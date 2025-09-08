Kdo už nechce poslaneckou průkazku? K největší obměně mají nakročeno lidovci, k nejmenší SPD

Poslance v tomto týdnu čeká poslední schůze v tomto volebním období. Pro část z nich půjde o úplnou sněmovní derniéru, protože už se do dolní komory Parlamentu vracet nechtějí a v říjnových volbách nekandidují. Celkem jde o 32 poslanců ze všech sněmovních stran kromě SPD. Co k tomu jednotlivé poslance vede nebo proč kromě celé Sněmovny končí i jeden předseda klubu, tomu se věnoval další díl Volebního deníku.

Nově zvolení poslanci během ustavující schůze Poslanecké sněmovny

Poslanecká sněmovna (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Do Sněmovny už znovu nechce zhruba každý šestý poslanec, jde o 22 mužů a deset žen.

Jediný sněmovní klub, kde nenajdeme poslance, který by svůj mandát nechtěl obhajovat, je SPD. Jen pražský poslanec Jiří Kobza se o obhajobu pokusí jako nestraník za Stačilo! ve Středočeském kraji.

Naopak klub z KDU-ČSL vůbec neobhajuje téměř polovina poslanců.

Půjde dokonce o takovou obměnu, že své křeslo neobhajuje předseda lidoveckého klubu Aleš Dufek ani žádný z pětice jeho místopředsedů: Vít Kaňkovský, Marie Jílková, Jiří Navrátil, Michal Kohajda i od podzimu 1. místopředseda strany Pavel Bělobrádek.

Dufek odchází, aby si odpočinul. „Těch důvodů je povícero. Primárně asi snaha jedno volební období si odpočinout, protože pozice předsedy klubu KDU-ČSL mne při podmínkách práce ve Sněmovně vyčerpala,“ uvedl s tím, že se chce znovu soustředit na advokátní praxi.

Kohajda nastoupil do funkce rektora Univerzity Palackého v Olomouci a ortoped Kaňkovský se chce po dvanácti letech ve Sněmovně vrátit k medicíně.

VOLEBNÍ DENÍK

V seriálu Volební deník shrnují reportéři Radiožurnálu i iROZHLAS.cz každý všední den to nejdůležitější, co se na předvolební scéně děje. Sledují dění na sociálních sítích a vyráží i na kontaktní kampaně do ulic. Kromě toho popisují témata, která s voliči nejvíce rezonují, analyzují data i politické fenomény, které se s těmito volbami pojí.

‚Zdravá KDU-ČSL‘

K velké změně přistoupili lidovci v Moravskoslezském kraji, kde před čtyřmi lety získali trio poslanců: Pavlu Golasowskou, Jiřího Carbola a Jiřího Navrátila.

V mezidobí se ale vedení krajské organizace KDU-ČSL stal náměstek havířovského primátora Bohuslav Niemiec, spojenec staronového předsedy KDU-ČSL Marka Výborného. Poslanecké trio Golasowská-Carbol-Navrátil tak již na kandidátce vůbec není a vystřídali jej právě Niemiec či místopředsedkyně celé KDU-ČSL Monika Brzesková.

„Je přirozené a myslím, že by to takhle mělo fungovat, že by v politických stranách mělo docházet k průběžné obměně politiků na té nejvyšší úrovni. Je to zpráva o příznivém a zdravém stavu a prostředí KDU-ČSL,“ popsal Výborný v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Ze 14 poslanců TOP 09 už znovu nekandidují čtyři a z 35 občanských demokratů tři.

Končící šéfka TOP 09 a předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová odchází ze zdravotních důvodů. Končí také pražský primátor a zároveň nejstarší poslance, 81letý Bohuslav Svoboda (ODS), který se bude věnovat funkci v hlavním městě.

Aféry i stáří

Starostům s jistotou odejde pětina poslaneckého klubu. Jde o sedmičku lidí, kteří mezi důvody zmiňují zdravotní důvody, obtížnou slučitelnost s rodinným životem anebo jinou funkci.

