Jsme pod totální islámskou invazí, čím dřív odejdeme z EU, tím lépe, říká Okamura

Ekonomika roste, vykazuje velmi dobré tempo růstu. Co v takové době, kdy hospodářství prosperuje, by stát měl dělat především?

Problémem je, že HDP České republiky již překonal některé západní země. Například Portugalsko, Řecko a další. Nicméně peníze v České republice nezůstávají. Důchody jsou násobně nižší než v těchto zemích. Stejně tak průměrný plat. Chceme prosadit účinný zákon o regulaci vývozu kapitálu z České republiky, například po vzoru Maďarska. Dosavadní vlády Sobotkova, Babišova, Bělobrádkova vláda a další z nás udělaly lacinou montovnu západních nadnárodních společností. Peníze je potřeba v České republice udržet. Ty peníze je potřeba investovat například do toho, aby stát kontroloval strategické suroviny a strategickou infrastrukturu. Navrhujeme deprivatizaci, tedy vykoupení vody zpět do rukou měst a obcí, čímž by se ihned zlevnilo vodné a stočné. Je to po vzoru německého Berlína. A dalších příkladů ze západní Evropy.

Je potřeba také podpořit ekonomiku tím, že například podnikatelé, a to je opět náš návrh, budou platit DPH až ze skutečně zaplacených faktur. Pochopitelně je potřeba podpořit pracující občany tím, že u živnostníků s obratem do 500 tisíc korun chceme zavést nulovou daň z příjmu. Naopak je potřeba zásadně potřít a postihnout podporu nepřizpůsobivých spoluobčanů, kteří vysávají státní pokladnu tím, že jsou práceschopní, ovšem dlouhodobě nepracují. Takže je potřeba podmínit vyplácení například přídavků na děti pracovní minulostí alespoň jednoho z rodičů, čistým trestním rejstříkem obou rodičů. A u vícečetných rodin také tím, že dosavadní děti nebudou mít neomluvené hodiny ve škole.

Rozumím, ale zatím jsem neslyšel ani větu odpovědi na mou otázku. K vašemu programu se dostaneme v druhé části, je to pravidlo, které dodržujeme u všech těchto rozhovorů. Stačí stručná odpověď na otázku, co dělat v okamžiku hospodářského růstu?

Vždyť jsem vám na to odpověděl. Já jsem vám řekl, že navrhujeme zákon o regulaci vývozního kapitálu...

Já vím, co navrhujete. Dobře, berme to jako odpověď.

Protože je potřeba zadržet ty peníze v České republice, aby byly ve prospěch českého státního rozpočtu a občanů.

Pojďme ke zdravotnictví. Co dělat pro zlepšení úrovně českého zdravotnictví? Je to především to, že bychom měli zvýšit lékařům a sestrám mzdy?

Pane redaktore, vy jste mě asi opravdu nepochopil. Protože ten problém nadnárodních firem, které vyvádějí asi 600 miliard korun ročně z České republiky, místo aby zůstávaly v České republice, to je ten problém, proč tady nezůstávají mimochodem peníze pro české občany. Takže to je velice zásadní problém. A ten jsem tady vysvětlil. A zpátky k vaší otázce ohledně zdravotnictví.

Zdravotnictví je placeno prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění a to chceme rozhodně zachovat. Odmítáme privatizaci základní péče pro občany České republiky. Odmítáme, aby nebyla dostupná zdravotní péče pro všechny občany, jako je tomu v dnešní době. Podívejme se například na stomatologii. Lidé nemají ani na to, aby si ošetřili zuby. Podívejte se na starší generaci. Je potřeba za prvé zavést přímou osobní odpovědnost odpovědných osob k tomu, abychom zabránili rozkrádání prostředků ve zdravotnictví. Je potřeba změnit lékovou strategii, protože dnes se často prolobbovávají léky placené z veřejného pojištění, které sice mají stejné množství účinné látky jako jiné levnější, ale protože si to nějaká firma prolobbovala, je to placeno z našeho pojištění. To jsou obrovské výdaje.

Kupuje se spousta nepotřebných a předražených přístrojů, nikdo za to není přímo osobně, hmotně a trestně odpovědný. To chceme změnit v souladu s naším programem přímé demokracie. Je potřeba také zabránit odchodům lékařů a zdravotnického personálu, jehož důvodem je doslova hanebné ohodnocení. Je potřeba dostat především plat nastupujícího lékaře nad úroveň průměrné mzdy. A je třeba také zvýšit kapacitu lékařských fakult pro české studenty. Nikoliv pro zahraniční studenty, čehož jsme v současné době svědky.

