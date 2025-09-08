Kdo už nechce poslaneckou průkazku? K největší obměně mají nakročeno lidovci, k nejmenší SPD
Poslance v tomto týdnu čeká poslední schůze v tomto volebním období. Pro část z nich půjde o úplnou sněmovní derniéru, protože už se do dolní komory Parlamentu vracet nechtějí a v říjnových volbách nekandidují. Celkem jde o 32 poslanců ze všech sněmovních stran kromě SPD. Co k tomu jednotlivé poslance vede nebo proč kromě celé Sněmovny končí i jeden předseda klubu, tomu se věnoval další díl Volebního deníku.
Do Sněmovny už znovu nechce zhruba každý šestý poslanec, jde o 22 mužů a deset žen.
Jediný sněmovní klub, kde nenajdeme poslance, který by svůj mandát nechtěl obhajovat, je SPD. Jen pražský poslanec Jiří Kobza se o obhajobu pokusí jako nestraník za Stačilo! ve Středočeském kraji.
Naopak klub z KDU-ČSL vůbec neobhajuje téměř polovina poslanců.
Půjde dokonce o takovou obměnu, že své křeslo neobhajuje předseda lidoveckého klubu Aleš Dufek ani žádný z pětice jeho místopředsedů: Vít Kaňkovský, Marie Jílková, Jiří Navrátil, Michal Kohajda i od podzimu 1. místopředseda strany Pavel Bělobrádek.
Dufek odchází, aby si odpočinul. „Těch důvodů je povícero. Primárně asi snaha jedno volební období si odpočinout, protože pozice předsedy klubu KDU-ČSL mne při podmínkách práce ve Sněmovně vyčerpala,“ uvedl s tím, že se chce znovu soustředit na advokátní praxi.
Kohajda nastoupil do funkce rektora Univerzity Palackého v Olomouci a ortoped Kaňkovský se chce po dvanácti letech ve Sněmovně vrátit k medicíně.
‚Zdravá KDU-ČSL‘
K velké změně přistoupili lidovci v Moravskoslezském kraji, kde před čtyřmi lety získali trio poslanců: Pavlu Golasowskou, Jiřího Carbola a Jiřího Navrátila.
V mezidobí se ale vedení krajské organizace KDU-ČSL stal náměstek havířovského primátora Bohuslav Niemiec, spojenec staronového předsedy KDU-ČSL Marka Výborného. Poslanecké trio Golasowská-Carbol-Navrátil tak již na kandidátce vůbec není a vystřídali jej právě Niemiec či místopředsedkyně celé KDU-ČSL Monika Brzesková.
„Je přirozené a myslím, že by to takhle mělo fungovat, že by v politických stranách mělo docházet k průběžné obměně politiků na té nejvyšší úrovni. Je to zpráva o příznivém a zdravém stavu a prostředí KDU-ČSL,“ popsal Výborný v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál.
Ze 14 poslanců TOP 09 už znovu nekandidují čtyři a z 35 občanských demokratů tři.
Končící šéfka TOP 09 a předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová odchází ze zdravotních důvodů. Končí také pražský primátor a zároveň nejstarší poslance, 81letý Bohuslav Svoboda (ODS), který se bude věnovat funkci v hlavním městě.
Aféry i stáří
Starostům s jistotou odejde pětina poslaneckého klubu. Jde o sedmičku lidí, kteří mezi důvody zmiňují zdravotní důvody, obtížnou slučitelnost s rodinným životem anebo jinou funkci.
Jarmila Levko například nastupuje do pozice správní ředitelky Opery Národního divadla a Státní opery. Bývalý předseda STAN Petr Gazdík, který v létě 2022 odstoupil z funkce ministra školství kvůli kauze Dozimetr a styku s obviněným zlínským podnikatelem Michalem Redlem, se bude plně věnovat školství. Aktuálně je ředitelem pražského gymnázia Duhovka.
