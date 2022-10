Babišovi sázka na ‚referendum o vládě‘ v senátních volbách nevyšla. Kandidáti ANO většinově prohráli

17 postupů do druhého kola, ale jen dva zvolení senátoři. Hnutí ANO ve druhém kole senátních voleb propadlo a svůj klub v horní komoře Parlamentu nerozšíří. Naopak vládní strany – zejména z koalice Spolu – slaví po zisku 20 křesel další vítězství v tomto typu voleb. Nejvýraznějším soubojem vládních a opozičních kandidátů se stal jihlavský obvod a klání Miloše Vystrčila (ODS) a Jany Nagyové (ANO), který předseda Senátu ovládl s 20% náskokem. Praha 20:12 1. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala z ODS a expremiér Andrej Babiš z ANO | Foto: René Volfík | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Předseda nejsilnějšího opozičního hnutí ANO Andrej Babiš burcoval, že letošní komunální a senátní volby mají být pro nespokojené občany referendem o vládě Petra Fialy (ODS).

„Slova o referendu o vládě je od Babiše marketingová zkratka a snaha o mobilizaci voličů. Chtěl do těchto voleb vtisknout celostátní přesah a využít nespokojenosti části občanů,“ hodnotí pro iROZHLAS.cz politolog z Univerzity Palackého v Olomouci Karel Páral.

Zatímco volby do obecních zastupitelstev minulý týden dopadly tak, že své vítězství vyhlásily téměř všechny strany, ve druhém kole senátních voleb jednoznačně propadlo hnutí ANO a uspěla koalice Spolu.

Koalice Spolu získala 20 mandátů. K senátorům zvoleným za ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by se mohli přidat i Marek Slabý za Tábor 2020 a jan Paparega za ProMOST | Zdroj: iROZHLAS.cz

„I sám Andrej Babiš musel tušit, že to bude nesmírně složité, a musel předem vědět, že se úspěch nejspíš nedostaví. I když před nimi rozjel velkou kampaň, ve výsledku se mu volbám nepodařilo dodat punc nějaké výjimečnosti, a tak dopadly podobně jako vždy,“ říká Páral.

Karel Havlíček

@KarelHavlicek_ Pomozte nám, prosím, vrátit Senátu jeho původní smysl. Nemá být jen automatem na schvalování zákonů, ale i věcnou opozicí vládě. Stávající senátoři jen přihlíželi zdražování energií, servilně odkývali zrušení EET a současně posvětili škrty ve zdravotnictví. Pojďme to změnit. 25 158

Babišovo ANO již mělo zisk jednoho senátorského křesla jisté, protože Ladislav Václavec vyhrál v Bruntále v prvním kole, ale 17 postupů do druhého kola proměnilo pouze v Karlových Varech a Frýdku-Místku. A jelikož obhajovalo pouze tři mandáty, zůstalo na svém.

Jediná naděje SPD do Senátu zhasla. ‚Dalo se to předpokládat,‘ říká poražená Chromcová Číst článek

„Měli jsme 18 kandidátů, výsledek je pro nás zklamáním v tom, že naši kandidáti prohráli. Sedm prohrálo těsně,“ komentoval výsledky Babiš. „Je pravda, že senátní volby ve druhém kole vyhrála koalice Spolu, ale to nemění nic na tom, že komunální volby vyhrálo ANO,“ podotkl.

Potvrdily se tím trendy ze senátních voleb z nedávné minulosti, kdy ke druhému kolu přijde jiný typ voličů než k prvnímu.

„Voliči poražených kandidátů se pak často přeskupí tak, že se postaví proti kandidátovi z příliš vyhraněné strany. V dávnějších dobách to zažívala ODS, teď se to děje hnutí ANO,“ přibližuje politolog Páral.

Sázka na Nagyovou nevyšla

V minulosti Andrej Babiš i další špičky ANO význam senátních voleb často snižovali, nebo dokonce navrhovali úplné zrušení horní komory.

Vystrčil: Vsadili jsme na slušnost. Lidi začala štvát Babišova kampaň a to, že se neštítí téměř ničeho Číst článek

V kontrastu s tím tak letos bila do očí mimořádná podpora, které se dostalo kandidátce Janě Nagyové obžalované v kauze Čapí hnízdo. Ta vyzvala v Jihlavě šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS) a prohrála se 40 % proti 60.

„Sice na tyto volby v minulosti v ANO nekladli velký důraz, v politice se s tím ale dá celkem dobře operovat. Voliči celkem zapomínají, a když silný lídr řekne, že dřív to důležité nebylo, ale teď ano, tak je to může strhnout,“ domnívá se Páral.

V povolebním rozhovoru pro iROZHLAS.cz Nagyová řekla, že výsledek v žádném případě nepovažuje za neúspěch: „Naopak, pro nás je to obrovský úspěch. Šli jsme jeden proti pěti, protože pan Vystrčil byl kandidátem za pětikoalici. Druhá věc je velký hendikep: obžalovaná a nezkušená. S aktivní kampaní jsme začali prakticky před měsícem, pan Vystrčil dělá aktivní kampaň v podstatě celých dvanáct let, co je senátorem.“

Na druhé straně premiér Fiala vnímá výsledky druhého kola jako „jednoznačný úspěch“ pro koalici Spolu. ODS získala osm mandátů, lidovci sedm a TOP 09 tři.

Kromě Jihlavy v barvách ANO neuspěl například ani bývalý brněnský primátor Petr Vokřál, bývalá poslankyně Andrea Brzobohatá v obvodu Mělník, primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický, končící primátor Pardubic Martin Charvát, bývalý senátor za ČSSD Miroslav Antl nebo poslanec Milan Brázdil v Olomouci.

„Rozhodla disciplína. Věřící lidé volící KDU-ČSL věděli, že musí přijít, tak přišli,“ řekl Brázdil o svém souboji se senátorem Lumírem Kantorem (za ANO).

Ve výsledku tak snaha hnutí ANO udělat z těchto voleb obdobu referenda o Fialově kabinetu neuspěla.

„I jejich voliči intuitivně cítí, že když jdou ke sněmovním volbám, tak rozhodují o budoucí celostátní vládě. V případě druhého kola senátních voleb se to Babišovi voličům namluvit nepodařilo,“ dodává politolog Páral.