Promiňte, ale pokud vím, tak ti zahraniční studenti si to platí.

No, tak to víte špatně.

Pokud je to v angličtině nebo...

Slovenský student si u nás platí?

Aha, dobře. Já mám dobré informace v tom smyslu, že pokud je to v cizím jazyce, tak ten student si to platí.

Vy jste říkal zahraniční student.

Máte na mysli konkrétně tedy slovenské studenty?

Já říkám, že musíme přeci upřednostnit české studenty. Protože my potřebujeme české lékaře, a ne aby tady potom ve zdravotnických zařízeních pracoval zdravotní personál, který ani neumí dobře česky.

Jako třeba Slovák.

Nejenom Slováci, jsou to i například Ukrajinci, třeba na úrovni zdravotnického personálu. A občané - především senioři - si potom stěžují, že přestože jsou ve velice obtížných intimních chvílích, tak v podstatě nemají důvěru, protože si dobře nerozumí.

Takže, promiňte, třeba profesor Pafko, který vystudoval v Bratislavě, není podle vás odborník?

Mluvíme o situaci, která byla desítky let zpátky, nebo se mě ptáte na současné volby, pane redaktore?

Ne, mě jen zajímají vaše názory.

A na současnou situaci?

A ten kontext.

Mě zajímá to, že když se český student hlásí na českou vysokou školu placenou z daní daňových poplatníků České republiky, to znamená například jeho rodičů, tak místo nemá. A místo něj má místo zahraniční cizí státní příslušník, jehož rodiče se vůbec na placení této vysoké školy nepodílejí. A dával jsem příklad. Pro nás v SPD jsou na prvním místě občané České republiky. Ale já bych se rád dostal k těm řešením. Takže ve spolupráci se samosprávami také navrhneme program pro podporu uplatnění lékařů a zdravotnického personálu v odlehlejších regionech. Protože to bývá také problém, že se tam třeba lékařům nechce.

Rehabilitujme manuální práci

Pojďme se podívat na školství. Je to problém učňovského školství, že není dostatek řemeslníků? Chybí českému školství učňové a potažmo tedy řemeslníci v průmyslu?

Problém školství má dvě roviny. Za prvé totálně chybná koncepce všech dosavadních vlád, kdy v podstatě sdělily společnosti, že manuální práce je něco horšího, a všichni šli studovat různé vyšší odborné školy a vysoké školy. Školy s cílem dostat co největší příspěvky od státu na studenta vypisují obory, například v cestovním ruchu, které nemají ve skutečnosti vůbec uplatnění, protože není tolik míst v cestovním ruchu. Ale zní to atraktivně, proto na tom školy vydělají, a to státní i soukromé. Tím pádem to stát stojí obrovské peníze.

Naopak nám chybí manuální profese, řemeslníci, instalatéři a podobně. A na tyto profese, protože chybí, se potom zaměstnávají cizí státní příslušníci. Zatímco ti, kteří vystudovali nepotřebné, například filozofické multikulturní obory, jsou na úřadech práce nebo nedělají v oboru, který vystudovali. Takže je potřeba zásadně změnit koncepci. Rehabilitovat manuální práci.

Druhou věcí je podfinancování školství. V současné době se kolem 4,5 procenta HDP České republiky vynakládá na školství. My bychom to rádi přiblížili 6 procentům HDP. A rádi bychom prosadili zvýšení platů učitelů v průměru na 130 procent průměrné mzdy. A musí se zde také samozřejmě obnovit autorita učitelské profese, musí se obnovit také autorita studia na pedagogických fakultách. Protože především například učitelé na základních školách ve vyspělých západních zemích jsou velice oceňované profese. Jsou pilířem toho školství, protože tam se vychovají ty děti. Chceme zrušit jakoukoliv multikulturní výchovu a podobně, a naopak zavést vlasteneckou výchovu.

Zavedli byste školné na vysokých školách?

Odmítáme školné na státních vysokých školách. A naopak bychom je rádi dali pod kontrolní pravomoc Nejvyššího kontrolního úřadu, což dnes není, takže hospodaření vysokých škol vzbuzuje velké otazníky a plýtvá se tam penězi.

