Drahošův facebook je profesionálnější, 'Zeman znovu' agresivnější, hodnotí kampaň na sítích expert

Při přímé volbě prezidenta v roce 2013 sehrály sociální sítě důležitou roli. Zaměřil se na ně zejména štáb Karla Schwarzenberga, kterému se i díky aktivitě na facebooku nebo twitteru podařilo zmobilizovat své fanoušky. I proto týmy obou aktuálních uchazečů o Hrad - Miloše Zemana a Jiřího Drahoše - nechtějí vliv sociálních sítí podcenit. Třeba na facebookových profilech mají oba kandidáti víc než 100 tisíc příznivců, kteří je sledují. Praha 18:00 20. ledna 2018

Jméno Miloše Zemana se objevuje na dvou facebookových profilech - jeden se jmenuje „Miloš Zeman - prezident České republiky“ a sleduje ho k pátečnímu večeru 106 tisíc lidí.

Druhý profil má název: „Zeman Znovu 2018" a sledujících je 47 tisíc.

„Profily se od sebe zásadně liší, oficiální stránka prezidenta - která je na webu dlouho - plní tu komunikační roli, informuje o tom, co prezident právě dělá. Stránka Zeman znovu, která není spravovaná Milošem Zemanem, volí agresivnější tón komunikace, vede něco, co se blíží negativní volební kampani,“ zhodnotil pro Radiožurnál obsah profilů vedoucí Studia nových médií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Josef Šlerka.

Drahoš má 132 tisíc facebookových fanoušků

Druhý prezidentský kandidát Jiří Drahoš má na Facebooku 132 tisíc sledujících. „Stránka Jiřího Drahoše kumuluje to, co musí. Jsou to posty, které se snaží aktivizovat nerozhodnuté nebo nevoliče a vypadá to, že je dělaná profesionálnějším týmem, který je zběhlejší v marketingové klasice - využívá více videoobsahu,“ doplňuje Šlerka.

Jiřímu Drahošovi se stará o sociální sítě tým asi deseti lidí. Výstupy si ale podle mluvčí Kateřiny Procházkové prezidentský kandidát hlídá. „Pan profesor chce mít nad vším kontrolu. Takže všechny výstupy kontroluje, ať to jsou tweety, posty, odpovědi do médií, které píše. Je toho opravdu hodně, těžko se to zvládá, ale on pracuje nonstop.“

Přispívá i Zemanová

Facebookový profil „Zeman Znovu 2018“ vede stejnojmenná iniciativa, za kterou mluví Barbora Filípková. K sociálním sítím se vyjádřila písemně. „Sociální sítě vnímáme jako důležité médium, které na rozdíl od tištěných není jednostranné, ale umožňuje interakci s našimi voliči a občany. Texty spravujeme ve velmi úzkém týmu spolupracovníků a dobrovolníků, autorkou několika příspěvků byla i paní Ivana Zemanová.“

Miloš Zeman má podle odkazu na svých oficiálních stránkách také twitterový účet, poslední text je tam ale z roku 2013. Jiří Drahoš twitter používá denně.

