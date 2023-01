Za co utráceli prezidentští kandidáti? Za různě drahé focení, billboardy, ale i výdaje typu ‚tvorba křížovky‘

Předvolební besedy Petra Pavla moderoval režisér Václav Marhoul, za což dostal odměnu 15 tisíc. Danuše Nerudová zaplatila Honzovi Musilovi 70 tisíc a talk shows s Andrejem Babišem uváděl poslanec jeho hnutí ANO Aleš Juchelka. Jeho firma za to od expremiéra vyinkasovala 121 tisíc. Server iROZHLAS.cz prošel výdaje všech kandidátů na prezidenta a zanalyzoval, za co v předvolební kampani finanční prostředky utráceli. Praha 5:00 13. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ve čtvrtek si mohli čtenáři iROZHLAS.cz přečíst o tom, jaké sponzory mají prezidentští kandidáti, kdo už vybral od svých podporovatelů nejvíce a kdo naopak finančně strádá.

Po přehledu příjmů přinášíme i přehled výdajů. Kam vybrané peníze putují a za co je kandidáti utrácí.

Uchazeči o prezidentskou funkci musí do 90 dnů od konce voleb poskytnout dohledovému úřadu detailní účetnictví. Způsob, jak do té doby odchozí platby na transparentních účtech označují, do značné míry záleží na samotných kandidátech.

Některé výdaje mají společné, zajímavé je tak porovnat například částky, které uchazeči o Hrad zaplatili za fotografické služby. Na první pohled zaujme disproporce mezi výdaji, které vykázali na jedné straně Pavel Fischer (35 tisíc) nebo Jaroslav Bašta (33 tisíc), a tím, co na straně druhé zaplatil Josef Středula. Ten 31. prosince na účtu uvedl, že dal za focení 520 tisíc.

Z dalších kandidátů zmínili platby za fotografování i Danuše Nerudová (180 tisíc) a Petr Pavel (115 tisíc).

Z transparentních účtů kandidátů vyplývá i to, že sice ve velkém sází na reklamu v online prostředí, nepodceňují ale ani nákupy velkých outdoorových ploch typu billboardů a například Andrej Babiš, Jaroslav Bašta nebo Tomáš Zima sází i na inzerci v tištěných médiích.

Expremiér a šéf hnutí ANO navíc vyniká i tím, že kromě toho, že kampaň platí pouze ze stranických peněz, nadpoloviční většina výdajů z jeho účtu míří do firem z koncernu Agrofert.

Kandidáti jsou seřazeni podle čísel, které jim byly přiděleny ministerstvem vnitra. Josef Středula byl po svém odstoupení zařazen na konec. Údaje z transparentních účtů jsou platné k 12.1.2023.

Pavel Fischer

Nezávislý senátor uvádí některé výdaje velmi dopodrobna. Takže se z jeho transparentního účtu například můžeme dovědět, kde všude tankoval při svých cestách během kampaně a že od listopadu to bylo minimálně devětkrát na Pumpě v Průhonicích, kterou vlastní Imoba spadající do svěřenského fondu Andreje Babiše (ANO). Na jiné čerpací stanici se za dobu kampaně Fischer nezastavil vícekrát.

Na druhou stranu má ale Fischer řadu výdajů bez uvedeného adresáta nebo důvodu, proč byla částka vyplacena. V tomto případě jde ale souhrnně o nižší stovky tisíc. Celkem senátor vybral necelých pět milionů korun a utratil necelé čtyři.

Z velké části šlo o tradiční kampaň: venkovní reklamu, online propagaci, letáky či volební noviny.

18. listopadu si ale za 968 korun nechal přeložit volební leták z češtiny do vietnamštiny nebo 4. ledna pořídil mobilní telefon a bezdrátový mikrofon za necelých 38 tisíc.

Pavel Fischer na debatě prezidenských kandidátů pro studenty

Jaroslav Bašta

Poslanec Jaroslav Bašta utratil většinu z 13 milionů, které mu poslalo hnutí SPD, za venkovní reklamu – billboardy, letáky apod.

Společnosti BigMedia, která velkoplošné reklamy pronajímá, poslal Bašta ze svého účtu platby v celkové hodnotě zhruba 8,5 milionů korun. Podle detailů v platbách si tak zakoupil přes 400 velkých reklamních ploch.

Druhou největší výdajovou položkou v Baštově kampani jsou propagační letáky a noviny. Za jejich výrobu, tisk a distribuci do schránek po celé republice zaplatil Bašta přes tři miliony.