Nefunkční česká armáda

Jaké nedostatky má podle vás Česká republika v bezpečnostní oblasti? Hrozí nám odněkud nebezpečí, proti kterému nejsme dost chráněni?

Jak víte, tak česká armáda je bohužel absolutně nefunkční.

Já to nevím, vy to víte?

Kapacitně. Připadalo mi, pane redaktore, z minulých odpovědí, že třeba víte něco, co nevím já. Ale pak se ukázalo, že ani ne. Takže česká armáda se musí soustředit na obranu České republiky.

Promiňte, můžete nějakým způsobem obhájit tvrzení, že česká armáda je nebojeschopná nebo že není potřeba?

Ano. Před dvěma roky nám v Poslanecké sněmovně kolovala studie, že současná kapacita české armády stačí k ochraně území velikosti Středočeského kraje pouze po dobu šesti týdnů. Takže z toho vycházím.

A jaký to byl zdroj?

Kolovala tam jakási studie ministerstva obrany, jestli si vzpomínám.

Dobře. Jakási studie.

No, ono nám tam kolují totiž každý den různé studie, takže se omlouvám, protože...

Ne, dobře, pojďme dál. Takže vyjděme z toho vašeho tvrzení.

A dnes je česká armáda v podstatě malým expedičním sborem sloužícím zájmům na zahraničních misích, nějakým cizím zájmům tisíce kilometrů od naší vlasti. My prosazujeme, aby se česká armáda soustředila na obranu České republiky, ne na zahraniční mise v cizím zájmu, nebudeme se zavazovat k žádné úrovni vojenských výdajů diktovaných z NATO. Prosazujeme obranyschopnou českou armádu, rádi bychom zavedli osmitýdenní vojenský výcvik pro mladé muže v místě jejich bydliště.

Pane Okamuro, to je váš program, na který se za chviličku budu ptát. Moje otázka zněla: Hrozí odněkud nějaké nebezpečí, proti kterému nejsme dost chráněni? Můžete říci konkrétní podklad, máte-li takový pocit?

Určitě. Jsme tady pod totální například islámskou invazí.

Tady v České republice?

Jsme součástí Schengenu. Doufám, že víte, že nemáme hraniční kontroly a že jsme součástí Schengenu. Takže jsme součástí, náš evropský prostor je pod totální islámskou invazí.

A mohl byste to popsat, jak to vidíte tu totální islámskou invazi? Třeba jak se to projevuje v České republice?

Ano. Projevuje se to tím, že například Evropská unie a Evropská komise totálně nezvládla situaci. Dokonce podle mého názoru je ta invaze cílená. Takže nám nyní například Evropská komise podsouvá, že musíme pod hrozbou sankcí přijímat nepřizpůsobivé migranty, dokonce navrhují sociální systém 800 eur na nezákonného migranta, aby je rozptýlili po celém území Evropské unie. Což je pro nás fatální. Protože u nás jim bude levněji než v západní Evropě, takže se sem přesunou. A ty bezpečnostní hrozby, kdy i dnes...

Promiňte, aktuálně jich je tady kolik?

Těch jsou tady tisíce, protože jsou tady čtyři funkční azylová zařízení, ve kterých jsou i muslimští migranti, kteří dostávají od Sobotkovy, Babišovy a Bělobrádkovy vlády...

Jsou tady tisíce migrantů. Na území České republiky?

Migrantů je tady asi 300 tisíc. To asi víte.

Tady v České republice?

Ano. Legálních migrantů včetně Ukrajinců, Slováků a dalších.

Promiňte, ale vy se...

Tak, na které se ptáte, pane redaktore? Upřesňujte, na co se, prosím vás, ptáte. Nejdřív mluvíte o migrantech, já mluvím...

Je to váš čas. Jestli ho chcete tímto způsobem vyplýtvat... Otázka zněla jasně.

Tak mi ale neskákejte do řeči.

To je můj úkol.

Teď jste se ptal na počet migrantů v České republice. Takže jsem vám odpověděl.

Ne. To jste špatně pochopil mou otázku.

Nebo myslíte islámské migranty? Tak to upřesněte.

Vy jste od začátku mluvil o islámské invazi. Já se ptám, kolik těchto uprchlíků je aktuálně na území České republiky, jak se to projevuje u nás?

