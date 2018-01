Hlas pro Drahoše? Volila by ho většina voličů neúspěšných kandidátů, ukazuje průzkum

Zhruba tři čtvrtiny voličů většiny nepostupujících kandidátů na prezidenta by ve druhém kole volby daly hlas Jiřímu Drahošovi. Vyplývá to z dat, která sesbíraly před zveřejněním výsledků prvního kola prezidentských voleb agentury STEM/MARK a MEDIAN a zpracoval Institut pro Demokracii 21. Praha 11:45 17. 1. 2018 (Aktualizováno: 12:36 17. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš se spolu utkají ve druhém kole přímé volby hlavy státu. | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

V oznámených výsledcích průzkumu agentury vynechaly voliče Jiřího Hynka, Petra Hanniga a Vratislava Kulhánka, u kterých by kvůli malému počtu voličů mohla vzniknout výrazná statistická odchylka.

Volební matematika. 'Zeman nemá koaliční potenciál, jeho situace vypadá kriticky,' míní politolog Číst článek

Z prvního kola postoupili do druhého, které se koná 26. a 27. ledna, stávající prezident Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd ČR Drahoš. Přehledné výsledky si můžete přečíst ZDE.

Zeman, nebo Drahoš?

Agentury ve zveřejněných výsledcích průzkumu uvedly, zda by voliči nepostupujících kandidátů Pavla Fischera, Michala Horáčka, Marka Hilšera a Mirka Topolánka volili spíše Drahoše, nebo Zemana, případně volit nešli.

Drahošovi by dalo hlas 71 až 77 procent oslovených voličů Fischera, Horáčka, Hilšera a Topolánka. K Zemanovi by se naopak přiklonilo jen 15 až 22 procent voličů těchto čtyř neúspěšných kandidátů. Největší podporu má Drahoš mezi voliči Fischera. Zemana by volili nejčastěji příznivci Topolánka.

Největší podíl lidí, kteří by již ve druhém kole vůbec nešli volit, je mezi příznivci Horáčka. K urnám by nepřišla téměř desetina z nich.

Jak by volili ve druhém kole prezidentské volby voliči nepostupujících kandidátů (v pct.):

Zdroj: Institut pro Demokracii 21

Zeman postoupil do druhého kola se zhruba 39 procenty hlasů a Drahoš s 27 procenty. Fischer získal v prvním kole asi deset procent hlasů, Horáček a Hilšer shodně přibližně devět procent a Topolánek čtyři procenta.

Průzkum mezi voliči prováděly agentury ve dnech 12. a 13. ledna, kdy se konalo první kolo prezidentské volby. Výzkum probíhal před uzavřením volebních místností – respondenti tedy ještě nevěděli, jak první kolo dopadne. Zúčastnilo se ho 2568 lidí.