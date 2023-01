Názory prezidentských kandidátů: jmenovali by stíhaného premiéra a jsou pro sňatky homosexuálů?

Devět kandidátů, pět tematických okruhů a celkem deset otázek serveru iROZHLAS.cz pro uchazeče o prezidentskou funkci. První díl se věnuje domácí politice. Jako hlava státu by jen Karel Diviš nejmenoval trestně stíhaného premiéra či ministra, ostatní jednoznačně zamítavou odpověď nedali. Sňatky stejnopohlavním párům a případnou adopci by neumožnil jen Jaroslav Bašta. Osobně je proti i Pavel Fischer, ten ale uvedl, že by takový zákon nevetoval. prezidentský dotazník Praha 5:00 2. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Devět kandidátů, pět tematických okruhů a celkem deset otázek serveru iROZHLAS.cz pro uchazeče o prezidentskou funkci (ilustrační foto) | Zdroj: Koláž iROZHLAS

O post prezidenta České republiky se uchází devět kandidátů: Pavel Fischer, Jaroslav Bašta (SPD), Josef Středula, Petr Pavel, Tomáš Zima, Danuše Nerudová, Andrej Babiš (ANO), Karel Diviš a Marek Hilšer (MHS).

Všem uchazečům o Hrad položil server iROZHLAS.cz v rámci předvolebního zpravodajství Českého rozhlasu prezidentský dotazník obsahující otázky související s pravomocemi hlavy státu. V prvním díle z celkem pěti se dotazy týkaly jmenování trestně stíhaného člena vlády a zrovnoprávnění stejnopohlavních párů.

Trestní stíhání člena vlády

Bašta, Fischer a Nerudová se v odpovědi na to, zda by jmenovali premiérem nebo členem vlády trestně stíhanou osobu, odvolali na presumpci neviny. „Musíme ctít presumpci neviny a svobodu každého kandidovat a být volen,“ uvedl v odpovědi pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál senátor Pavel Fischer.

Dodal však, že je součástí politické kultury, aby trestně stíhaný politik nejprve očistil své jméno u soudu a teprve poté se vrátil a kandidoval. „Pokud by to přesto mělo nastat, jako prezident bych dvakrát musel vyhodnotit, zda neexistuje nějaká alternativa pro jmenování trestně stíhané osoby,“ doplnil Fischer.

„Moc bych si ale přála žít zase v zemi, kde by trestní stíhání politika bylo důvodem, proč politik odchází až do případného očištění svého jména osvobozujícím rozsudkem soudu z politiky,“ uvedla Nerudová.

Přísnější na trestně stíhané ministry či předsedy vlád by byli Karel Diviš nebo Josef Středula. Divišova odpověď byla stručná: „Ne.“ Středula by podle svých slov byl rád, kdyby k takovému návrhu nikdy ani nedošlo. „Vítězná politická strana by si takovou věc vždy dopředu rozmyslela a s podobným návrhem ani nechodila,“ uvedl svou představu.

Tomáš Zima, Petr Pavel nebo Marek Hilšer se shodli, že by museli respektovat vůli parlamentu, pokud by za trestně stíhaným premiérem či ministrem stál. „Měl bych s tím problém a udělal bych všechno pro to, abych ho jmenovat nemusel. Jmenoval bych ho jedině, pokud by získal podporu 101 poslanců a neexistovala žádná jiná alternativa,“ říká Pavel.

„Před tuto volbu bych byl postaven jen velmi nerad. Prezident však musí konat v souladu s Ústavou. Dbát na to, aby vláda byla složena z osobností, které nejsou ve střetu zájmů a nejsou trestně stíhané, a jejichž nejvyšším zájmem je demokracie a právní stát. V parlamentní režimu je ale vláda odpovědná parlamentu,“ řekl Hilšer.

A v podobném duchu odpověděl i Zima: „Premiéra a členy vlády bych jmenoval, pokud by měli předpoklady získat důvěru v Poslanecké sněmovně a jejich politika neodporovala Ústavě a zájmům České republiky.“

Petr Pavel však ještě k této odpovědi dodal, že se jako předseda vojenského výboru NATO setkával s tím, že zahraniční partneři brali kvůli podezření z dotačních podvodů slovo tehdejšího premiéra Andreje Babiše s velkou rezervou: „S trestním stíháním premiéra či člena vlády je spojeno velké reputační riziko pro Českou republiku. Babišova situace oslabovala naši pozici ve vyjednáváních.“

A právě Babiš na otázku odpověděl tak, že pokud by bylo trestní stíhání politika v souvislosti s kauzou spojenou s jeho politickou kariérou, tak by jej nejmenoval. „Naopak pokud by šlo o účelové trestní stíhání, jako je to u mě, tak bych se určitě s tím případem chtěl obeznámit v detailu,“ doplnil expremiér a šéf hnutí ANO.