Tak těch jsou tady samozřejmě tisíce. Protože Česká republika provozuje dokonce čtyři oficiální azylová zařízení, to nejsou detenční zařízení, abychom si to upřesnili. Detenční jsou pro ty, kteří tady byli zadrženi nelegálně.

Řekl jste tisíce.

Ano.

Můžete to nějakým způsobem doložit?

Vždyť vy mi skáčete do řeči, já se vám to snažím pořád říct, tak mi konečně neskákejte do řeči. Naše hnutí SPD je ve vedení Ústeckého kraje. Proběhla krajská kontrola v jednom z těchto azylových zařízení, které je v Předlicích v Ústí nad Labem. To je azylové zařízení, kde už jsou migranti, kteří dostali od Sobotkovy, Babišovy a Bělobrádkovy vlády trvalé pobyty. A tam jsou i muslimští migranti, kteří tam průběžně prochází, jsou tam, tuším, tři měsíce, tam se jakoby učí česky, hledá se jim zaměstnání, hledá se jim ubytování. A pak jdou volně do prostoru.

Tato azylová zařízení jsou tady čtyři. V Jaroměři, v Havířově, v Brně a v Předlicích v Ústí nad Labem. Tam zcela mimo kvóty vláda obchází kvóty a přijímá tyto migranty i včetně muslimských. Tam jsou různé národnosti. Je to od Afghánistánu a dalších zemí. Já jsem ten seznam měl v ruce. Kdybych to byl věděl předem, tak to sem přinesu. A oficiální krajská kontrola tam letos na jaře na náš popud, protože jsme ve vedení krajské koalice, provedla kontrolu a toto prokázala.

To vám říkám A a řeknu vám i B. Naše SPD není jako vy tady ostatní, že řešíte problém, až když tady je. Až když to tady bouchá a je tady terorismus. My ty problémy vidíme předem, jako když já jsem jako jediný politik mluvil už před pěti lety, a vás znám osobně, vy to velice dobře víte, o hrozbách migrace a islámu. Vy jste se všichni smáli, říkali jste mi populista, říkali jste nesmysly a hlouposti. A přitom to tady v Evropě už dávno máme.

Takže my říkáme, připravme se na to, dokud je čas. Dneska už chodí v České republice po ulici vojáci se samopaly, se samopaly chodí po Staroměstském náměstí, se samopaly chodili například na dočesné v Žatci, kde jsem byl před 14 dny v pátek večer. Na velké kulturní akci. Chodí tam se samopaly, pane redaktore. Takže jestli je to tady v pořádku bezpečnostně, já se ptám, co nám vláda zatajuje, že tady najednou chodí vojáci a policisti se samopaly na kulturních akcích? A já říkám, dost. My si nebudeme zvykat na terorismus. My uděláme maximum pro to, aby tady žádný terorismus a žádné bezpečnostní hrozby nebyly. K tomu směřuje zákaz islámu a nulová tolerance nezákonné migrace.

Podíváme se na váš aktuální program. V prvním bodě píšete, chceme radikální změnu politického systému, chceme přímou demokracii, referendum. A odvolatelnost politiků. Už jste připravili návrhy příslušných zákonů?

Nejenom připravili, já už jsem je dokonce podal. A už se o nich hlasovalo v Poslanecké sněmovně. Hlasovalo se jak o mém návrhu zákona o referendu, tak se hlasovalo o přímé volbě a odvolatelnosti politiků. Také se hlasovalo o mém návrhu zákona o přímé hmotné odpovědnosti ministrů a hejtmanů. Všechny tyto zákony byly Babišem, Sobotkou, Bělobrádkem, panem Kalouskem, předsedou ODS Fialou a jejich poslanci zamítnuty. Nechtějí hmotnou odpovědnost ministrů a hejtmanů, proto se krade na ministerstvech i nadále.

