cílil. „Chtěl voliče Pavla Fischera, proto se snažil využít návštěvu kostela. Začal s sebou nosit jezulátko a stál ve frontě na české klenoty,“ popsala.

Přestože prohrál, Babišova agresivní kampaň zabrala. Teď se pokusí eliminovat SPD, míní politolog Číst článek

Podle politologa Víta Hlouška z Masarykovy univerzity ale tato snaha jednoznačně nezabrala.

„Nemyslím si, že mu to pomohlo. Část katolíků, kteří ho ve druhém kole volili, by ho volili i bez toho. Bylo to hodně laciné a nesmyslně komunikované gesto. Snažil se tvářit jako katolický věřící, ale pletl si biskupa s kardinálem a celebrování mše s praktikováním. To na opravdové katolíky, kteří toto pojmosloví znají, nepůsobí dobře,“ popsal pro iROZHLAS.cz.

To potvrzují i data agentury PAQ Research pro Český rozhlas. Jak ve vysílání Radiožurnálu popsal sociolog Daniel Prokop, Pavel Babiše porazil jak v obcích s vysokou religiozitou, tak i v těch ateistických. Fischerovi voliči navíc poslechli výzvu a v drtivé většině podpořili Pavla, jak ukazují data.

„Zajímavé je, že Pavel nejvíce uspěl ve středně religiózních obcích, kde je 17-23 procent věřících obyvatel. Byť jsou rozdíly malé, Babiš uspěl v obcích s největším podílem ateistů, jde o Ústecko a jiné chudé oblasti. Nicméně celá struktura je taková, že se Babišovi nepodařilo nijak výrazně zlomit katolické oblasti jako je Vysočina, jižní Morava či Zlínsko. Je vidět, že tato část kampaně také výrazně nezabodovala,“ nabídl interpretaci unikátních dat.

Reakce z církví

Babišova kampaň v církevních kruzích do značné míry narazila. Katolický kněz a teolog Tomáš Halík požádal Pražské Jezulátko, aby expremiérovi odpustilo, „že si z něho dělá cukrátko na lákání katolických voličů a že ho používá jako amulet pro štěstí v nečistých hrách o moc a peníze“.

Provinciál dominikánského řádu Benedikt Mohelník to popsal jako „nejpokleslejší karikaturu křesťanské víry“.

Minulou neděli sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner ve svatovítské katedrále při příležitosti 30 let České republiky mši za vlast. Jen pár hodin před televizním duelem na České televizi se v chrámu setkali i prezidentští finalisté Pavel s Babišem.

Graubner při mši zdůraznil soudržnost, solidaritu a boj proti strachu.

Jana Karasová

@JaynaKaras Po mši se oba kandidáti s manželkami zastavili u výstavy korunovačních klenotů. Krátce s finalisty prezidentské volby mluvil i pražský arcibiskup Jan Graubner a jeho předchůdce Dominik Duka. Při mši Graubner zdůrazňoval soudržnost, solidaritu a boj proti strachu.



📷 René Volfík 5

K volbám se o den dříve vyjádřilo olomoucké arcibiskupství v souvislosti s možnou podporou katolické církve jednoho z kandidátů. V řadě kostelů se v neděli 22. ledna celý text výzvy četl při ohláškách bohoslužeb:

Pavel si jádro voličů z 1. kola udržel. Od Babiše se na 400 tisíc podporovatelů ve finále odvrátilo Číst článek

„Většina z nás jistě vnímá narůstající pnutí ve společnosti, kdy volební klání rozděluje dokonce i dlouholeté přátele či členy rodiny. Prosím, nepodporujme vytváření nepřátelských táborů šířením nenávisti a strachu. Není to nic, co by nám křesťanům mělo být vlastní.“

Před pěti lety…

Lidovečtí voliči Pavla Fischera byli k dispozici mezi prvním a druhým kolem i před pěti lety. Tehdy získal od církevních hodnostářů podporu Jiří Drahoš, kterého navíc podpořil i sám Fischer a KDU-ČSL.

„Pan Jiří Drahoš dává naději, že jako prezident vnese do naší společnosti důraz na skutečné obecné dobro postavené na pravdivosti a spravedlnosti a na úctě ke všem lidem, že bude prezidentem povzbuzujícím své spoluobčany k ušlechtilému jednání,“ stálo ve výzvě představených mužských i ženských katolických řeholí.

Drahoše také podpořila synodní rada Českobratrské církve evangelické, plzeňský katolický biskup Tomáš Holub či olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Benedikt Mohelník o Zemanovi napsal: „Probouzí v lidech nízká hnutí a sobecké zájmy a nezaslouží si hlas od křesťanů.“

Jak volili vaši sousedi? Podívejte se na nejpodrobnější mapu výsledků 2. kola Číst článek

Naopak tehdejší pražský arcibiskup Dominik Duka je dlouholetým Zemanovým spojencem.

Podle politologů Pavla Šaradína a Michala Pehra (KDU-ČSL), které v roce 2018 oslovily Hospodářské noviny, měl Zeman výhodu u křesťanů, kteří zdůrazňují témata jako národní suverenity nebo ochrana před uprchlíky.

Drahoš se v kampani soustředil na tradičně katolické regiony na východě a jihu Moravy. „Moravský katolicismus je mnohem víc nacionálně orientovaný než český. Platilo to už za první republiky,“ zmínil Šaradín.

Ve výsledku volby nakonec dopadly tak, že Zeman zvítězil s 54 % v oblastech jak velmi religiózních, tak ateistických. Celé druhé kolo prezidentských voleb vyhrál s 51,4 % hlasů.