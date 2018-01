Všichni prezidentovi blízcí. Se Zemanem slavili na pódiu rodina, politici, hradní družina i 'pan ČEZ'

S Milošem Zemanem oslavovali jeho znovuzvolení v prezidentském salónku. V jeho blízkosti se pak objevili i na pódiu, kde vítěz voleb pronesl v živém vysílání děkovný proslov. Řeč je o zhruba dvacítce příznivců, kteří Zemana přišli podpořit v sobotu přímo do volebního štábu v Top Hotelu Praha. Serveru iROZHLAS.cz se podařilo identifikovat většinu z nich. Z poloviny jde přitom o zaměstnance Pražského hradu. Kdo je kdo Praha 20:42 28. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Redakce popisuje příznivce Miloše Zemana tak, jak seděli během jeho děkovného projevu na pódiu v Top Hotelu Praha. Přehled je navíc rozdělen po řadách.

První řada

'První slečna' Kateřina Zemanová

Před pěti lety byla Kateřina Zemanová výraznou tváří prezidentské kampaně Zemanova tábora. Po vítězství ve volbách dokonce čerstvý prezident uvedl, že mu jeho tehdy devatenáctiletá dcera bude dělat 'první slečnu'. Po nějaké době se ale zcela ztratila z očí veřejnosti a odjela do zahraničí.

Letos její roli v kampani převzala první dáma. Na veřejnosti se Kateřina Zemanová ukázala jen během tiskové konference ve volebním štábu v Top Hotelu Praha, kdy spolu s dalšími příznivci podpořila svého otce přímo na pódiu.

Tisková konference po znovuzvolení Miloše Zemana. | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

První dáma Ivana Zemanová

Manželka Miloše Zemana Ivana se loni na jaře stala šéfkou petičního výboru, který sháněl potřebné množství podpisů pro opětovnou kandidaturu. Když získali přes 50 tisíc podpisů, její úkol ve volebním týmu skončil, alespoň tak to prezentoval hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Přesto zůstala výraznou tváří kampaně – na veřejnosti stála po prezidentově boku a doprovodila ho i do některých televizních debat. Například během diskuze na České televizi ho podpořila v publiku společně s Františkem Ringo Čechem nebo manželkou hradního kancléře Alex Mynářovou.

Druhá řada

Hradní protokolář Vladimír Kruliš

Zástupce šéfa hradního protokolu Vladimír Kruliš přišel na Hrad v roce 2014, předtím působil jako místopředseda Strany práv občanů, kterou Miloš Zeman zakládal. Nyní je řadovým členem.

Měl jsem je vykopat, vyházet z okna, reaguje muž, který napadl novináře po oslavě Miloše Zemana Číst článek

Kruliš na sebe upozornil loni na jaře, když se zranil během nehody policejního speciálu BMW. Automobil za čtyři miliony korun tehdy měla zapůjčený k testování jihomoravská policie, Kruliš se vozem svezl během návštěvy prezidenta v kraji.

Pozornost upoutal také během protestu ukrajinské aktivistky Femen Angeliny Diashové proti Miloši Zemanovi - na záběrech z incidentu je vidět, jak se Kruliš usmívá.

Zpěvák Daniel Hůlka

Daniel Hůlka patří mezi Zemanovy dlouholeté příznivce. Prezident mu v roce 2016 dokonce udělil státní vyznamenání, během ceremonie na Pražském hradě mu dal medaili Za zásluhy. Během děkovné řeči Zemana na pódiu v Top Hotelu Praha zazpíval na jeho počest státní hymnu.

Slovenský stratég Roman Lipták

Slovenský expert na politický marketing Roman Lipták radil Zemanovi už v roce 2013, v jeho týmu zůstal i nadále. Na přelomu roku se navíc stal šéfem analytického odboru Pražského hradu, na postu vystřídal Radka Augustina, který přešel na Úřad vlády.

