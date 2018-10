Tady se nepřepřahá. Co se skrývá za volebním úspěchem starostů od Berounky?

Bez přepřahání. Na jižním okraji Prahy uspěli starostové, kteří svá městečka viditelně rozvíjejí. A to s výrazným volebním náskokem. Na radnici povládnou sami. Anebo s předdomluveným koaličním partnerem. Server iROZHLAS.cz přináší příběhy tří z nich. Černošice, Radotín, Zbraslav 7:00 10. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezi městy, která bodovala v žebříčku kvality života, vedou Říčany. Vladimír Kořen tam s Klidným městem dostal 52,13 %. Vyčnívaly i Černošice. | Zdroj: www.obcevdatech.cz

Dříve se okolí Berounky říkalo modré údolí. V Radotíně, Černošicích i Dobřichovicích totiž vždy vládla modrá ODS. V Černošicích to už od roku 2010 neplatí. Přesto letošní výsledky signalizují, že obce na březích Berounky mají stále něco společného.

V Černošicích před osmi lety rozbourali kdysi neohrozitelnou tvrz ODS nezávislí kandidáti. Voličům tehdy zjevně došla trpělivost s aférami někdejšího starosty a poslance Aleše Rádla a do čela radnice se postavil Filip Kořínek z Věcí černošických. Tehdy začal s elektronickými aukcemi, hospodaření otevřel veřejné kontrole.

Hned po sobotním sečtení hlasů věděl, že si křeslo starosty udrží i dál. Věci černošické letos získaly jednačtyřicet procent a společně se svým dosavadním partnerem sesbírali stejný počet bodů jako před čtyřmi lety. A už předem se dohodli, že se dohodnou.

„Byli jsme ale přece jen znejistělí, protože se objevilo docela hodně kritiky,“ přiznává pro server iROZHLAS.cz Kořínek. Po osmi letech se opozičníci začali vymezovat a terč se nabízel. Kvůli špatné statice se začala prodražovat oprava domu, v němž má sídlit nová radnice s knihovnou, poštou i služebnou strážníků.

„Za těch našich osm let se ale město výrazně posunulo. A lidé to vidí,“ je si jistý Kořínek. Zrovna stojí u místního kostela na nové dlážděné silnici a vypočítává, že opravili na pět desítek ulic, které dříve připomínaly tankodrom. „Lidé si zkrátka všimnou, že už nemusí chodit na nádraží v holínkách.“

Stačí ale k volebnímu úspěchu jen vyspravit pár chodníků? V Černošicích podle všeho zafungoval ještě jeden fenomén – radnice probudila místní a vtáhla je do dění. Na sportovní halu Věry Čáslavské, chloubu sedmitisícového města, se z části složili občané. Vybrali deset milionů. Každý, kdo přispěl, adoptoval sedadlo. „Při otevření se tam sešlo tisíc lidí a ta energie byla neskutečná,“ vzpomíná Kořínek.

Nepřehlédnutelné výsledky pak podle něj vedou lidi k volebním urnám.

Vše výše popsané se pak spojuje do poněkud abstraktního pojmu kvalita života. A ta patří v Černošicích mezi nejvyšší. Alespoň podle poslední analýzy společností Deloitte a Obce v datech, která zohledňuje například životní prostředí či služby v místě. Černošice obsadily v indexu kvality života třetí místo.

Není to přitom jediný žebříček, v němž Kořínkovo město boduje. Jedenácté místo obsadilo i v takzvaném zIndexu, který zkoumá transparentnost veřejných zakázek. „Dobře investující radnice zůstanou nejspíš beze změn, naopak téměř v polovině horších měst vládnoucí strany propadly. Voliči dokázali potrestat politiky, kteří místo hospodárných investic jen slibovali,“ analyzoval volební výsledky Jiří Skuhrovec, spoluautor zIndexu.

Radotínský modrý úkaz

Hned za přeškrtnutou cedulí Černošice začíná jiný příběh. Sousednímu Radotínu starostuje už od roku 2006 bývalý učitel a basketbalový trenér Karel Hanzlík.

