Místní alfasamec, cirkusáci. Netradiční nápady a uskupení u voličů příliš úspěchu nesklidily

Dávno předtím než vůbec komunální volby začaly, se například na sociálních sítích mluvilo o řadě kandidátů. Někdy kvůli zaměstnání, které měli uvedené na kandidátkách, v jiných případech o netradičních nápadech v programu nebo o bývalém starostovi, který byl propuštěn z vězení a hned znovu kandidoval. Server iROZHLAS zjistil, jak se jim nakonec v komunálních volbách dařilo. Praha 12:55 7. října 2018

Místní alfasamec

Na sociálních sítích na sebe strhl pozornost kandidát z Prahy 13 Ján Dzvoník, který kandidoval jako číslo 26 za Svobodné z Prahy 13. Do povolání si totiž napsal „místní alfasamec“. Fotografií kandidátky se bavil twitter i facebook.

Dzvoníkovy úspěchy u žen mu ale do zastupitelstva městské části nepomohly. Svobodní z Prahy 13 získali ve volbách 3,32 procenta hlasů, a nebudou tak mít ani jednoho zastupitele. Tedy ani místního alfasamce.

Kandidátka Svobodných z Prahy 13 | Foto: Petr Jadrný | Zdroj: Český rozhlas

Cirkusáci

Pozornost před volbami připoutalo i hnutí Jauner Československo 2018. A nejen proto, že na kandidátce byli majitelé cirkusů a lunaparků, žonglér i jezdec v glóbu smrti. Lídryně kandidátky do pražského magistrátu Stanislava Helferová (bývalá cirkusová artistka) Radiožurnálu na konci srpna řekla, že o své kandidatuře nic neví a ani ji nepodepisovala.

Zmocněnec hnutí Václav Šimek ale v předvolební debatě Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus minulý týden tvrdil, že lídryní hnutí je skutečně Helferová a že kandidaturu podepsala.

Hnutí Jauner Československo 2018 se ale ve volbách do magistrátu nedařilo. Získalo pouhých 0,05 procenta hlasů, v zastupitelstvu tak bude chybět.

Zrušit městskou policii?

„Investice do městské policie jsou nesmyslný výdaj,“ stojí v šestistránkovém letáku, který v Kostelci nad Labem dostali lidé do schránek. Sestavili jej dva kandidáti za KSČM Dana Bryksiová a Jan Felcman (ani jeden není straník).

V něm tvrdí, že „za několik obědů pro policisty, věcných darů a návštěv na těch správných místech uvidíme v Kostelci hlídky policie“. „A to nejen pochůzkové, ale i dopravní policie a zejména cizinecké policie, která prověří ‚divnoobčany‘, kteří se v naší obci začali objevovat a ani netuší česky,“ píše Felcman s tím, že o bezpečnosti ví málokdo víc než on jako policista s jedenáctiletou praxí v centru Prahy.

„Zřízení městské policie pro Kostelec by stálo pět milionů korun. My nabízíme řešení v řádech desítek tisíc korun,“ dodávají na závěr.

Z pozice zastupitelů města se ale změny nepodaří zavést ani Bryksiové, ani Felcmanovi. Komunisté totiž v Kostelci neuspěli a získali pouze jednoho zastupitele, kterým se stal lídr kandidátky Jiří Kalina.

Dana Bryksiová a Jan Felcman (za KSČM) o bezpečnosti v Kostelci nad Labem | Zdroj: Repro Volební leták

Z vězení chtěl rovnou na radnici

Bývalého starostu obce Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku Ladislava Horkého teprve na konci září propustili z vězení, kam ho poslal soud za podvody a zpronevěru, kterých se dopustil ve starostenské funkci před osmi lety. I přesto hned po propuštění kandidoval v komunálních volbách na samostatné kandidátce.

Podle Horkého šlo totiž jen o „kulišárny“. „Bez nich to v komunálu nejde. Musíte proinvestovat peníze v nějakém čase. A když to nestihnete, hrozí, že o ně přijdete. Proto musíte už dopředu vystavit nějaké faktury,“ řekl ještě před volbami serveru iDnes.

Místostarosta Lipnice nad Sázavou Marek Hanzlík, který opět zasedne v zastupitelstvu obce, dříve připomněl, že Horký rozsudek nikdy nepřijal a že odmítal do vězení nastoupit, a proto ho musela transportovat eskorta.

Ani v případě úspěchu by ale Horký nemohl být starostou. Sedmiletý zákaz výkonu veřejných funkcí byl podle ČTK součástí trestu, který dostal v roce 2016. Po něm musel nastoupit do vězení. Z původních čtyř let si odpykal polovinu.

Zastupitelem ale Horký nebude. Získal jen 3,66 procenta hlasů a skončil poslední.