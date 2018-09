Slováci, Poláci či Němci. Ke komunálním volbám půjde letos i přes 3000 cizinců

Cizinci a volby

Cizinci z Evropské unie, kteří jsou v Česku pouze přechodně, u nás mohli jít k volebním urnám poprvé v roce 2014. Ačkoli platná legislativa jim toto právo výslovně nepřiznává, umožnilo jim to doporučení ministerstva vnitra. Podle něho mají obecní úřady zájemcům o zápis mezi voliče do místních zastupitelstev vyhovět. Resort vychází z verdiktu Krajského soudu v Brně. Tehdy se na něj obrátil slovenský občan s tím, že úřad jedné z brněnských městských částí zamítl, aby mohl hlasovat v komunálních volbách. Důvodem bylo to, že měl v Brně pouze přechodný pobyt. Soud ale toto rozhodnutí změnil. Možnost volit v komunálních volbách pak mají cizinci s trvalým pobytem u nás už od roku 2004.