Například Nejvyšší kontrolní úřad tuším v předposledním zjištění zjistil, že nejvíce předražené zakázky a největší finanční machinace jsou na ministerstvu obrany u pana Stropnického za hnutí ANO, u paní Marksové Tominové, ministryně práce sociálních věcí za ČSSD, a u pana Jurečky za KDU-ČSL na ministerstvu zemědělství. Dokonce u paní Marksové Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, a je to asi půl roku staré zjištění, šestinásobně předražené zakázky na úklid. Kdyby platil náš zákon o přímé hmotné odpovědnosti ministrů, tak samozřejmě by si to paní ministryně zaplatila sama a nemuseli to platit občané. A ty ostatní jsme podali také. Je to pod mým jménem na stránkách Poslanecké sněmovny. Hlasovalo se o tom, oni to zamítli. Takže, prosím samozřejmě voliče o podporu v těchto volbách, abychom měli větší sílu to prosadit.

Vládu by měl podle vašich představ řídit prezident. Jaké vidíte přednosti v prezidentském systému?

Pozor, musíme to aplikovat na skutečný stav. Proto chceme, aby prezident byl i odvolatelný. To je teprve přímá demokracie. To v České republice ještě není, aby byl odvolatelný občany na základě referenda. To znamená, přímo volený, avšak také odvolatelný prezident by jmenoval vládu, je to systém, který je například ve Spojených státech.

Promiňte, ale vy říkáte, že by měl řídit vládu prezident?

On by ji měl samozřejmě jmenovat, je to prezidentský systém, který platí ve Spojených státech amerických, ve Francii, v Polsku.

Proto se ptám, jaké jsou výhody.

Mimochodem je to i v Rusku. Výhodou je obrovská stabilita. Protože vláda není závislá na vratkých koalicích ve sněmovně. Vláda je tím pádem jenom exekutivní orgán. To jsou vlastně jenom manažeři, kteří se pohybují v zákonech, které určuje sněmovna. Nemůže tak dojít k provázání moci zákonodárné a exekutivní, jako je tomu v současné době, kdy se zákony dělají na míru. A v podstatě ta vláda nemůže padnout, protože není závislá na 101 (poslancích – pozn. red.), ale pouze na zákonech, které jsou přijímány sněmovnou a na tom, zdali ji prezident jmenuje či odvolá. Ovšem prezident v takovém systému musí být také odvolatelný. Což u nás ještě není. Takže to navrhujeme. Navrhujeme také zrušení Senátu a také snížení počtu poslanců na 81 podle tradičních obvodů, protože poslanců je zbytečně moc a druhou komoru Parlamentu opravdu nepotřebujeme.

Pátý bod vašeho programu: Budeme vytvářet nová pracovní místa. Opravdu při rekordně nízké nezaměstnanosti, kdy teď nemohou firmy často obsadit ta stávající?

Tam je potřeba dodat to B. Chceme vytvářet nová pracovní místa za důstojné mzdy. Ne abychom byli lacinou montovnou pro nadnárodní korporace. Dám vám příklad. Vláda se tady úplně lživě chlubila investicí firmy Nexen, korejské pneumatikárny do České republiky. Já jsem k tomu vystupoval ve sněmovně. Česká republika zaplatila miliony korun na každé to pracovní místo ze svého rozpočtu. Tuším, že to bylo asi 200 tisíc korun na pracovní místo. A já jsem zjistil, že vláda do té smlouvy vůbec nedala, že je podmínkou zaměstnat české občany. Ona tam dala, že je podmínkou zaměstnat občany EU. Proto ty firmy, ty nadnárodní korporace vždycky podseknou mzdy, pak řeknou, že čeští občané se nehlásí za 12 tisíc, za 13. A vezmou Rumuny a Bulhary. Takže takhle tedy ne. My říkáme, dejme stejnou podporu i českým firmám, to je bod A.

Za druhé přijměme zákon o regulaci vývozu kapitálu, abychom zabránili jeho vyvádění do zahraničí v takové míře. Mnoho civilizovaných zemí má tento zákon, musíme zadržet peníze v České republice. Aby potom byly prostředky na zvyšování mezd našich občanů. Mimochodem i na zvyšování důchodů a tak dále. No, a v neposlední řadě říkáme, že je potřeba také zvyšovat minimální mzdu. Ovšem ne, jak to dělá současná vláda. Ale ruku v ruce je potřeba snižovat byrokracii také podnikatelům. Protože podle mezinárodních žebříčků jenom na splnění daňových formalit, vlastně všech formulářů, jsme ze všech vyspělých zemí prakticky na chvostu v počtu hodin. Teď jsem je zapomněl, ale tuším, že je to asi snad 200 hodin nebo 180 hodin, co účetní každé firmy musí splnit, aby splnila vůbec zákonné povinnosti. To znamená, když snížíme byrokracii, dáme větší prostor také podnikatelům. A speciálně u minimálních mezd navrhujeme, aby byly osvobozeny od odvodů, abychom motivovali firmy zaměstnávat také naše hůře zaměstnavatelné české občany. Aby nekončili na sociálních podporách.