V prezidentských volbách 2023 sliboval kandidát SPD Jaroslav Bašta odvolat vládu i přes to, že k tomu neměl ústavní pravomoce.

Kandidát SPD má na transparentním účtu detailně vypsány i platby za výrobu, realizaci a postprodukci předvolebního videoklipu nebo tisk a následný dotisk knihy Stát jsme my.

Bašta si také celkem za 163 tisíc zařídil i inzerci v deníku Metro, týdeníku 5plus2 nebo v regionálních denících.

A v jeho účetnictví si může každý přečíst i to, že už zaplatil i necelých 80 tisíc korun za pronájem a zařízení občerstvení pro sobotní volební štáb.

Kandidát na prezidenta Jaroslav Bašta v Poslanecké sněmovně

Petr Pavel

Bývalý šéf české armády Petr Pavel dal velkou část svých vybraných peněz na výdaje spojené s kontaktní kampaní, která se v létě a na podzim soustředila primárně kolem sběru podpisů pod samotnou kandidaturu. To Pavla stálo přibližně 10 milionů korun, dalších zhruba osm pak dal za billboardy a velkou outdoorovou reklamu.

Od organizace Transparency International dostal v hodnocení z monitoringu transparentnosti prezidentských předvolebních kampaní známku 2,7 (hodnotilo se jako ve škole na škále 1-5). Jedním z důvodů můžou být i často nejasné poznámky u odchozích plateb. U stovek z nich je napsáno například pouze „produkční náklady“ nebo „služby“ či „tisk“.

Zároveň ale uvádí velmi konkrétní částky, například za nákup několika aquamatů, 12 tisíc za kadeřnici nebo celkem 15 tisíc Václavu Marhoulovi za moderování. Bezmála půl milionu pak dal za průzkum veřejného mínění.

Z jeho transparentního účtu se dá vyčíst i informace, že na konci října zaplatil 57 tisíc za letenky u společnosti Air France nebo kde v polovině prosince v Maďarsku platil za občerstvení. 14. a 15. prosince navštívil kafeterii Apacuka v centru Budapešti, kde nechal dvakrát šest tisíc.

Petr Pavel

@general_pavel Toto jsou představitelé maďarské občanské společnosti, akademici a novináři, kteří vědí, co skutečně přináší populismus Maďarům. Omezování svobody slova, prohlubování ekonomických problémů a závislosti na Rusku. Děkuji jim za odvahu mluvit o tom, jaká je pravá tvář populismu. 157 2539

I Pavel má své předvolební tiskoviny, na zálohu na výrobu a distribuci letáků a novin dal přes tři miliony.

Další velkou položkou v Pavlových výdajích tvoří výdaje na marketing, v takto označených platbách vydal kandidát bezmála dva miliony, za „komunikaci“ 300 tisíc a další statisíce dal za správu sociálních sítí a za platy pro lidi řídící jeho kampaň.

Položky označené jako „média“, „mediální služby“ nebo „mediální náklady“ u Pavla spolkly kolem sedmi milionů.

„Kdybych neuspěl ve druhém kole, tak budu mít spoustu času na své zájmy a na rodinu," říká Pavel

Tomáš Zima

Velmi nepřehledné a netransparentní účetnictví má bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, který od Transparency International dostal známku 4,9 z 5. Ze zhruba tří milionů, které na svou kampaň vybral, utratil téměř všechno. A nadpoloviční většinu výdajů u něj tvoří nijak neoznačené platby.

Další statisíce dal za reklamy na facebooku, poradenství, nebo inzerci v tisku (např. v regionálních denících) nebo za sběr podpisů a kontaktní kampaň.

Výdaje za venkovní reklamu nebo tiskoviny na transparentním účtu neuvádí Zima žádné.

Kandidát na prezidentka Tomáš Zima v laboratoři 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Danuše Nerudová

Bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová dostala ze všech uchazečů o Hrad od Transparency International nejlepší známku – 2,1.

Na rozdíl od ostatních kandidátů je Nerudová maximálně transparentní v online kampani. Veřejně deklaruje používání výhradně vlastních profilů a uvádí, že inzerci na nich proplácí prostřednictvím karty svázané s transparentním účtem.

Celkem od dárců vybrala přes 34 milionů korun, zbývá jí sedm milionů. Výdaje má rozložené poměrně rovnoměrně. Milionové částky dala za kontaktní kampaň a koordinaci sběru podpisů, také za produkční část kampaně, za odměny členům svého volebního týmu, ale i za outdoorovou reklamu, videospoty nebo online reklamu.

