Exsenátor Dienstbier s 8 % hlasů neuspěl u voleb. ‚ČSSD dlouhodobě nesvědčí členství ve vládě,‘ řekl

Před šesti lety získal v prvním kole senátních voleb 30 % hlasů, letos skoro o tři čtvrtiny méně. Společně s domovskou sociální demokracií u voleb propadl také dosavadní senátor a exministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier. „Dopadlo to hůř, než jsem čekal, ale to k politice patří, že člověk někdy prohraje," řekl pro iROZHLAS.cz. Na neúspěchu se podle něj podepsalo několik faktorů – změny nálad v regionu i oslabení ČSSD. Praha 8:36 4. října 2020

V minulých deseti letech se jeho jméno objevovalo na nejrůznějších politických postech. Vyzkoušel si post stínového ministra spravedlnosti, šéfa resortu pro lidská práva a rovné příležitosti nebo prezidentskou kandidaturu. Senátorem byl devět let - dvakrát křeslo s přehledem obhájil, potřetí výrazně propadl.

„Počítal jsem s tím poměrně dlouhou dobu, že to takhle může dopadnout, možná už dva roky,“ řekl pro server iROZHLAS.cz dosavadní senátor za Kladno Jiří Dienstbier.

Jedním z hlavních důvodů je podle něj současná pozice sociální demokracie. „Nesouhlasil jsem se vstupem do vlády. Znemožnilo to sociální demokracii, aby se zabývala svojí situací a stanovila si novou strategii a z opozice se pokoušela zasazovat o takto stanovené programové pozice. Myslím, že sociální demokracii dlouhodobě nesvědčí členství ve vládě. Už tehdy jsem si myslel, že to nebude zlepšovat kondici strany a ve volbách to pak kandidáty zásadně ovlivňuje,“ popsal.

Oslabená ČSSD

Značka „sociální demokracie“ je podle něj oslabená. Strana by měla být progresivní a neměla by mít populistické sklony. „Každý, kdo racionálně uvažoval, mohl takové výsledky ve volbách do Senátu i v krajích očekávat,“ dodal.

Volební skóre ale podle něj není jen špatné, upozornil například na postup expředsedy Senátu Milana Štěcha do druhého kola voleb nebo na kandidátku Pardubického kraje, kterou vedl dosavadní hejtman Martin Netolický.

V Pardubickém kraji přitom sociální demokracie pod svou značkou nekandidovala. S hnutím Společně pro kraj vytvořili uskupení 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj. „Postupovali chytře. Sociální demokracie už není ta velká strana, která dosahovala 30 procent hlasů v parlamentních volbách. Dnes už jsme poměrně slabí a musíme hledat partnery pro spolupráci,“ vysvětlil.

‚Silní soupeři‘

Roli nicméně podle něj hrálo i to, že v Kladně kandidovalo třináct kandidátů. „Můj obvod není vůbec jednoduchý, posouvá se poměrně doprava,“ dodal. Před současného senátora se nakonec dostalo pět z nich. Za týden se spolu utkají advokátka Adéla Šípová (Piráti) a bývalý ministr zemědělství a exhejtman Středočeského kraje Petr Bendl (ODS).

Dienstbiera ale porazil také primátor Kladna Milan Volf (ČP), Michaela Vojtová (za ANO) a právník Nadačního fondu proti korupci Ondřej Závodský.

Před šesti lety přitom Dienstbier získal třicet procent hlas, letos čekal alespoň dvanáct až čtrnáct procent. Nakonec ho podpořilo jenom osm procent voličů. „Dopadlo to hůř, než jsem čekal, ale to k politice patří, že člověk někdy prohraje,“ řekl.

Přes veškerou kritiku strany ale Dientsbier ani po těchto volbách neplánuje ze strany odejít. „Budu prosazovat názory, o kterých si myslím, že jsou správné – ve společnosti i uvnitř sociální demokracie. Pro mě je přirozené být v politice a snažit ovlivňovat dění ve společnosti,“ popsal. Vystudovaný právník ale zatím neví, kam se chce v profesním životě posunout.