Lipták pro prezidenta analyzuje nálady ve společnosti a radí, jakým tématům se věnovat. „Analýzy a příprava podkladů, to je momentálně moje základní role. Miloš Zeman je ale profesionální politik, má svoji představu,“ popsal nedávno serveru iROZHLAS.cz.

Šéf hradního analytického odboru Roman Lipták, šéf protokolu Vladimír Kruliš a mluvčí Jiří Ovčáček. | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Otázku migrační krize Lipták označil za klíčovou už před třemi lety. „Dnes veřejnost zajímají zahraniční záležitosti – zejména uprchlíci, ohrožení islámským radikalismem nebo konflikt na Ukrajině. To jsou témata, kde je Miloš Zeman velmi silný,“ popsal tehdy pro server Aktuálně.cz.

Migrace se stala i hlavním tématem letošní prezidentské kampaně. Zemanův tábor navíc týden před finální volbou na Drahoše zaútočil inzercí, která ho spojovala s podporou uprchlických kvót.

„Věřil jsem, že zbytek republiky porazí Prahu a že okresní přebor nemůže porazit Barcelonu. Tím říkám ve sportovní hantýrce, že byl nesrovnatelný rozdíl mezi oběma kandidáty.“ Vratislav Mynář (hradní kancléř)

Lipták radil také Rudolfu Schusterovi, když se v roce 1999 na Slovensku konala historicky první volba prezidenta. Zvítězil nad tehdy ještě populárním Vladimírem Mečiarem. Stratég původem z Bratislavy v minulosti působil i jako programový ředitel Slovenské televize či jako manažer soukromé stanice Markíza, předtím pracoval pro několik pracovních agentur.

Předseda SPD Tomio Okamura

V blízkosti Miloše Zemana se ve volebním štábu objevil také šéf SPD Tomio Okamura. který Zemanovi podporu v obhajobě mandátu veřejně deklaroval minulý týden. Prezident se s Okamurou shodne na části politického programu SPD, prosazuje například zákon o obecném referendu.

Zeman už dříve uvedl, že by neměl problém jmenovat vládu s účastí SPD, a odmítl také označování strany za extremistické uskupení.

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura. | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Manželka kancléře a moderátorka Alex Mynářová

Po boku Zemana se v sobotu objevila také manželka hradního kancléře Alex Mynářová. Jde o bývalou novinářku České televize, která v současnosti moderuje vlastní pořad na televizi Barrandov. Společně s Ivanou Zemanovou současnou hlavu státu podpořila i během televizních diskusí, kdy seděla v publiku.

Hradní kancléř Vratislav Mynář

Šéfa kanceláře prezidenta Vratislava Mynáře média v poslední době zmiňovala hlavně v souvislosti s chybějící bezpečností prověrkou či kvůli kauze kolem společnosti Liglass Trading, za kterou se Mynář přimlouval u svého kyrgyzského protějšku.

Otázkám na bezpečnostní prověrku svého šéfa kanceláře musel čelit prezident Zeman i během televizní debaty na České televizi. Tam prohlásil, že ho to neznepokojuje. Současně upozornil, že Mynář prověrku na nejvyšší stupeň, tedy přísně tajné, ze zákona nepotřebuje.

Tisková konference po znovuzvolení Miloše Zemana. | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Mynář stojí v čele spolku Přátelé Miloše Zemana, který staronovému prezidentovi financoval předvolební kampaň. Do billboardů či inzerce v tisku investoval přes 10 milionů korun. Spolek, za kterým vedle Mynáře stojí i poradce prezidenta Martin Nejedlý nebo senátor a předseda SPO Jan Veleba, ale své koncové sponzory do poslední chvíle tajil. Seznam dárců den před volbou zveřejnil sám Zeman. Jsou mezi nimi firmy ve ztrátě i dřívější sponzoři SPO.