Ve vyúčtování kampaňových výdajů je ze všech kandidátů nejpečlivější, na jejím transparentním účtu se dají nalézt i výdaje tipu „tvorba křížovky – 890 Kč“, „vlajka ČR – 2979 Kč“ nebo „regál – 1050 Kč“.

Podobně jako Pavel, tak i Nerudová uvedla náklady na moderování besed s podporovateli, které pro ni uvádí Honza Musil. Jemu vyplatila ve dvou splátkách 70 tisíc korun.

Danuše Nerudová

Andrej Babiš

Expremiér Andrej Babiš má peníze pouze z darů svého hnutí ANO, které mu zatím poslalo na účet 20 milionů korun, přičemž více než 19 milionů utratil. Z velké části sází na inzerci v tisku.

Přibližně 350 tisíc dal za reklamu v titulech vydavatelství Vltava Labe Media, Borgis a Czech News Center. Dalších 100 tisíc pak za inzerci v Mafře. Toto vydavatelství patří do Babišova svěřenského fondu, daleko větší částku přesahující dokonce 10 milionů pak Mafře zaplatil za tisk předvolebních dopisů a novin.

Dalších 190 tisíc zaplatil i jiné firmě z holdingu Agrofert, Imoba mu zařídila občerstvení, tiskovou konferenci nebo grafické práce.

Zákon nezakazuje účtování volebních nákladů spřízněným firmám, podle dohledového úřadu je takové chování rizikové. „Když nakupujete od své firmy, ceny mohou být v tomto případě jiné než ty reálné,“ řekl pro Deník N šéf úřadu František Sivera.

Statisícové částky z Babišova účtu odchází i za pronájem prostor a občerstvení během expremiérových cest za voliči nebo za propagační předměty. Dalších 100 tisíc ho pak stálo vysílání pořadu na Šlágr TV, které z transparentního účtu vyfakturoval 22. prosince.

Za 400 tisíc si objednal průzkumy u agentury PPM Factum, za 1,2 milionu billboardy u firmy BigMedia a přibližně 3,5 milionů poslal PR agentuře Production Team, která mu vede volební kampaň.

Částkou 121 tisíc pak odměnil firmu Occam PR, kterou vlastní poslanec ANO Aleš Juchelka, který moderoval Babišovo turné s talk show.

Andrej Babiš během rozhovoru v rámci Dne s kandidátem

Karel Diviš

Podnikatel nahlásil dohledovému úřadu, že za kampaň zatím utratil bezmála osm milionů korun. Drtivou většinu výdajů Karla Diviše tvoří platby za sběr podpisů (k tomu využíval i najaté agentury), PR či správu sociálních sítí a jiné marketingové platby.

Kromě toho z účtu poslal 95 tisíc za tisk a výlep plakátů, 623 tisíc za billboardy nebo 9680 korun za právní služby. Ty mohly souviset s tím, že jej 25. listopadu z volby vyřadilo ministerstvo vnitra, avšak 13. prosince byl Nejvyšším správním soudem vrácen.

| Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Marek Hilšer

Mezi prezidentskými kandidáty je Marek Hilšer poslední v obnosech vybraných i utracených peněz. Z částky milion a půl, kterou senátor z účtu utratil, tvoří přibližně polovinu výdaje na členy týmu. Na produkčního, správce sociálních sítí či volební manažerku.

Mimo to Hilšer vydal 200 tisíc za volební letáky, 150 tisíc zaplatil za předvolební videoklip nebo dal 78 tisíc za redesign webových stránek pro prezidentské volby.

Marek Hilšer na debatě prezidenských kandidátů pro studenty

Josef Středula

Odborářský předák v nedělní debatě kandidátů v České televizi oznámil, že z volby odstupuje. Jen pár dní poté už ale jeho transparentní účet zel prázdnotou, přestože dohromady vybral necelých 10 milionů korun.

Josef Středula

Hlavně poté, co mu přišly ty největší dary – především pět milionů od olomouckého podnikatele a sponzora ODS Richarda Benýška – Středula z účtu obratem odeslal ty největší položky.

PR firmě Red elephant, která mu pomáhala s vedením kampaně, poslal 300 tisíc, přičemž za celé vedení kampaně dohromady vydal tři a půl milionu. Spolu s více než dvěma miliony za kontaktní kampaň šlo o dominantní Středulovy výdaje.

Za outdoorovou reklamu skrze platby firmě RailReklam zaplatil dalšího půl milionu, za dva průzkumy veřejného mínění pak 300 tisíc. Tiskoviny jej stály 360 tisíc a za zajištění tiskové konference vydal 230 tisíc. A za již jednou zmíněné fotky rovnou 520 tisíc.