„Já bych to nenazýval definitivní konec, nikdy neříkej nikdy v politice, ale po 15 letech prostě mám potřebu si odpočinout, věnovat se práci, která mě baví,“ řekl pro iDnes.cz.
Právě s různými kauzami souvisí rozhodnutí nekandidovat i u dalších poslanců. Z koaličních poslanců je tím nejviditelnějším exministr spravedlnosti Pavel Blažek, který rezignoval na vedení resortu a pozastavil členství v ODS po vypuknutí bitcoinové aféry. Poslancem byl dvanáct let.
Kvůli kauzám na kandidátních listinách voliči neuvidí i duo poslankyň z ANO Margitu Balaštíkovou a Kamilu Bláhovou. První jmenovaná má již v hnutí pozastavené členství, což učinila v důsledku údajného zaklekávání hygieny na firmu jejího exmanžela a údajnou objednávku na zavraždění psa jeho nové přítelkyně.
Bláhová je starostka Litvínova a právě s komunální politikou jsou spojené kauzy, které nakonec znamenají, že se nebude ucházet o znovuzvolení do Sněmovny. Jak popsal Deník N, týkaly se například rozdělování odměn na radnici nebo pronájmu městských pozemků.
Mezi šesticí neobhajujících poslanců ANO ale nejsou jen ti, kteří končí kvůli kauzám, například 75letý Karel Rais odchází kvůli věku.
|Balštíková Margita
|(ANO)
|Bělobrádek Pavel
|KDU-ČSL
|Bělor Roman
|STAN
|Benešík Ondřej
|KDU-ČSL
|Bernard Josef
|STAN
|Bláhová Kamila
|ANO
|Blažek Pavel
|(ODS)
|Carbol Jiří
|KDU-ČSL
|Dufek Aleš
|KDU-ČSL
|Fischerová Romana
|ANO
|Gazdík Petr
|STAN
|Golasowská Pavla
|KDU-ČSL
|Jáč Ivan
|ANO
|Jílková Marie
|KDU-ČSL
|Kaňkovský Vít
|KDU-ČSL
|Kašník Pavel
|ODS
|Klíma Pavel
|TOP09
|Kocmanová Klára
|Piráti
|Kohajda Michael
|KDU-ČSL
|Levko Jarmila
|STAN
|Navrátil Jiří
|KDU-ČSL
|Ochodnická Martina
|TOP09
|Pekarová A. Markéta
|TOP09
|Rais Karel
|ANO
|Rataj Michael
|STAN
|Svoboda Bohuslav
|ODS
|Svoboda Pavel
|TOP09
|Tesařík Antonín
|KDU-ČSL
|Voborská Milada
|STAN
|Vojtko Viktor
|STAN
|Volný Jan
|ANO
|Vondrák Ivo
|ex ANO
Končí i Ivo Vondrák, který byl dříve místopředsedou ANO a jeho výraznou moravskoslezskou tváří, s hnutím se ale nepohodl a v minulých krajských volbách se spojil se STAN. Poslanecké křeslo ale neobhajuje dle svých slov například kvůli neprůchodnosti Sněmovny.
Moderní Sněmovna
Kvůli neefektivnosti a zastaralému jednacímu řádu, který si neumí poradit s nepřiměřenými obstrukcemi, dle svých slov končí i Pirátka Klára Kocmanová, lidovkyně Marie Jílková či místopředsedkyně TOP 09 Martina Ochodnická. Společně založily projekt Moderní Sněmovna, který si dal za cíl tyto poměry změnit.
„Obstrukce zabírají extrémní množství času, počet mimořádných schůzí násobně překračuje historické rekordy. Ty hodiny, dny a týdny jsme mohli věnovat věcné politické diskusi, jednání s odborníky i komunikaci s voliči v krajích, za které jsme byli zvoleni. Tam nás často nemáte šanci potkat, protože jsme permanentně zavřeni v malostranských palácích,“ popsaly.