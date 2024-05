Rozhovor s Juliem Gregöm, trojkou na kandidátce hnutí Referendum - Hlas Lidu

Můžete v úvodu stručně v bodech říci tři hlavní priority, se kterými kandiduje vaše hnutí v letošních volbách do Evropského parlamentu?

V první řadě děkuju za pozvání, přeju dobrý den vám i vašim posluchačům Českého rozhlasu. Tři priority, co se týče našeho programu, jak všichni už možná, nebo respektive ti, kteří nás sledují, zjistili, tak našim hlavním cílem je czexit, kterému se asi za chviličku pověnujeme. Určitě je to zachování české měny a určitě to je i právo veta. Takže to jsou takové základní věci. Asi na začátek bych se pokusil říci…

Nechám vás to za chvíli rozvést, ptal jsem se na tři základní body, ty jste řekl. Říkal jste, že nejdůležitější je czexit. Myslíte si, že Česku by bylo mimo Evropskou unii lépe?

Domníváme se, nejenom hnutí Referenum – hlas lidu, že tak, jak se vyvíjí politika Evropské unie a jakým směrem směřuje, tak jsme přesvědčeni o tom, že v tuto chvíli nám spíše škodí, než aby nám nějakým způsobem pomáhala nebo nás podporovala.

Takže z tohohle pohledu si myslím, že ano, v tuhletu chvíli pro nás by bylo lepší odejít z Evropské unie ovšem za předpokladu, že o tom bude vedena veřejná, objektivně informovaná diskuse a následně proběhne referendum.

Máte nějaké analýzy, co by případné vystoupení z Evropské unie pro Česko znamenalo?

Analýzy, bereme to čistě z lidského hlediska v závislosti na tom, jakou skupinu lidí chceme oslovit. Jsou to lidé běžní, kteří chodí do zaměstnání, nemají tolik, řekněme, možností sledovat politickou sféru. Takže to sledujeme spíš z lidské stránky a vnímáme to, jak bych to řekl, vnímáme to z pohledu obyčejného člověka, tak že nám Evropská unie tolik nepřináší.

Pardon, z pohledu normálního člověka nejsou důležité třeba ekonomické vazby, kdy česká ekonomika je s evropskou nebo unijní výrazně propojená? Nemůže v tomto být problém, který potom se dotkne i běžného člověka, o kterém mluvíte?

Z tohohle pohledu máte jistě pravdu, je to samozřejmě váš názor a naprosto ho respektuji.

Pardon, to není můj názor, ptám se. Mým úkolem je ptát se a být za, tak jak říká kodex, kvalifikovaného oponenta, takže proto se tak ptám.

Rozumím. Nemyslím si. A to je právě v závislosti i na druhý bod, kdy chceme zachovat českou korunu, takže pokud se týká propojenosti evropského ekonomického systému a naší vlastní měny, tak tady se obávám, že s vámi souhlasit nemohu a jsem zastánce toho, že každý stát by měl mít svou měnu tak, abychom byli nějakým způsobem rovnocenní a měli jsme stejné podmínky.

Neřekl jsem, že by každý stát neměl svou měnu, tak poprosím, abyste mi to nepodsouval. Kandidujete do Evropského parlamentu, ptal jsem se na priority v Evropském parlamentu. Jakým způsobem z Evropského parlamentu chcete řešit czexit nebo to, aby v Česku byla zachována koruna? Jsou tohle věci, které odpovídají kompetencím Evropského parlamentu?

Ač se to prvotně zdá být v nesouladu, tak jsem přesvědčený o tom, že právě díky tomu, že kandidujeme do Evropského parlamentu, že budeme mít sílu informovat lidi o našich pohledech, informovat lidi o tom, jak to v Evropském parlamentu chodí.

Jsem přesvědčený o tom, že věci, které nejsou úplně známy široké veřejnosti, tak máme možnost přiblížit to, jakým směrem se Evropská unie ubírá, a ukázat i tu druhou stránku. A zpětně zase představit v Evropské unii pohled běžných lidí, kteří jdou v šest hodin do práce, ve tři hodiny z práce, mají rodiny, potřebují se starat o děti. Takže tam je taková vzájemná provázanost obou stran.

Tématem předvolební kampaně je Green Deal, pokud by Česko zůstalo v Evropské unii, pokud byste byli v Evropském parlamentu, chtěli byste Green Deal zrušit, nechat, nějak výrazně změnit?

Obávám se, že výrazně změnit asi není úplně to pravé slovo, z našeho pohledu je zásadní otázka Green Dealu. A teď je otázka znovu, co si pod tím kdo představí pod pojmem Green Deal.

Je tady vedená objektivně informovaná politika, nebo je to všechno schováno za cizími názvy, kterým třeba běžný člověk ani nerozumí. Takže tady je potřeba znovu říci, co Green Deal je, co si pod tím má člověk představit, a za nás osobně můžu říci, že ne, ovšem za předpokladu, že to bude většinový názor společnosti v naší zemi.

Ptali byste se v referendu na Green Deal?

Ano, samozřejmě. Už z názvu našeho hnutí Referendum – hlas lidu je zcela patrné, že referendum je pro nás zcela klíčové jako nejdemokratičtější systém rozhodování v zemi.

Je reálné rozhodovat v referendu o takové materii, která zahrnuje spoustu konkrétních věcí, spoustu jednotlivých opatření?

Tady právě proto jsem zmínil objektivně informovanou politiku, která by měla směřovat do všech sfér našeho obyvatelstva.

Pardon, co je to objektivní informovanost nebo informování? Ty dokumenty jsou k dispozici v češtině na webových stránkách Evropské unie, každý si je může přečíst, pokud bude chtít.

To máte naprostou pravdu, druhá věc je, jestli tomu všichni rozumí tak, jak je to psáno a dáno. Samozřejmě rozumím tomu, že někteří chápou více, někteří méně, je potřeba s lidmi mluvit a mezi lidmi působit tak, aby opravdu pochopili vše, co je v těch dokumentech napsáno.

Pokud byste uspěli ve volbách, máte jasno v jaké frakci v Evropském parlamentu byste chtěli působit?

V jaké frakci, obávám se, že tady asi nenajdeme schodu, protože z našeho pohledu, ať už to je levá, pravá, sever, východ, jih, tak se obáváme, že v Evropském parlamentu působí strany a hnutí...

Takže byste si nevybrali, jestli to dobře chápu.

Musím tady být zdrženlivý a opravdu nemohu jmenovat nikoho.

