Znovuzavedení vojenské základní služby? Jiří Hynek by prosazoval tříměsíční povinný výcvik

Prezidentská volba začne už v pátek. Radiožurnál pokračuje v projektu Hledá se prezident. Dnešní kandidát o sobě prohlašuje, že je člověk bojovného typu. Jiří Hynek je prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Jsme šestou nejbezpečnější zemí na světě a jeho cílem je, abychom jí i zůstali. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:50 9. ledna 2018

Jiří Hynek by nechtěl zavádět nové zákony, ale ví, které by zrušil. „V této zemi je 8000 zákonů. Řada z nich si protiřečí, řada z nich je velmi komplikovaných.“

Příkladem může být podle Hynka nový občanský zákoník. „Definuje pravidla, kterým by měl rozumět každý občan, a právníci se přou o výkladu tohoto zákona. Něco je špatně,“ prohlásil ve Dvaceti minutách Radiožurnálu.

Jako prezident České republiky by vetoval pouze ty zákony, které ohrožují bezpečnost země a jdou proti lidem. „Ty by hlava státu měla vetovat, měla by vysvětlit proč je vetuje,“ doplnil Hynek.

„Jsme šestou nejbezpečnější zemí na světě. Vypadá to dobře, ale já bych chtěl, abychom jí i zůstali. Když máte bezpečnou zemi, tak se může stát, že začnete tu bezpečnost podceňovat. Berete ji jako samozřejmost a pak v historii přišlo něco nepříjemného.“

Měla se v roce 1938 republika bránit?

„Jsem bojovný typ člověka. Lid se chtěl bránit a já jako prezident bych lidu vyslyšel. Netvrdím, že bychom vyhráli, ale odešli bychom se vztyčenou hlavou,“ zamýšlí se Hynek.

S obranou státu souvisí i otázka vojenské základní služby. „Je to velmi citlivé téma, když se podívám na řadu malých zemí jako my, tak Finsko, Rakousko mají základní vojenskou službu, Litva ji znovu obnovila, Švédsko bude obnovovat, Norsko má povinnou službu i pro ženy.“

„Není to špatný nápad, spousta lidí si pamatuje na dobu komunismu, nevzpomínají na vojnu v nejlepším. Volil bych kompromis, povinný vojenský výcvik po dobu tří měsíců. Nejsem dogmatik. Když dobrovolné aktivní zálohy budou velikosti 10, 15 tisíc, tak si řeknu, že to není úplně špatně,“ zamýšlí se Hynek.