Jarmila Levko například nastupuje do pozice správní ředitelky Opery Národního divadla a Státní opery. Bývalý předseda STAN Petr Gazdík, který v létě 2022 odstoupil z funkce ministra školství kvůli kauze Dozimetr a styku s obviněným zlínským podnikatelem Michalem Redlem, se bude plně věnovat školství. Aktuálně je ředitelem pražského gymnázia Duhovka.

„Já bych to nenazýval definitivní konec, nikdy neříkej nikdy v politice, ale po 15 letech prostě mám potřebu si odpočinout, věnovat se práci, která mě baví,“ řekl pro iDnes.cz.

Právě s různými kauzami souvisí rozhodnutí nekandidovat i u dalších poslanců. Z koaličních poslanců je tím nejviditelnějším exministr spravedlnosti Pavel Blažek, který rezignoval na vedení resortu a pozastavil členství v ODS po vypuknutí bitcoinové aféry. Poslancem byl dvanáct let.

Kvůli kauzám na kandidátních listinách voliči neuvidí i duo poslankyň z ANO Margitu Balaštíkovou a Kamilu Bláhovou. První jmenovaná má již v hnutí pozastavené členství, což učinila v důsledku údajného zaklekávání hygieny na firmu jejího exmanžela a údajnou objednávku na zavraždění psa jeho nové přítelkyně.

Bláhová je starostka Litvínova a právě s komunální politikou jsou spojené kauzy, které nakonec znamenají, že se nebude ucházet o znovuzvolení do Sněmovny. Jak popsal Deník N, týkaly se například rozdělování odměn na radnici nebo pronájmu městských pozemků.

Mezi šesticí neobhajujících poslanců ANO ale nejsou jen ti, kteří končí kvůli kauzám, například 75letý Karel Rais odchází kvůli věku.

neobhajující poslanci
Balštíková Margita (ANO)
Bělobrádek Pavel KDU-ČSL
Bělor Roman STAN
Benešík Ondřej KDU-ČSL
Bernard Josef STAN
Bláhová Kamila ANO
Blažek Pavel (ODS)
Carbol Jiří KDU-ČSL
Dufek Aleš KDU-ČSL
Fischerová Romana ANO
Gazdík Petr STAN
Golasowská Pavla KDU-ČSL
Jáč Ivan ANO
Jílková Marie KDU-ČSL
Kaňkovský Vít KDU-ČSL
Kašník Pavel ODS
Klíma Pavel TOP09
Kocmanová Klára Piráti
Kohajda Michael KDU-ČSL
Levko Jarmila STAN
Navrátil Jiří KDU-ČSL
Ochodnická Martina TOP09
Pekarová A. Markéta TOP09
Rais Karel ANO
Rataj Michael STAN
Svoboda Bohuslav ODS
Svoboda Pavel TOP09
Tesařík Antonín KDU-ČSL
Voborská Milada STAN
Vojtko Viktor STAN
Volný Jan ANO
Vondrák Ivo ex ANO

Končí i Ivo Vondrák, který byl dříve místopředsedou ANO a jeho výraznou moravskoslezskou tváří, s hnutím se ale nepohodl a v minulých krajských volbách se spojil se STAN. Poslanecké křeslo ale neobhajuje dle svých slov například kvůli neprůchodnosti Sněmovny.

Moderní Sněmovna

Kvůli neefektivnosti a zastaralému jednacímu řádu, který si neumí poradit s nepřiměřenými obstrukcemi, dle svých slov končí i Pirátka Klára Kocmanová, lidovkyně Marie Jílková či místopředsedkyně TOP 09 Martina Ochodnická. Společně založily projekt Moderní Sněmovna, který si dal za cíl tyto poměry změnit.

„Obstrukce zabírají extrémní množství času, počet mimořádných schůzí násobně překračuje historické rekordy. Ty hodiny, dny a týdny jsme mohli věnovat věcné politické diskusi, jednání s odborníky i komunikaci s voliči v krajích, za které jsme byli zvoleni. Tam nás často nemáte šanci potkat, protože jsme permanentně zavřeni v malostranských palácích,“ popsaly.

