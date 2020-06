Exhejtman Bernard: Pro funkcionáře ČSSD jsem byl cizorodý prvek. Měli za to, že na ně útočím

Někdejší plzeňský hejtman Josef Bernard po pěti letech odešel z ČSSD. Vládní stranu vyměnil za hnutí Starostové a nezávislí (STAN), které povede i do nadcházejících krajských volbech. Se změnou politického dresu přišel i o pozici v čele hejtmanství. „Z vedení ČSSD nebyla žádná snaha si se mnou vše vysvětlit, nikdo mě nepřemlouval, ať zůstanu,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Bernard. ČSSD podle něj ztrácí na významu. Rozhovor Praha/Plzeň 11:31 13. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý plzeňský hejtman Josef Bernard (za STAN) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

O vašem odchodu z ČSSD se mluvilo už od loňska. Proč jste neodešel dřív? Proč teď?

První nabídky, abych začal spolupracovat s někým jiným, přišly zhruba před rokem. Tehdy představitelé plzeňské sociální demokracie taky oficiálně řekli, že už se mnou nepočítají, že nejsem sociální demokrat a že by bylo lepší, abych ze strany odešel. Jednal jsem asi se třemi subjekty, ale nejvíce mě zaujali Starostové.

K tomu se ještě dostaneme. Nejdřív mě zajímá to načasování.

Chtěl jsem dokončit projekty, které jsme na kraji rozjeli. Samozřejmě jak se blížili krajské volby, tak jednání o mém odchodu nabraly na intenzitě. Pak ale přišel koronavirus a já jsem řekl ne, teď se bude řešit situace pandemie. Byli jsme jeden z nejvíce postižených regionů, nakonec se to ale podařilo zvládnout dobře a nezaznamenali jsme žádnou výjimečnou událost. Když krize skončila, tak za mnou začali zase chodit Starostové. Od začátku jsem na kraji získal od nich parťáka Pavla Čížka, kterého si nesmírně vážím pro jeho názory i zkušenosti coby starosty.

Takže vás k hnutí Starostové a nezávislí přitáhly spíše konkrétní osobnosti než směřování strany?

Pavel Čížek mě hodně ovlivnil. Starostové jsou lidi z první linie, kteří nepletichaří. Starají se o chodníky, o to, aby byla opravené školka nebo byla ve vsi hospoda. A to mi hodně imponovalo. A co se týče ideologie hnutí, s tou souzním.

Znamená to, že vstoupíte do hnutí STAN?

Já jsem teď příznivec hnutí STAN. Na další krok je z mého pohledu příliš brzy. Nemůžu se rozvést a hned se zase oženit. Teď jsem tedy nestraník a ta situace mi vyhovuje. Starostové mě vzali zabaleného v igelitu tak, jak jsem.

Potíž s komunisty

Dal jste si nějaké podmínky pro spolupráci?

Ne. Oni mi řekli, že mě znají, vědí, jaké hodnoty vyznávám a že jim to tak vyhovuje. A že mě berou. S tím souvisí i to, že se mi v poslední době vyčítá, že nejsem sociální demokrat, že jsem změnil názory a že jsem antikomunista. Ale já si myslím, že jsem se nezměnil, že se změnila sociální demokracie, která měla bohumínské usnesení a říkala, že spolupráce s komunisty nebude. Když jsem před minulými krajskými volbami kývl na nabídku být lídr, tak jsem měl jedinou podmínku: že nebude koalice s komunisty a tenkrát to akceptovali.

Spolupráce ČSSD s komunisty ale přece není žádná novinka. Jaké tedy jsou další důvody, že jste ze strany odešel?

Po volebním výprasku (ČSSD ve sněmovních volbách – pozn. red.) moje představa byla, že by se ČSSD měla reformovat v moderní stranu skandinávského typu. Byli jsme hodně rozkročení od nočních vlků po NATO. Měli jsme si to ujasnit, vyříkat si to v opozici, stabilizovat se. Ale že se prodáme za to, že budeme u vlády a udržíme pracovní místa desítkám, možná stovkám lidí, to mi přišlo zvláštní. To byl jeden důvod. A další takové to věčné okopávání kotníků, tlak, zabijačky na mě. Bylo to opakované a už se k tomu nechci vracet. Udělal jsem za tím tlustou čáru a zajímá mě budoucnost.

Můžete být přesto trochu konkrétní?