„Věřil jsem, že zbytek republiky porazí Prahu a že okresní přebor nemůže porazit Barcelonu. Tím říkám ve sportovní hantýrce, že byl nesrovnatelný rozdíl mezi oběma kandidáty,“ komentoval Mynář v sobotu Radiožurnálu výsledek voleb.

Nejedlého asistentka Marie Spěváčková

Vedle Mynáře usedla asistentka z oddělení sekretariátu vedoucího Kanceláře prezidenta republiky. Tak alespoň o ženě, která se na pódiu objevila hned za Milošem Zemanem, mluvil před dvěma lety hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Tehdy totiž jménem poradce prezidenta Martina Nejedlého vyřizovala pozvánky na jeho oslavu 50. narozenin.

Ačkoli Nejedlý za svoji práci pro prezidenta nedostává plat, na Hradě má svoji kancelář. A podle dřívějšího vyjádření Ovčáčka využívá také jednu z asistentek prezidentské kanceláře, která podle něho „zodpovídá za řadu činností organizačního a administrativního rázu, například v souvislosti s činností sboru poradců prezidenta republiky,“ jak řekl MF Dnes.

S Miloše Zemanem slavila vítězství také asistentka ze sekretariátu prezidentské kanceláře Marie Spěváčková | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Třetí řada

Mluvčí Jiří Ovčáček

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček je další z výrazných postav kolem prezidenta Miloše Zemana. Z jeho veřejných prohlášení především na sociálních sítích přitom velmi často není zřejmé, zda prezentuje vlastní názory, či tlumočí stanoviska prezidenta. Sám Ovčáček k tomu už dříve namítal, že Miloše Zemana dobře zná a dokáže tak jeho postoje předvídat, navíc je s ním prý i rámcově konzultuje.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček ve volebním štábu Miloše Zemana. | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Miloš Zeman přitom v prezidentském duelu s Jiřím Drahošem na České televizi odmítl, že by twitterový účet Ovčáčka byl oficiálním hradním profilem. Ovčáčka za jeho výroky na sociálních sítích opakovaně kritizuje pravicová opozice, nedávno proti jeho způsobu komunikace vystoupil také předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

„Považuji za nepřijatelné, aby úředník jakýmkoli způsobem na soukromém twitteru vyslovoval hodnoticí soudy o ústavních činitelích. Takový úředník by měl být během jedné hodiny vyhozen,“ řekl v rozhovoru iROZHLAS.cz.

Šéf zahraničního odboru Rudolf Jindrák

V čele zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák vystřídal loni Hynka Kmoníčka, který se stal velvyslancem v USA. Jindrák je bývalý diplomat a v minulosti působil také jako poradce expremiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD.

V roce 2016 týdeník Euro napsal, že se Jindrák před revolucí upsal komunistické vojenské rozvědce. O svých kontaktech Jindrák podle svých slov už dříve informoval své nadřízené. „Následně jsem byl Národním bezpečnostním úřadem třikrát prověřen na stupeň přísně tajné. S žádnou rozvědnou službou jsem však fakticky nikdy nespolupracoval,“ popsal Jindrák Euru.

Podpořit Miloše Zemana přišli také (zprava) šéf zahraničního odboru Rudolf Jindrák, šéf protokolu Miroslav Sklenář a ředitel administrativní sekce Jan Novák | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Šéf protokolu Miroslav Sklenář

Post ředitele hradního protokolu Miroslav Sklenář zastával už za Václava Havla. Po nástupu Václava Klause do funkce z Hradu odešel a načas působil na pražském magistrátu. Do služeb prezidenta se vrátil v roce 2014, hned o rok později ale odešel do české pobočky čínské skupiny CEFC pod vedením Jaroslava Tvrdíka. Hradním protokolářem se stal až na sklonku roku 2016 po skandálu kolem jeho předchůdce Jindřicha Forejta.

Ředitel administrativní sekce Jan Novák

Ředitelem administrativní sekce Pražského hradu se stal Jan Novák v roce 2015. Předtím působil ve službách Václava Havla i Václava Klause, pracoval i jako šéf Úřadu vlády. Před pěti lety pak vedl prezidentskou kampaň Jana Fischera, který nakonec propadl.