A to přesto, že je členem ODS, která se v posledních letech potácela od debaklu k debaklu. I v jeho případě už je jisté, že kancelář vyklízet nemusí. Jím vedená kandidátka přesvědčila 72 procent místních a získala 12 z 15 mandátů. Což je nejlepší letošní výsledek občanských demokratů v obcích nad 2000 obyvatel (viz mapa Datarozhlas).

Že se za jeho starostování městečko u Berounky mění, si lze všimnout, i pokud jen projíždíte. Radnice postavila přírodní koupaliště, takzvaný biotop, které si získalo oblibu i u přespolních. Proměnilo se i nábřeží s cyklostezkami, před dokončením je krytý bazén a v létě radnice představila ambiciózní přestavbu centra. "Pro děti a celé rodiny radnice organizuje každoročně velký Dětský den, neckyádu a desítky dalších akcí - vše převážně vlastními silami a pro všechny zdarma," chválil nedávno život v Radotíně například režisér a výtvarník Jan Tománek. Ke starostovi Hanzlíkovi pak dodal: "Volí ho tu i babičky, které jsou jinak zapřísáhlé komunistky."

Samotného Hanzlíka se serveru iROZHLAS.cz nepodařilo zastihnout. I z novinových archivů je patrné, že se celostátním médiím spíše vyhýbá. A tomu odpovídá i to, že když se o něm uvažovalo jako o adeptovi do Senátu za zdejší obvod, kandidaturu odmítl.

„Je zjevné, že lidé nevolí komunální politiky podle toho, za jakou stranu kandidují, ale podle toho, jakou dělají práci. A to je podobné v Radotíně i u nás. Lidé volí podle toho, koho tady znají, jaký je to člověk a jakou za sebou zanechává práci,“ zamýšlí se černošický starosta Kořínek.

Odhlasujte si to

Na druhém břehu Berounky, v městečku Zbraslav, věří, že mají nalajnový stejný scénář. Jen s osmiletým zpožděním. „Oproti ostatním jsme břídilové, budeme tam teprve druhé volební období,“ říká starostka Zbraslavi Zuzana Vejvodová. Kandidátku hnutí 100pro Zbraslav sestavili lidé, kteří se dříve angažovali v různých neziskových organizacích. Od skauta přes rodinné centrum po okrašlovací spolek.

A ti společně letos přesvědčili 51,17 procent místních a v zastupitelstvu tedy mají pohodlnou většinu. „Nečekali jsme, že budeme mít přes 50 procent hlasů. Za poslední čtyři roky jsme šlápli do věcí, které byly zatuchlé, a to na malém městě není někdy příjemná situace,“ dodává starostka.

Její radnice vedle ohledávání kostlivců ve skříních vsadila na takzvaný participativní rozpočet. Lidem dala na výběr: mohli navrhnout a posléze hlasovat, co má radnice zlepšit. A tak si občané vybrali, že chtějí trampolínu pro děti, venkovní pingpongové stoly, fitness park anebo novou fasádu na trafostanicích. V porovnání s velkými investicemi v Černošicích či Radotíně však šlo spíše o drobné.

„Jsou to malé investice, které jsou realizovatelné do jednoho roku. Tam, kde obce dávají větší peníze, se to úplně neosvědčilo a občany to přestane bavit, protože efekt jejich návrhu se dostaví až za strašně dlouhou dobu,“ vysvětluje kouzlo participativního rozpočtu starostka a připomíná, že mají za sebou i před sebou finančně náročnější projekty.

Řeka zmíněná města spojila nejen geograficky. Před časem společně začala bojovat proti splavnění Berounky. Bojí se, že kvůli turistům, které by na Karlštejn začaly vozit parníky, utrpí okolní malebná krajina. „Tohle ohrožení nás semklo a pracujeme na společném projektu příměstský park Soutok,“ říká Vejvodová.

„Pro lidi je strašně důležité, když v televizi vidí své starosty, jak stojí na břehu Berounky a píší premiérovi Babišovi, že se nám opravdu nelíbí ničení krajiny od Prahy do Berouna,“ hledá Vejvodová společný jmenovatel volebního úspěchu starostů na jižním okraji metropole.