Kupčení s hlasy není překvapivé. Na sčítání hlasů je potřeba nespěchat, říká náměstek ministra vnitra

Podle informací se v některých místech v Ústeckém kraji objevilo podezření na kupčení s hlasy. „Můžu potvrdit, že skutečně policie takové podněty dostala,“ řekl ve speciálu Radiožurnálu Petr Vokáč, náměstek ministra vnitra. V rozhovoru mimo jiné zdůraznil, jak je v těchto volbách důležité pozorné a důkladné sčítání hlasovacích lístků. „Je důležité nespěchat a dát opravdu pozor na posouzení hlasovacího lístku,“ upozornil Vokáč. Praha 15:07 24. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební místnosti se uzavřely ve 14.00 v sobotu | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Předsedkyně volební komise v 18. okrsku v Teplicích Lenka Šumová už v pátek řekla: „Chodí víc našich romských spoluobčanů, kteří normálně nechodí, když jsou jiný volby. Teď chodí a mají i předvyplněné lístky. Nemají obálky, ve kterých normálně dostáváme lístky. A je jich hodně. Když jsme se zeptali, tak někdo nám řekl, že třeba majitel domu jim dal už vyplněný lístek.“ Pane náměstku ministra vnitra, jaké máte informace o tom údajném kupčení s hlasy vy? Pokud nějaké?

Máme informace od Policie ČR, která nás průběžně spravuje o tom, ve kterých místech došlo k nějakému hlášení, třeba od voličů, ohledně podezření na kupčení s hlasy. Takže to můžu potvrdit, že skutečně policie takové podněty dostala.

U komunálních voleb situace, která byla třeba před chvílí popisována, není překvapivá. Děje se to v některých lokalitách celkem pravidelně. Důležité je, že teď je na Policii ČR, aby konkrétní situace posoudila. V této chvíli nemůžu ani uvést podrobnosti k jednotlivým místům a ani k výsledku, který je samozřejmě nyní v rukou policie.

Dobře. Škrtáme si tedy následující tři otázky.

Tak jsem rád, že jsem ušetřil čas.

Pojďme se věnovat komunálním volbám. Ještě v optice toho, co je na tom velmi náročné, a to je sčítání hlasů. Samozřejmě dostanete na závěr otázku, kdy si myslíte, že bude všechno sečteno a podtrženo. Ale důležitá je přece kvalita toho sčítání tak, aby všechno sedělo. Jaký je vlastně ten mechanismus?

Jsem moc rád, že zmiňujete kvalitu, protože to ještě řeknu několikrát, že je důležité nespěchat a dát opravdu pozor na posouzení hlasovacího lístku. Protože v komunálních volbách jsou na jednom hlasovacím lístku všechny volební strany i nezávislí kandidáti. A jak už jsme slyšeli ve více vysílání před volbami, je možné křížkovat jednu stranu jako celek, popřípadě napříč hlasovacím lístkem více kandidátů z různých kandidátních listin, anebo to zkombinovat. Jednu stranu zaškrtnout jako celek a potom dát několik hlasů jednotlivcům.

A pro komisi je skutečně důležité, aby hlasovací lístek pečlivě prohlédla. Jednak samozřejmě nezapomněla na to, že může být vytištěn oboustranně. A potom také v okamžiku, kdy vidí, že volič zaškrtl jednu stranu jako celek, tak se nezapomněla podívat, jestli někde ještě nezaškrtl nějakého jednotlivce. Nezapomněla tam dát hlas osobě a straně, odkud on je.

A zároveň nezapomněla hlas pro jednotlivce z jiné strany odečíst od hlasů nebo od počtu členů zastupitelstva a počtu hlasů, který by se přiděloval té celé straně, kterou ten volič zaškrtl.

Takže je to operace, která vyžaduje opravdu pozornost a takto je potřeba zacházet s každým z těch hlasovacích lístků. A samozřejmě větší město znamená větší hlasovací lístek. Praha má ten sešit, takže je to skutečně o pečlivosti.

A informace do Českého statistického úřadu předáváte online elektronicky.

Informace nepředává ministerstvo vnitra, ale jednotlivé okrskové volební komise na zpravidla nějakém datovém nosiči, ale spolu i se sčítacími formuláři navštíví sběrné místo, které je zpravidla u obecního úřadu, tzv. pověřeného obecního úřadu. A na těchto úřadech jsou zástupci Českého statistického úřadu, které potom informačním systémem statistického úřadu předávají údaje do centra, kde se potom počítají výsledky.

Vzpomenete si, kdy v roce 2018 bylo všechno kompletně sečteno?

Já mám za to, že v roce 2018 byl problém s nějakou chybou sčítání u jedné z městských částí v Praze. A výsledek byl až někdy v neděli ráno kolem osmé hodiny. Ale to byla jednotlivá situace. Nevylučuji, že se to někde stane i letos.