Asistentka Kateřina Bimková

Kateřina Bimková pracuje na Pražském hradě jako asistentka ředitele sekretariátu prezidenta. Jde tak o podřízenou tajemníka Jaroslava Hlinovského, se kterým v sobotu také dorazila do volebního štábu Miloše Zemana na pražský Chodov.

Tajemník Jaroslav Hlinovský přichází do volebního štábu Miloše Zemana se svou asistentkou Kateřinou Bimkovou | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Tajemník Jaroslav Hlinovský

Šéf sekretariátu prezidenta Jaroslav Hlinovský zajišťuje na Pražském hradě pro prezidenta každodenní záležitosti. Ačkoli prezidenta doprovází téměř na každém kroku, stojí spíše v pozadí. Pozornost na sebe ale upoutal například tím, když během protestu na pražském Albertově v roce 2014 chránil prezidenta vlastníma rukama před létajícími vejci.

Šéf ČSSD Milan Chovanec

Podpořit Zemana přijel do volebního štábu také úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec, který Zemana na místě současně pozval na únorový sjezd sociální demokracie. V neděli pak Chovanec oznámil, že bude kandidovat na předsedu strany.

Chovanec patří mezi Zemanovy dlouholeté příznivce. Po volbách do sněmovny v říjnu 2013 patřil mezi účastníky tajné schůzky u Zemana v Lánech. Část vedení ČSSD se tehdy - během takzvaného 'lánského puče' - pokusila neúspěšně odstavit předsedu strany Bohuslava Sobotku.

Milan Chovanec působil v Sobotkově vládě jako ministr vnitra, do čela ČSSD se postavil před volbami.

Fotogalerie (29)







Poradce Martin Nejedlý

Poradce s vazbami na Rusko Martin Nejedlý patří mezi Zemanovy nejbližší spolupracovníky, působí jako spojka na celý český byznys. Dřívější šéf české pobočky ruského ropného gigantu Lukoil současně sedí ve vedení SPO a spolku Přátelé Miloše Zemana.

Šéf ČEZ Daniel Beneš

V sobotu do volebního štábu Miloše Zemana přišel podpořit také šéf polostátního energetického gigantu ČEZ Daniel Beneš. Že by šlo o nevhodné gesto, Beneš pro server iROZHLAS.cz odmítl.

„Tykám si s Milošem Zemanem od počátku devadesátých let. V té době on v politice začínal a já jsem s ČEZem neměl zdaleka nic společného. Proto jsem ho přišel do štábu pozdravit a podpořit. Nic víc v tom není třeba hledat,“ napsal Beneš v SMS.

Tisková konference Miloše Zemana k výsledkům druhého kola prezidentské volby, vpravo šéf ČEZu Daniel Beneš | Zdroj: Repro ČT24

Daniel Beneš byl dlouholetým členem sociální demokracie. Do strany vstoupil ve svých 18 letech, jak řekl v roce 2011 týdeníku Ekonom. „Můj otec byl sociálním demokratem a můj dědeček také,“ doplnil. Když ale v roce 2004 přišel do ČEZu, své členství pozastavil.

Mediální magnát Jaromír Soukup

Podpořit Miloše Zemana přišel do volebního štábu také ředitel televize Barrandov Jaromír Soukup. Se Zemanem moderuje pravidelné rozhovory v pořadu Týden s prezidentem. Po boku vítěze voleb se posléze objevil i na pódiu, kde Zeman přednesl svou děkovnou řeč.

„Že jsem byl na pódiu, proč by to nebylo vhodné? Já jsem vlastník mediálního domu, kde měl pan prezident každý týden rozhovor, to je v pořádku ne?“ zdůvodňoval posléze České televizi Soukup, v jehož televizi působí také manželka hradního kancléře Alex Mynářová.