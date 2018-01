Drahoš se loučil se svým volebním týmem: Pokud budu potřebovat, nastoupí opět do boje

Neúspěšný prezidentský kandidát a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš se v úterý loučil se svým volebním štábem. Ten mu vyjádřil podporu a přislíbil, že v případě potřeby mu opět rád pomůže. V krátkém rozhovoru Drahoš odpovídal i na otázky týkající se jeho budoucího politického angažmá. Považuje Senát za důležitý a chtěl by v něm sám zasednout? ROZHOVOR Praha 19:35 30. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Formální rozlučka Jiřího Drahoše s volebním týmem | Foto: Václav Štefan | Zdroj: Český rozhlas

Vy jste se nyní loučil se svým týmem a štábem. Zaznělo tam ale ‚jdeme dále‘ – loučil jste se s tím, že se uvidíte. Co to znamená?

Celý tým z kampaně v tomto složení pokračovat určitě nebude. Řekl jsem – a opakuji to znovu –, že chci ve veřejném životě a politice zůstat. K tomu ale není třeba takto velký tým. Navíc to jsou lidé, kteří mají své pracovní zájmy, mají svá zaměstnání. Takže my jsme se rozloučili formálně jako kampaňový tým a zůstáváme v kontaktu. Všichni mi slíbili, že pokud budu cokoli potřebovat, že nastoupí opět do boje.

Budete bojovat o hlasy voličů znova? Spekuluje se o tom, že byste mohl mít zájem o Senát. Vy jste i naznačoval, že by možná mohla být nějaká nová politická strana či uskupení. Kdy se dozvíme, co bude dál?

Nic jsem nenaznačoval, my nesmíme ani naznačovat. Pouze jsem řekl – předestřel jsem – nějaké možnosti, které jsou. Ale potřebuji pár dní vstřebat věci, začít o tom přemýšlet a případně vést nějaká jednání. V tuto chvíli není nic rozhodnuto.

Jiří Drahoš se loučil se svým volebním štábem

Nabídky jsou?

Ani o tom bych teď nerad mluvil. Je ještě příliš krátká doba, teprve tři dny, po volbách.

Jak se díváte na možnost, že byste se stal například senátorem. Má pro vás Senát velký význam?

Otázka Senátu je z mého pohledu velmi důležitá. Mnohokrát jsem v kampani, ale i předtím řekl, že ho považuji za velmi důležitý. Na rozdíl od řady některých politiků a některých lidí, kteří toho o něm moc nevědí, ho opravdu považuji za pojistku demokracie.

Přirovnal jsem ho jednou ke zdraví – když ho máme, tak nám nechybí. Ale jakmile nám začne něco být, tak si říkáme, jaké to bylo krásné, když jsme byli zdraví. Znova opakuji, že kandidatura do něj je jedna z mnoha možností.

Chtěl byste být senátorem?

Nyní opravdu nevím. To není o tom chtít být senátorem. Otázka je, v jakém kontextu by to případně bylo, ve spolupráci s kým kandidovat… Těch věcí, které si musím vyjasnit, je tam ještě celá řada.

Je šance, že byste vstoupil do nějaké strany či hnutí, která už nyní existují?

Spíše to nepředpokládám. Teoreticky je i toto jedna z možností.

Vy jste se nyní rozloučili, jak je to s administrativou a financemi? Je jasné, že nemáte všechno v paměti, všechno ukončené, protože lhůty máte ještě poměrně dlouhé...

V tuto chvíli nevím. Jen mi na moji adresu přišly dvě faktury, které jsem dal týmu, resp. části, která se financemi zabývá. Skutečně nyní nevím. Jen vím, že faktury ještě budou chodit a že doúčtování je věc, kterou zvládne rutinně můj tým.

Pokud zbydou nějaké peníze, víte, kam byste je daly? Na kterou z mnoha dobročinných institucí?

Zvažovali jsme zhruba tři směry. První je hospicová péče, druhá je péče o postižené – nejenom mládež, ale obecně. Třetí směr by byla podpora seniorům.

Co vás čeká v následujících dnech? Řada vašich protikandidátů má plné diáře, jezdí přednášet, řeší politickou i pracovní budoucnost…

Určitě také řada schůzek. Musím si dovyjasnit svoje záležitosti na svých bývalých pracovištích, v Akademii věd. Takže mám diář docela nabitý. Nudit se nebudu.