Kobzovi ze Stačilo! uhynuli dva psi v zavřeném autě. Situaci po roce prověří policie

Policie zahájí prověřování úhynu dvou psů v zavřeném rodinném automobilu sněmovního kandidáta hnutí Stačilo! Jiřího Kobzy, jenž je nyní poslancem zvoleným za opoziční hnutí SPD. Informoval o tom ve čtvrtek server Seznam Zprávy (SZ). Mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová serveru řekla, že policisté oznámení neobdrželi, případem se začnou zabývat z úřední moci.

Poslanec Jiří Kobza

Sněmovního kandidáta hnutí Stačilo! a současný poslanec zvolený za SPD Jiří Kobza | Foto: Ladislav Křivan | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Kobza v čtvrtečním prohlášení napsal, že šlo o smutnou událost, která ho dosud trápí. Ohradil se proti zneužívání této rodinné tragédie pro politické cíle.

Těla dvou psů našla podle informací serveru v rodinném vozidle poslancova bývalá partnerka.

„Ta smutná událost se stala před rokem, kdy jsem procházel velmi turbulentní situací v rodině, která se mi díky mojí poslanecké práci rozpadla,“ napsal Kobza v prohlášení.

Uvedl, že při odjezdu z domu zavřel psy do odstaveného auta, aby s ohledem na hárající feny v okolí neutekli.

„Bylo příjemné počasí při zatažené obloze. Cestou se mi ale udělalo nevolno, musel jsem zastavit a odpočinout si, a tak jsem byl pryč déle, než jsem počítal. Během mé nepřítomnosti se ale obloha protrhala a vysvitlo slunce,“ popsal Kobza.

‚Měl jsem je rád‘

„Smrt dvou psů, které jsem měl moc rád a kteří než přišli k nám, tak za sebou měli docela pohnutou historii (jeden měl zmrzačenou oháňku a druhý byl úplně hluchý) a u nás našli domov, mne dosud velice trápí. O to víc mne pobuřuje mediální zneužití této naší rodinné tragédie pro politické cíle,“ dodal.

Kobza zdůraznil, že jde o jediné jeho prohlášení k této záležitosti, protože nebude rodinné události řešit přes média.

Kobza opustil SPD v červnu, nyní figuruje na pátém místě středočeské sněmovní kandidátky Stačilo! Středočeská volební lídryně hnutí Jana Bobošíková podle Seznam Zpráv míní, že by měl z kandidátní listiny odstoupit, rozhodnutí je ale podle ní na Kobzovi.

„Pokud tak neučiní, ponese za své setrvání odpovědnost on - morální i politickou,“ napsala v písemném stanovisku pro server.

Kobza se k tomu ve svém prohlášení nevyjádřil. Mluvčí Stačilo! Roman Roun Seznam Zprávám sdělil, že pro hnutí jde o tragickou, šokující a politováníhodnou událost.

Zdůraznil, že se odehrála dávno před tím, než se Kobza ke Stačilo! připojil. Ve čtvrtek Roun řekl, že hnutí nemá informace o tom, že by věc prošetřovala policie. Ještě před Kobzovým prohlášením podotkl, že vyjádření je právě na Kobzovi.

Opoziční hnutí ANO nechalo nedávno vyškrtnout z kandidátky dlouholetou poslankyni Margitu Balaštíkovou po informacích, podle nichž se ve sporech s bývalým manželem snažila objednat zabití psa jeho partnerky.

Podle nahrávek zveřejněných serverem Seznam Zprávy také údajně usilovala o poškození firmy bývalého manžela.