Práva stejnopohlavních párů

Co se týče zrovnoprávnění sňatků pro stejnopohlavní páry a případné možnosti adoptovat děti, zamítavě se z devítky kandidátů vyjádřil jen Jaroslav Bašta. Stávající právní úpravu považuje v obou případech za vyhovující.

Pro konzervativního senátora Pavla Fischera jde dlouhodobě o choulostivé téma. Už během minulé prezidentské kampaně řekl, že by homosexuála nejmenoval ústavním soudcem. V průběhu současné kampaně zase pro Deník N uvedl, že by se v případě zrovnoprávnění stejnopohlavních svazků mohlo začít obchodovat s dětmi.

V odpovědi pro iROZHLAS.cz zmínil, že manželství pro všechny nebo adopce dětí stejnopohlavními páry jsou proti jeho osobnímu přesvědčení, jako prezident by však schválení nestál v cestě. „Pokud by parlament podobnou zákonnou úpravu schválil, pak je to jiná. Zákon o manželství pro všechny bych nevetoval.“

Zbylá sedmička kandidátů je pro zrovnoprávnění sňatků homosexuálních párů i umožnění adopcí. Marek Hilšer zmínil, že sňatky homosexuálů chápe jako „narovnání práv na soukromý a rodinný život garantovaný Listinou základních práv a svobod všem občanům“. Petr Pavel řekl, že „není důvod omezovat něčí práva na základě sexuální orientace“ a že věří, že jsme tolerantní společností.

Josef Středula uvedl: „Tmářství minulých století už by mělo být zapomenuto, směřujeme ke století dvaadvacátému.“

Podle Karla Diviše je lepší, aby „děti vyrůstaly ve slušné domácnosti stejnopohlavních rodičů než v dětském domově nebo kojeneckém ústavu“. S tím zcela souhlasí i Petr Pavel: „Když si dám na misky vah kvalitu života dítěte bez rodiny v dětském domově a kvalitu života dítěte ve stabilním prostředí s milujícími rodiči, tak pro mě nehraje roli, jakého jsou pohlaví.“

Danuše Nerudová je přesvědčena, že by tyto páry daly dětem lásku z celého srdce. „Zároveň je důležité upravit právně i status partnera k dětem druhého partnera,“ upozorňuje.

Pavel Fischer

Musíme ctít presumpci neviny a svobodu každého kandidovat a být volen. Je však součástí politické kultury, aby politik, který je trestně stíhán, nejprve očistil své jméno u soudu, a teprve potom se vrátil a kandidoval. Pokud by to přesto mělo nastat, jako prezident bych dvakrát musel vyhodnotit, zda neexistuje nějaká alternativa pro jmenování trestně stíhané osoby. Manželství pro všechny nebo adopce dětí stejnopohlavními páry jsou proti mému osobnímu přesvědčení. Pokud by o tom jednal parlament a podobnou zákonnou úpravu schválil, pak je to jiná. Jako prezident bych nestál v cestě parlamentní většině. Zákon o manželství pro všechny bych nevetoval.

Jaroslav Bašta

Ctím presumpci neviny. Ne na obě části otázky. Stávající právní úvahu považuji za vyhovující.

Josef Středula

Byl bych rád, kdyby k takovému návrhu nikdy ani nedošlo a aby si vítězná politická strana takovou věc vždy dopředu rozmyslela a s podobným návrhem ani nechodila. Ano, jsem pro to. Tmářství minulých století už by mělo být zapomenuto, směřujeme ke století dvaadvacátému.

