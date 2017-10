Kalousek chce zabránit vzniku menšinové vlády ANO. Nesmíme zvolit předsedu sněmovny, plánuje

Vzniku menšinové vlády v čele s předsedou vítězného hnutí ANO Andrejem Babišem může podle TOP 09 zabránit jen to, že nebude zvolen předseda nové sněmovny. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek po úterním jednání stranického předsednictva novinářům řekl, že jde s takovým plánem do povolebních vyjednávání s dalšími sněmovními stranami. Praha 12:33 31. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek | Foto: Doležal Michal | Zdroj: ČTK

Vzniku menšinové vlády v čele s předsedou vítězného hnutí ANO Andrejem Babišem může podle TOP 09 zabránit jen to, že nebude zvolen předseda nové sněmovny. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek po úterním jednání stranického předsednictva novinářům řekl, že jde s takovým plánem do povolebních vyjednávání s dalšími sněmovními stranami.

Chtěl bych být primátorem Prahy, napsal Babišovi předseda Pirátů. Údajný vtip znovu ožil mezi poslanci ANO Číst článek

TOP 09, která ve volbách propadla a získala jen sedm poslanců, se podle Kalouska obává toho, že menšinový kabinet by mohl vládnout bez důvěry velmi dlouho. Kalousek uvedl, že by to bylo na hranici zvůle.

Bez zvolení předsedy, na kterého by měli kandidovat Radek Vondráček (ANO) a předseda ODS Petr Fiala, nemůže ustavující schůze skončit. Až po ní přitom může podat demisi současný kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD) a prezident Miloš Zeman může jmenovat nový kabinet.

Podle Kalouska by schůze neměla skončit dřív, dokud Babiš nevrátí pověření k jednání o sestavení nové vlády, které mu dá Zeman v úterý, nebo nepřijde s jiným řešením vládnutí.

Skeptičtí lidovci

„Jdeme jednat se všemi politickými frakcemi, které řekly, že si jednobarevnou menšinovou vládu Andreje Babiše nepřejí,“ řekl Kalousek. Vyloučil jen ANO a KSČM. Pokud Babiš a Zeman podle něho nebudou chtít politický systém paralyzovat, musí přijít s jinou variantou vlády.

Babišovu vládu nepodpoříme. Parlament bude fungovat i bez ní, tvrdí šéf Pirátů Bartoš Číst článek

Ustavující schůze dolní komory by měla začít 20. listopadu. K plánu TOP 09 je spíše skeptický předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Podle něho je sice takové „žonglování“ možné, pokud ale bude existovat společná vůle ANO, hnutí Svoboda a přímá demokracie a Pirátů, ustavení sněmovny zabránit nelze.

KDU-ČSL by dala přednost většinové vládě, tedy aby Babiš měl podpisy nadpoloviční většiny poslanců. Bělobrádek ale zároveň zopakoval, že lidovci nechtějí podpořit jakoukoli vládu, kterou by vedl člověk čelící obvinění. Podle místopředsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky je třeba myslet na to, že sněmovna by měla co nejdříve začít projednávat návrh rozpočtu na příští rok.