Ta strana si mě přece nenajala jen jako nový obličej, ale proto, abych odvedl nějakou práci a abych napravil to, o čem jsem si myslel, že se dělalo špatně. Byl jsem zaražený, když jsem do toho pak vlítnul rovnýma nohama a šel jsem po největších nákladech. To jsou v Plzeňském kraji náklady na veřejnou dopravu. Podíval jsem se na některé smlouvy a během pár dní jsem zjistil, že nám jeden z dodavatelů prodražuje služby. Šlo o celkem o 270 milionů korun, které jsme hned daňovým poplatníkům vrátil do kapsy. Když jsme se pak sešli (s kolegy z ČSSD na Plzeňsku – pozn. red.), tak mi říkali, že bych o tom neměl mluvit, že to bylo vlastně špatně udělaný, když vládla ČSSD. Já jsem to ale nikomu nevyčítal. Myslím si, že podobných smluv je v naší zemi plno. Tak to mě třeba mrzelo. Nepřišlo mi to fér.

Cítil jste se ze strany stranických kolegů nedoceněný?

To ne, já jsem profesionál. Mrzelo mě, že jsem cítil, že to berou skoro jako útok.

Josef Bernard

Vrátím se ještě k otázce, proč jste z řad sociálních demokratů odešel. Co tedy byla ta poslední kapka?

Trochu jsme se na kraji zhádali kvůli mojí pseudoaféře kolem koronaviru. Ta to možná urychlila (Bernard byl pozitivně testován na covid-19, svými spolustraníky byl nařčen, že nedodržuje karanténu a nemoc šíří dál – pozn. red.). Ten hlavní důvod, proč jsem ale neodešel třeba už před rokem, je, že jsem chtěl dokončit velké projekty na kraji. Bál jsem se, že se jinak nedotáhnou.

A nebyla to současně i taktika? Skončit pár měsíců před volbami, aby se o vás mluvila a měl jste čas na kampaň?

Ne, to mě značně přeceňujete. Teď navíc vyšel průzkum volebních preferencí (ve sněmovních volbách – pozn. red.), kdy má ČSSD necelých devět procent, Starostové čtyři. Takže myslíte, že jdu za lepším? Já chci Starostům, kteří jsou velmi dobří zejména v komunální politice, pomoct prosadit jejich myšlenky. A udělám pro to všechno.

Kritika Hamáčka

Radil jste se o vašem kroku s někým, třeba s Milanem Chovancem, který vás pro ČSSD původně získal?

Měsíc předtím, než jsem to rozhodnutí udělal, jsem to Milanu Chovancovi avizoval. Říkal jsem mu, že to bude pro obě strany lepší, protože jsem cítil, že jsem u funkcionářů sociální demokracie cizorodý prvek. Říkal, že ho to mrzí, ale že mě svým způsobem chápe. Ale o načasování nebo způsobu jsme se spolu vůbec nebavili. I s Milanem jsme mezi sebou měli jeden čas krušné chvilky. Řekl ale, že ho to mrzí, že je evidentní, že i přes ty spory se v Plzeňském kraji odvedla dobrá práce.

Josef Bernard (za STAN) Pětapadesátiletý Bernard vystudoval učiliště Škody. V plzeňské Škodovce začal pracovat jako dělník hned po škole, během revoluce tam zakládal Občanské fórum. Pak si od politiky dal načas pauzu. Mezitím během práce vystudoval vysokou školu a stal se generálním ředitelem společnosti Škoda Transportation. Ve firmě skončil – po 36 letech – v lednu 2015, ve stejné době vstoupil do ČSSD. Stal se lídrem strany pro krajské volby v roce 2016 a poté i plzeňským hejtmanem. Letos v květnu ČSSD opustil, o měsíc později byl odvolán z postu hejtmana. V podzimních krajských volbách bude kandidovat za hnutí STAN.

Proč jste o tom neřekl taky Janu Hamáčkovi, předsedovi ČSSD?

Milan Chovanec je krajský předseda. Pan Hamáček navíc říkal (v médiích – pozn. red.), že to ví rok. To jsem nevěděl ani já. Mohl vzít telefon, zavolat mi a mohli jsme si o tom popovídat. Pan Hamáček má svoje starosti. A ani si nemyslím, že řadový člen sociální demokracie by měl volat celostátnímu předsedovi.

Byl jste přece hejtman.

Myslím si, že je to hra. Pokud se to vědělo rok, tak jsme si to mohli férově říct. Mohli mi zavolat a já bych jim řekl, že je to nesmysl, že s nikým žádnou dohodu nemám. Navíc já jsem už loni říkal, že nabídky mám, žádná definitivní dohoda ale nebyla. Mě se tyhle fámy nelíbí. Ať tedy pan Hamáček řekne, kdo mu co řekl a o jakou dohodu mělo jít. Moje dohoda se STAN vznikla až po koronavirové krizi.

Jan Hamáček váš odchod z ČSSD komentoval slovy, že to byla připravená šaráda. Měl jste možnost si to s ním poté vyříkat? Přemlouval vás někdo z vedení ČSSD, ať zůstanete?

Ne. Nikdy nebyla od nikoho jediná snaha si se mnou sednout nebo zavolat. Najednou přišel jako atomová bomba vzkaz od krajských a městských funkcionářů sociální demokracie, že mě nechtějí jako lídra do dalších voleb. To bylo někdy na konci loňského roku.