Petr Pavel

Měl bych s tím problém a udělal bych všechno pro to, abych ho jmenovat nemusel. S trestním stíháním premiéra či člena vlády je spojeno velké reputační riziko pro Českou republiku. Jako předseda vojenského výboru NATO jsem se setkával s tím, že naši zahraniční partneři brali slovo a postavení tehdejšího premiéra Andreje Babiše kvůli podezření z dotačních podvodů s velkou rezervou, což oslabovalo naši pozici v různých vyjednáváních. Navíc jsem přesvědčen, že politiky bychom měli hodnotit podle přísnějších morálních a etických kritérií, obzvlášť v těch nejvyšších patrech by měli jít příkladem. Jmenoval bych ho jedině, pokud by získal podporu 101 poslanců a neexistovala žádná jiná alternativa. Ano, protože uznávám princip svobody a rovnosti každého člověka z pohledu práva. Není důvod omezovat něčí práva na základě sexuální orientace. Věřím také, že jsme tolerantní společnost. Přijímáme, že mezi námi lidé s homosexuální orientací žijí. Pokud chtějí žít společně a být i z pohledu práva uznáni za partnery, měli by také mít možnost své osobní vztahy formalizovat. Podporuji i adopce stejnopohlavními páry, protože by měl být rozhodující zájem dítěte. Když si dám na misky vah kvalitu života dítěte bez rodiny v dětském domově a kvalitu života dítěte ve stabilním prostředí s milujícími rodiči, tak pro mě nehraje roli, jakého jsou pohlaví.

Tomáš Zima

Premiéra a členy vlády bych jmenoval, pokud by měli předpoklady získat důvěru v Poslanecké sněmovně a jejich politika neodporovala Ústavě a zájmům České republiky. Lidé stejného pohlaví by měli mít stejná práva jako všichni ostatní.

Danuše Nerudová

Žijeme v právním státě, kde je třeba ctít presumpci neviny. Moc bych si ale přála žít zase v zemi, kde by trestní stíhání politika bylo důvodem, proč politik odchází až do případného očištění svého jména osvobozujícím rozsudkem soudu z politiky. Ano. Jsem přesvědčena, že by tyto páry daly dětem lásku z celého svého srdce. Zároveň je důležité upravit právně i status partnera k dětem druhého partnera.

Andrej Babiš

Pokud by šlo o trestní stíhání politika a o kauzu spojenou s jeho politickou kariérou, tak určitě ne. Pokud by šlo o účelové trestní stíhání, jako je to u mě, tak bych se určitě s tím případem chtěl obeznámit v detailu. Ano, jsem pro to, aby registrovaní partneři mohli mít stejná práva a povinnosti, partneři by mohli osvojovat děti z předchozích vztahů, z ústavů, nebo být společnými pěstouny.

Karel Diviš

Ne. Ano. S adopcí dětí stejnopohlavními páry také nemám žádný problém. Důležité je, aby dva lidé, bez ohledu na pohlaví, měli své děti rádi, věnovali se jim a vychovali z nich slušné lidi. Určitě by bylo mnohdy lepší, aby děti vyrůstaly ve slušné domácnosti stejnopohlavních rodičů než v dětském domově nebo kojeneckém ústavu.

Marek Hilšer

Před tuto volbu bych byl postaven jen velmi nerad, to říkám otevřeně. Prezident však musí konat v souladu s Ústavou. Za každých okolností bych v rámci svých pravomocí dbal na to, aby vláda byla složena z osobností, které nejsou ve střetu zájmů a nejsou trestně stíhané, a jejichž nejvyšším zájmem je demokracie a právní stát. V parlamentní režimu je ale vláda odpovědná parlamentu. Ano. Chápu to jako narovnání práv na soukromý a rodinný život garantovaný Listinou základních práv a svobod všem občanům. Zrovnoprávnění sňatků osob stejného pohlaví navíc vyřeší i problém adopcí a práv dětí, které vyrůstají v těchto svazcích. V otázce adopcí je třeba umožnit co nejdříve, aby si dítě jednoho z partnerů mohl přiosvojit ten druhý. Není možné, aby jeden z rodičů, který dítě vychovává a podílí se na jeho zajištění, neměl k němu právně žádný vztah. „Duhové rodiny“ mají plné právo na soukromý a rodinný život a děti, které v těchto rodinách vyrůstají, na stejnou právní ochranu jako jiné děti v naší zemi. Kvalita rodinného zázemí s pohlavím (sociálních) rodičů nesouvisí. Nejjednodušším systémovým řešením je již zmíněné uzákonění sňatků osob stejného pohlaví.

