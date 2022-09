Honzejk: ANO utrpělo úspěch, Piráti připomínají TOP 09. Senátní volby jsou čistá plichta

Výsledky letošních komunálních voleb jsou sečteny, tři okrsky už znají i svého senátora. Za úspěch je považuje většina vládní koalice, ale i opoziční ANO a SPD. Kdo může být spokojen oprávněně a pro koho jde spíše o pyrrhovo vítězství vysvětluje pro Radiožurnál komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Praha 10:33 25. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle komentátora Petra Honzejka je výsledek prvního kola senátních voleb „čistá plichta“ | Foto: Jan Bartoněk | Zdroj: Český rozhlas

Zastavme se nejdřív u komunálních voleb. Spokojenost vyjádřil i prakticky všichni lídři větších stran a uskupení. Kdo je tedy vítězem? Opravdu můžou být spokojení všichni?

Svým způsobem ano, protože když Andrej Babiš tvrdil, že komunální volby budou referendem o vládě Petra Fialy, tak to může vcelku v pohodě interpretovat tak, že vyhrál. ANO posílilo celorepublikově, jeho výsledek je lepší.

V Praze posílilo dokonce o pět procent, takže se to dá interpretovat jako vítězství v referendu. Jenomže z druhé strany, vládní strany mohou tvrdit, že Andrej Babiš své referendum nevyhrál z toho prostého důvodu, že například v minulých volbách získalo ANO 11 krajských měst, ale v těchto volbách vyhrálo „pouze“ v osmi krajských městech.

Například samostatná ODS suverénně vyhrála v Českých Budějovicích, koalice SPOLU vyhrála v Plzni, dokonce získala i Brno. Takže skutečně si to každý může interpretovat podle svého.

Ale celkově bych řekl, že ANO posílilo, ale ne natolik, aby to mohlo vydávat za nějaké zářivé vítězství a přirovnávat to k takovému „tsunami“, jaké se odehrálo v roce 2008 v podání ČSSD.



Pokud bychom měli prstem ukázat i na poražené, byly by to Piráti? Ti svých 350 zastupitelských mandátů neobhájili. Dá se říct proč?

Myslím, že Piráti nedokázali přesvědčit voliče, že jsou etablovanou stranou v těch jednotlivých městech a obcích. Mají relativně slušný stabilní výsledek na celostátní úrovni.

Trošku mi to připomíná TOP 09. Ta také ve své době, když byla tedy ještě úspěšnější než teď, měla velmi dobré výsledky na úrovni celostátní, ale na úrovni komunální se jí příliš nedařilo. Takže myslím, vidíme opakování tohoto příběhu.

Vy jste v sobotu večer na svém Twitteru uvedl, že standardní levice v Česku přestala existovat. Tvrdíte to v souvislosti s volebním výsledkem ČSSD i komunistů. Jaký vzkaz daly tyto volby právě levici?

Přesně takový, jaký jsem napsal. Hnutí ANO totálně vyluxovalo elektorát ČSSD a komunistů. Lidé už nejsou ochotni volit ČSSD ani tehdy, když se skrývá pod více či méně obskurní značky.

Například v Praze kandidovala ČSSD společně se Zelenými pod značkou Solidarita. A když se podíváme na volební výsledky, co tam uvidíme? Uvidíme tam plus minus dvě procenta. Takže pokud je v Česku nějaká levicová strana, tak to rozhodně není standardní a tradiční levicová strana, ale jmenuje se ANO.

Ještě pojďme ve stručnosti k senátním volbám. Je už po prvním kole jasné, kdo v horní komoře může posílit a kdo naopak oslabí? Nebo je to všechno ještě otevřené?

Myslím, že je to víceméně dané. Může se samozřejmě mýlit, ale pokud bych se spolehl na historickou zkušenost, tak by to z prvního kola vypadalo, že ANO utrpělo úžasný úspěch. Z 27 volebních obvodů v jednom získalo mandát přímo a v 17 postoupilo do druhého kola.

Jenomže to, že utrpělo úspěch, říkám zcela záměrně, protože v posledních senátních volbách mělo ANO devět postupů do druhého kola a proměnilo to v jeden jediný senátní mandát.

Tedy kdybychom provedli analogii, tak v těchto senátních volbách, podle mého názoru, získá ANO dva, maximálně tři senátní mandáty.

A vzhledem k tomu, že právě tyto tři senátní mandáty z doby před šesti lety, obhajuje, tak bude zpátky na svém. To znamená, že vládní koalice udrží tu většinu naprosto pohodlně, ANO tam nikterak neposílí. Takže senátní volby, to je čistá plichta.

Zajímavé by to určitě mohlo být v Jihlavě, kde do druhého kola postoupili současný šéf Senátu Miloš Vystrčil z ODS a Jana Nagyová z hnutí ANO, která je obviněná v kauze Čapí hnízdo. Jak by tento souboj mohl za týden probíhat a hlavně dopadnout?

No osobně si myslím, že Miloš Vystrčil nakonec vyhraje. Ale Jihlava je zajímavá celorepublikově, protože Miloš Vystrčil tam dostal nějaký 45 procent, spoluobžalovaná Andreje Babiše Jana Nagyová zhruba 30 procent.

Ale když se podíváme na ten zbytek, tak tam nebyl vlastně jediný kandidát, kterého by bylo možné označit za demokratického nebo prosystémového, chcete-li. Byli tam další kandidáti z SPD, z nového hnutí Pro a tak dále.

Takže kdybychom udělali prostý součet pro demokratické strany a pro ty, které nějakým způsobem tíhnou k autoritářství, tak by měl Miloš Vystrčil prohrát.

Myslím si, že se tak nestane z prostého důvodu, že ti protisystémoví voliči nebudou ochotni v takovém počtu přijít k druhému kolu, na tom zřejmě pan Vystrčil vyhraje.

Ale situace, kdy strany, které jsou kritické k současnému systému, mají i v prvním kole senátních voleb většinu, je, myslím, velice alarmující pro celý demokratický systém České republiky.