Z Evropské unie chcete odejít po anglicku. To je váš výraz. Je to vhodný příměr? Protože ono to znamená nenápadně se vypařit. Odejít bez rozloučení. Tak to myslíte?

Spíš to myslíme naopak, klidně a spořádaně. Prosazujeme referendum o vystoupení z Evropské unie, v podstatě jako jediná parlamentní strana. A musíme říci, že čím dřív odejdeme, tím lépe. Dotace již pro nás dávno výhodné nejsou. To každý ví. Protože když si spočítáme, kolik desítek procent z každé dotace jde na žádost o dotaci, vyřízení dotace, správu dotace a propagaci dotace, tak v podstatě už u mnoha a mnoha dotací vychází, že kdybychom si ty peníze nechali tady a použili je přímo na tu věc, viz například známý projekt počítačové učebny do škol, kde 60 procent z částky dotace šlo jenom na pořízení dotace a jenom 40 procent na nákup počítačů...

Tak, Evropská unie asi není jenom otázka dotací. Co je pro vás tedy alternativou členství v Evropské unii?

To je takový nejčastější argument. Proto jsem ho zmínil. A druhou věcí je ještě účelovost dotace. Protože žádný starosta vám neřekne, že jeho prioritou byla cyklostezka anebo lavička v parku. Kdyby ty peníze dostal, tak prioritou bude školní jídelna, domov důchodců a kanalizace.

Rozumím. A ta alternativa?

Co se týče Evropské unie, ten diktát je neuvěřitelný. Musíme přijmout euro na základě Lisabonské smlouvy. Musíme brát migranty, ne, že ne. Na základě Lisabonské smlouvy. A my říkáme dost. A alternativou je - tu my nabízíme - jiný model evropské spolupráce. To znamená co nejužší spolupráci suverénních evropských zemí na základě vzájemné výhodnosti. Chceme to dělat na půdorysu smlouvy o evropské hospodářské spolupráci, to znamená zachovat čtyři základní svobody. Volný pohyb osob, pracovních sil, služeb, kapitálu. To musí být zachováno. Evropská unie je signatářem této smlouvy, už kvůli Norsku a Švýcarsku. Není to nic nového. V tomto půdorysu bychom rádi pokračovali. Čtyři základní svobody, nemusíme se bát nějakého omezování, ale budeme mít suverénní vlastní politiku. A to i zahraniční. Například by na nás neplatily sankce. Sankce vůči Rusku, které velmi poškodily český průmysl. Mohli bychom si, protože bychom měli samostatné zastoupení ve světové hospodářské organizaci, sami dělat vlastní bezpečnostní politiku. A tak dále.

"Spojíme zkvalitnění branných schopností země s diplomatickým úsilím o mír." Jak to myslíte? Můžete uvést nějaký příklad?

Určitě. Zastáváme politiku ne konfrontace, jako bohužel zastávalo typicky obamovsko-clintonovské vedení Spojených států. Rozvrátili severní Afriku, Blízký východ, důsledkem je současná migrační krize. My prosazujeme politiku jednání a spolupráce. Víme, že jsme malou zemí ve střední Evropě. Takže my si chceme sednout, chceme mít přátelské vztahy i s Ruskem, i se Spojenými státy, i se západní Evropou, i s Čínou na základě vzájemné spolupráce. Chceme spolupracovat, nikoliv problémy eskalovat. To je naše zahraniční politika.

Co byste považoval za úspěch v parlamentních volbách?

Některé průzkumy nám dávají v posledním týdnu už až 13 procent. Takže pro nás by bylo opravdu úspěchem překročit dvoucifernou hranici 10 procent. Nás je v SPD 11 126, jsme mezi pěti největšími parlamentními stranami. A vůbec mezi pěti největšími politickými subjekty v České republice. Takže děláme maximum pro to, abychom překročili dvoucifernou hranici. Tím pádem bychom měli výrazný koaliční potenciál a mohli bychom co nejlépe a nejsilněji prosazovat náš politický program.