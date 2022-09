Co když nemůžete dorazit do volební místnosti? Komise může za vámi, musíte být ale ve svém okrsku

V pátek 23. září začínají volby do obecních zastupitelstev a také do třetiny Senátu. V dalším díle praktických informací, které budete k letošním volbám potřebovat, se seriál Českého rozhlasu Plus zaměřil na to, jaké možnosti máte v případě, že nemůžete přijít hlasovat do volební místnosti. Praha 13:51 21. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební urna (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Pokud nemůžete přijít do volební místnosti, třeba kvůli nemoci, můžete si zavolat volební okrskové komisi o přenosnou schránku. A to i přímo v den voleb. Musíte být ale na území svého volebního obvodu.

A v případě, že jste v době voleb v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení, můžete volit přímo tam. Volební komise za vámi přijde na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů. Ten sepíšou zaměstnanci zdravotnického zařízení. I tady ale nemůže volit každý.

Podmínka trvalého bydliště

„V komunálních volbách je volební právo podmíněné trvalým bydlištěm v obci, kde chce občan hlasovat. Proto volič, který je v den voleb v nemocnici, může do přenosné schránky volit jen za předpokladu, že se nemocnice nachází na území jeho volebního okrsku,“ upozorňuje Klára Dlubalová z ministerstva vnitra.

Stejné je to i v případě voleb do Senátu, které jsou zhruba ve třetině republiky. Ve volbách do horní komory si navíc volič mohl vyřídit voličský průkaz. I v tomto případě ale musí odvolit ve volebním obvodu, kde má trvalé bydliště.

Pokud jste ale letos například v izolaci kvůli pozitivnímu testu na koronavirus, na rozdíl od voleb v předchozích dvou letech hlasovat nemůžete.

„Izolace je překážka ve výkonu volebního práva. Pokud máte prokazatelně nařízenou izolaci, tak si nemůžete zavolat ani tu přenosnou schránku,“ vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.

Hlasování v zahraničí

Za určitých podmínek můžou v senátní volbách hlasovat také lidé, kteří žijí v zahraničí.

„Volič, který nebydlí na území České republiky a zastupitelský úřad mu na základě zápisu ve zvláštním seznamu voličů vydal voličský průkaz, může hlasovat kdekoliv, kde probíhají volby do Senátu,“ říká Klára Dlubalová z ministerstva vnitra.

A v 11 obcích letos lidé k obecním volbám ani nepůjdou. Jejich občané totiž nesestavili kandidátku. Dodatečné volby by tam mohly být v lednu příštího roku.