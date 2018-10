Štvavý leták, anonymní články i erotické video. Kandidáti před komunálními volbami čelí útokům

Kauza zkrachovalé školy

Byl jednou z ústředních postav případu zkrachovalé Literární akademie, který před třemi lety dominoval českým deníkům. Kvůli finančním problémům školy totiž bezmála 140 studentům hrozilo, že nedostudují. Nyní se příběh tehdejšího jednatele Miroslava Doležala opět dostává na světlo.

Doležal se totiž postavil do čela komunální kandidátky ČSSD na Praze 5 a na jeho spornou minulost upozorňuje třeba anonymní plakát na pražské Zbraslavi. Ten přitom svým vzhledem připomíná oficiální kampaň sociálních demokratů, místo předvolebních hesel však obsahuje nápis „140 studentů jsem okradl“.

Útočný plakát mířený proti lídrovi ČSSD na Praze 5 Miroslavu Doležalovi se objevil na pražské Zbraslavi | Foto: Radek Kedroň | Zdroj: Český rozhlas

Podle Doležala jde o „sprostou lež“. „To je docela drsné. Je to nesmysl, tolik studentů ta instituce snad ani nikdy neměla. A ani nevím, jak bych je měl okrást,“ řekl serveru iROZHLAS.cz s tím, že zvažuje trestní oznámení.

Na škole podle svých slov působil jako krizový manažer, vedení se ujal v roce 2013. „Sice to byla hezká škola s dvěma uměleckými programy, jako obchodní záměr to ale nebylo moc dobře vymyšlené. Škola za svou existenci snad s výjimkou jediného roku nevykázala žádný zisk, jenom měla samé ztráty.“

Doležal současně tvrdí, že se snažil situaci řešit: „V době mého angažmá se podařilo spoustu dluhů vůči škole vymoci, konsolidovat to a dokonce najít zájemce o koupi.“

K prodeji ale nakonec nedošlo, zájemce – škola Michael - od smlouvy odstoupil kvůli vysokým dluhům, které původní majitelé a jednatel zamlčovali.

Škola tak nakonec spadla do insolvence. Závazky vůči studentům i zaměstnancům byly posléze vyčísleny na osm milionů korun. Ti se přitom tehdy shodli, že to byl právě Doležal, kdo přivedl školu do největších problémů.

Anonymní web proti Zeleným

Antikampaň se těsně před volbami rozjela také proti Zeleným, především proti pražskému lídrovi strany a starostovi čtvrté městské části Petru Štěpánkovi. Anonym v polovině září založil web s názvem Účet pro zelené, který „mapuje největší prohřešky vedení městské části Praha 4 v uplynulých čtyřech letech“.

Současně vznikla i facebooková skupina „Odvrácená tvář Prahy 4“, která útočné texty o Zelených promuje. Sám Štěpánek považuje aktivitu za protiprávní. „Jde o anonymní web registrovaný v zahraničí plný nesmyslů a nepravd. Věc předávám právníkům,“ napsal redakci v SMS.

Texty mířené proti lídrovi Zelných Petrovi Štěpánkovi šíří mimo jiné anonymní facebooková skupina | Zdroj: Facebook

Štěpánek navíc tvrdí, že se daná antikampaň šířila ve formě letáků. „Šlo to i přes Českou poštu přímo do schránek. Tam by měli mít alespoň informaci, kdo zaplatil distribuci,“ doplnil starosta, který post ve víkendových volbách obhajuje, s tím, že podobné útoky na Zelené mířily už před minulými volbami do obecních zastupitelstev v roce 2014.

Mluvčí České pošty Matyáš Vitík redakci řekl, že záležitost prověří. Současně ale uvedl, že pošta za šířený obsah reklamních letáků nezodpovídá. „Podobný případ jsme řešili i před prezidentskou volbou. