Karel Janeček přeškrtl na volebním lístku jméno kandidáta a dopsal svoje. Dokument je stále platný

Matematik a podnikatel Karel Janeček, kterého ministerstvo vnitra nezaregistrovalo jako prezidentského kandidáta, napsal na volební lístek jednoho z kandidátů své jméno. Vyplývá to z fotografie, kterou zveřejnil na twitteru. Pokud takový lístek vhodil do urny, byl by zřejmě platným hlasem pro daného kandidáta.