Variant bylo ale spoustu. Mohl jsem odejít z veřejného života, mohl jsem taky bojovat v sociální demokracii. A asi bych se dostal na kandidátku jako lídr, za mnou by ale opět byli lidé, kteří mě nepodporují. Za ty čtyři roky jsem si zažil své. Nechtěl jsem zase jediný voják v poli s týmem, který čeká jenom na to, až udělám chybu.

ČSSD bez vlivu

Má ČSSD - z vašeho pohledu - ještě voličům co nabídnout? Nebo je to mrtvá strana?

Moje predikce byly takové, že strana bude vládním spojením ztrácet na významu a důležitosti. A to se jednoznačně vyplnilo. Sociální demokracii to nepřineslo vůbec nic, kromě přežití některých lidí na nějakých pozicích. Jednoznačně ji to poškozuje, podle volebních preferencí je to evidentní. Jasně se ukazuje, že prst na spoušti mají komunisté. Ukazuje se atak na veřejnoprávní média. Opravdu jsme v situaci, kdy pomalu ale jistě ztrácíme svobodu, lidi začínají mít strach, začíná autocenzura.

Loni jste se neúčastnil ani sjezdu ČSSD. Litujete toho, že jste mezi sociální demokraty vůbec vstoupil? Nebyl to od začátku špatný výběr?

Nelituji. Povedly se mi v Plzeňském kraji udělat velké úspory, začali jsme stavět velký obchvat Plzně, investovali jsme více peněz do sportu a kultury.

Nejde mi ani tak o funkci hejtmana, ale o stranu, se kterou jste se spojil.

Do politiky jsem vstupoval v době, kdy byla u lidí znát taková všeobecná skepse vůči politickým představitelům. Rezonovala stále ještě kauza Petra Nečase (z ODS). Lidi byli znechucení. A já jsem si řekl, že po 35 letech ve firmě bych měl ty zkušenosti zúročit a zkusit to. Chtěl jsem lidem dát naději, že když obyčejní lidé udělají dobrou partu, tak dokážou udělat spoustu dobré práce. A pokud se mi to aspoň trochu podařilo, tak tu misi považuji za úspěšnou a nelituju toho.

Sám jste zmínil, že podle volebních preferencí jste si svým přechodem ke Starostům moc nepolepšil. Hnutí mělo navíc bylo v posledních krajských volbách bylo až páté, získalo osm procent hlasů. Oproti tomu ČSSD byla druhá s 17 procenty. Jste připraven na to, že třeba hejtmanem už znovu nebudete?

Počítám s každou variantou. Chci, co největší úspěch našeho volebního bloku, který jsme ustavili (STAN v Plzeňském kraji kandiduje společně s Zelenými, hnutím Pro Plzeň a Idealisty – pozn. red.).

Na kolik procent si věříte?

Na to vám nedám přímou odpověď. Nejsem dobrý prognostik. Chtěl bych, abych volební úspěch byl takový, abychom mohli významně promluvit do skládání nové koalice.

Pracujete i s variantou, že byste šli do opozice? Kousl byste to?

Opozice by mě bavila, taky bych si to chtěl někdy zkusit.

Dokážete si představit, že byste po sporech s vedením plzeňské buňky ČSSD, šel po volbách se stranou do koalice?

Politika mě naučila jednu věc, a to, že to vážně není o značkách, ale o lidech, se kterými jste v týmu.

Takže to nevylučujete?

Nic nevylučuji, ale záleží na lidech. S některými to vylučuji.

S komunisty?

S komunisty to je jasné (že by s nimi do koalice nešel – pozn. red.). A potom s některými lidmi, ale ne značkou, to vylučuji.

Platí to i pro hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem, které jste na vládní úrovni kritizoval?

Když to budou lidé, u kterých si budu jistý, že za nimi nejsou žádné postranní zájmy, že nebudou prosazovat věci ve svůj osobní prospěch, tak s nimi půjdu. Vyřazovat se v komunální politice z volební koalice tím, že začnete říkat, s kým ano a s kým ne, to by udělal blázen.

Budete na kritice politických konkurentů stavět předvolební kampaň, nebo půjdete pozitivní cestou?

Není můj styl zabývat se minulostí a pliváním na ostatní. Budu prodávat naše úspěchy a zaměříme se na to, co nabízíme do budoucna. Takže před občany předstoupím s pokorou a slíbím, že budu stejný, jako jsem byl předchozí čtyři roky.

A bude to stačit, abyste byli schopní konkurovat hnutí ANO, které v kraji při minulých volbách vyhrálo?

Stačit to nebude. Ale máme výhodu v tom, že lidé už vědí, co jsem zač a co ode mě můžou čekat.