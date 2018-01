Jsem stále mladý a plný sil, prohlásil Zeman k výsledkům prezidentské volby. Půjde do debat s Drahošem

Prezident Miloš Zeman vystoupil po prvním kole prezidentských voleb. V projevu poblahopřál Jiřímu Drahošovi k „pěknému druhému místu“ a rýpnul si do České televize. Současně upozornil, že v druhém kole začíná vše nanovo. „Jsem mladý a plný sil,“ prohlásil s tím, že se zúčastní předvolebních debat společně s Jiřím Drahošem. Praha 16:30 13. 1. 2018 (Aktualizováno: 17:02 13. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Zeman, který prezidentský mandát obhajuje, sledoval sčítání hlasů v prvním kole prezidentských voleb v sídle Strany Práv Občanů v Loretánská ulici poblíž Pražského Hradu | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Nikdy jsem se nebál jít do žádných diskusí. Před pěti lety to bylo s (Janem) Fischerem a (Karlem) Schwarzenbergem. Diskuse mě těší. Teď jsem poslouchal televizi, kdy pan Drahoš říkal, že by se se mnou utkal tváří v tvář. Rád mu vyhovím,“ prohlásil Zeman během tiskové konference.

Zároveň ale dodal, že více než dvou debat se nezúčastní.

Zeman také uvedl, že z vysílání České televize měl dojem, že nevyhrál on, ale někdo jiný. Poukázal také na výsledek prvního kola letošní volby.

„S radostí mohu konstatovat, že na rozdíl od minulé volby před pěti lety, kdy jsem v prvním kole obdržel 24 procent a v druhém kole poté 54 procent, tak letos jsem už v prvním kole obdržel téměř 40 procent,“ uvedl.

Zeman ocenil podporu Babiše i Gotta

Dále Zeman ocenil, že mu před volbami vyjádřily podporu známé osobnosti. „Zaregistroval jsem s velkým potěšením, že mi před volbami vyjádřily podporu tak rozdílné osobnosti jako Andrej Babiš a Karel Gott. Doufám, že půjdou k volbám i v druhém kole, protože tam začíná vše od nuly,“ pokračoval.

Své voliče také vyzval, aby k volbám přišli i v druhém kole. „Chtěl bych poděkovat všem, co mi dali hlas, aby přišli, pokud mě chtějí na Hradě, a vzali své přátelé a znovu šli k prezidentským volbám,“ řekl.

Prezident Miloš Zeman získal v prvním kole prezidentských voleb přes 38 procent hlasů. „Jsem mladý a plný sil,“ prohlásil po oznámení výsledků s tím, že se zúčastní předvolebních debat společně s Jiřím Drahošem. | Foto: Kamaryt Michal | Zdroj: ČTK

Zemanova (ne)kampaň

Zeman ve svém projevu dále komentoval svoji předvolební kampaň, kterou podle svých dřívějších vyjádření on sám nevede. „Moji podporovatelé vylepili billboardy, za což jim děkuji. I když se přiznávám, že když jezdím z Lán do Prahy a zpět, tak jsem viděl jediné billboardy, a to Topolánka.

Zeman se také vyjádřil dezinformacím, které se objevily v minulém týdnu a od kterých se distancovalo ministerstvo vnitra (více čtěte ZDE). „Nějaký letáček, který říkal, že prezident postoupil do druhého kola automaticky, jestli někoho ovlivnil, tak ho v druhém kole neovlivní,“ popsal.

45097