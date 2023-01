Středula k odstoupení z prezidentské kandidatury: O mém rozhodnutí věděl jen můj nejužší tým

V nedělní debatě České televize oznámil Josef Středula odstoupení z prezidentské kandidatury. Zároveň vyjádřil podporu Danuši Nerudové. Co ho přivedlo k rozhodnutí vzdát se kandidatury? Jak tento krok hodnotí jeho podporovatelé? „Zda mě voliči vyslyší, nevím. Mají svoji vlastní hlavu, svůj vlastní přístup. Oni se sami rozhodnou. Ale já jsem považoval za správné říct, jaké ty důvody pro mě jsou,“ říká Středula ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:55 10. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Finální rozhodnutí padlo jen několik hodin před samotnou debatou,“ říká Středula o svém odstoupení z prezidentských voleb | Foto: Natalie Máchová | Zdroj: Český rozhlas

Vraťme se do nedělního večera, kdy jste oznámil rozhodnutí odstoupit z prezidentských voleb. Kolik lidí vědělo už v průběhu předvolební debaty, co na konci řeknete?

Věděl to jen můj nejužší tým, dokonce i můj tiskový mluvčí se to dozvěděl někdy mezi třetí a čtvrtou hodinou odpoledne.

Takže opravdu to mé rozhodnutí probíhalo mezi sobotním večerem a nedělí. Finální rozhodnutí padlo jen několik hodin před samotnou debatou.

Říkal jste, že ta úvaha o odstoupení je přítomná po celou dobu. Ale ještě 7. prosince, tedy měsíc a den předtím, kdy jste to rozhodnutí oznámil, jste zopakoval veřejně při zahájení ostré fáze kampaně, že rozhodně neodstoupíte, protože byste tím umetl cestu na Hrad Andreji Babišovi. Označil jste to tehdy za naprosto jednoznačný strategický přístup. Co se za ten měsíc stalo, že jste názor změnil?

Slova, která jsem pronesl, platí celou dobu, protože jsem je směřoval k Andreji Babišovi. Pro mě jsou ty historické škraloupy dvou kandidátů vážné.

Člověk musí myslet na jiné zájmy než jen na ty své. A v tomto případě byl pro mě důležitější zájem Česka než zájem Josefa Středuly. To byla jedna z hlavních věcí, o které jsem se rozhodoval. Jestli můžu něco udělat v lepší prospěch a ve prospěch věcí, které upřednostňuji. Proto jsem to rozhodnutí přijal.

Ještě v prosinci vám jeden ze sponzorů poslal 5 200 000 korun. Když člověk vidí, že několik dní předtím, než jste odstoupil z volby, odcházejí statisícové částky třeba za fotografie, není na místě, že někdo může mít pocit, že jste ten účet lidově řečeno vyluxovali?

Uhradit faktury znamená vyluxovat? Myslím, že to je úplně v pořádku. Pokud máte nějakou službu, tak ji přece musíte zaplatit. To není žádné luxování, to je normální obchodní vztah s těmi, kteří vám ty služby poskytli.

Při oznámení o odstoupení z prezidentských voleb jste vyzval vaše voliče, aby podpořili Danuši Nerudovou. Řekl jste i důvody. Máte pocit, že vás voliči opravdu poslechnou? Když se podíváte třeba na svůj vlastní facebookový profil, na reakce, které se tam objevují, máte pocit, že to opravdu tímto způsobem dopadne?

Myslím, že pokud jsou v top trojce tři kandidáti, o nichž hovoří průzkumy, tak každý, kdo zná Josefa Středulu a jeho dlouhodobé postoje, rozhodně musel očekávat, že ani agent StB, ani rozvědčík vojenského zpravodajství nemůže být podpořen.

Zda mě voliči vyslyší, nevím. Mají svoji vlastní hlavu, svůj vlastní přístup. Oni se sami rozhodnou. Ale já jsem považoval za správné říct, jaké ty důvody pro mě jsou. Koho bych si nepřál, aby byl na pozici prezidenta České republiky. A v tomto jsem zcela transparentní.

Milost pro Metrostav

Miloš Zeman byl tím, kdo vás veřejně vyzval, abyste kandidoval. V prosinci pak jasně podpořil nikoli vás, ale Andreje Babiše. Minulý týden server Seznam Zprávy přinesl informaci, že jste poradil odborářům z firmy Metrostav, aby požádali právě pana prezidenta o milost pro tuto firmu, která má na tři roky zakázáno účast na veřejných zakázkách. Následně jste odstoupil z voleb. Politologové se shodují, že to může pomoci právě Andreji Babišovi. Můžete jasně říci, že tyto věci spolu nijak nesouvisí, že to není třeba tak, že když jste odstoupil a podle politologů tím tedy mohl pomoci tomu, koho preferuje pan prezident, a pan prezident třeba na oplátku vyhoví odborářům a dá milost společnosti Metrostav?

To je překvapivá konstrukce. Věci jsou daleko jednodušší, než jak se mohou jevit. Člověk hledá souvislosti v čemkoli.

Ale mě požádal někdy začátkem května loňského roku předseda odborového svazu Stavba, zda bychom se mohli sejít s odboráři Metrostavu, což jsem učinil a seznámil se s tím, co se odehrálo a že se obávají o budoucnost firmy a budoucnost zaměstnanců. Zeptal jsem se, co všechno běží.

Řekl jsem, že ve stavu, v jakém to bylo, mají pouze jedinou možnost, kterou český právní řád umožňuje, a to je obrátit se na prezidenta.

Ten může jejich žádost zvážit, je to jeho pravomoc, může to učinit, ale rozhodně nemusí. Oni potom sestavili dopis a poslali ho prezidentu republiky.

O znění dopisu jsem se dověděl až teď v prosinci z komentářů. Takže žádná konstrukce, žádná vazba ani cokoli jiného s tím vůbec nesouvisí. To je úplně separátní příběh, víc to nemá žádnou souvislost. Sám jsem se podivoval, jak se dají věci vykonstruovat.

