K urnám může přijít až 370 tisíc prvovoličů. V pátek mohou volit i ti, kterým nebylo 18 let

„Na základě programů nebo debat se snažím dohledávat co nejvíc informací, abych si mohl ověřit, že svůj hlas pak hodím dobře,“ vysvětluje student Gymnázia Karla Sladkovského v Praze Otakar Pokorný, jak vybíral stranu, kterou bude volit.

„Sledoval jsem rozhovory a videa, hlavně na YouTube. Díval jsem se třeba na server Demagog, abych si mohl ověřovat pravdivost výroků politiků,“ doplňuje.

Mladíkovi bylo v září 18 let a k urnám tak půjde poprvé. O politiku se zajímá už druhý rok. „Přišlo mi lepší mít rozšířenější přehled, než kdybych teď tápal, vybíral narychlo a v podstatě vařil z vody,“ podotýká Pokorný.

S tím, že by strana, kterou vybere, splnila všechny své sliby, Pokorný nepočítá. „Ale myslím, že je pořád dobré naléhat na to, aby sliby byly splněny, když už těm politikům tu důvěru dáme,“ doplňuje.

Z jeho třídy podle něj půjde k volbám přes devadesát procent spolužáků. Kam má jít mladík odevzdat svůj hlas, už ví. „U mě je to škola, kam jsem chodil na základku. S sebou si musím vzít hlasovací lístky a občanský průkaz. A potom si dát pozor a nehodit dva nebo tři lístky,“ vyjmenovává, na co si má dát pozor.

Hlasovat přijde zhruba polovina prvovoličů

Ke sněmovním volbám může letos poprvé přijít zhruba 370 tisíc lidí. Vyplývá to z údajů uvedených na stránkách Českého statistického úřadu. Podle dat společnosti Median chodí k urnám zhruba polovina prvovoličů.

„Je to dlouhodobý trend a je to samozřejmě i trend vysledovaný z minulých voleb do Poslanecké sněmovny, který je dlouhodobě stabilní,“ říká pro Radiožurnál sociolog agentury Martin Buchtík.

Podle dat agentury SC&C obecně platí, že čím mladší člověk, tím s menším předstihem má vybráno, koho bude volit.

V roce 2010 se podle agentury polovina prvovoličů rozhodla až v posledních dvou týdnech před volbami. Vybrat si své zástupce do sněmovny mohou i ti lidé, kterým ještě v pátek nebude 18 let

„Volit může každý státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Takový volič může k volbám přijít už v pátek. Kromě věku je překážkou volebního práva také omezení svéprávnosti k výkonu tohoto práva nebo omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví obyvatel České republiky,“ vysvětluje Klára Pěknicová z ministerstva vnitra.

Hranice 18 let je zákonem pevně daná a nemá na ní vliv ani takzvané zplnoletnění.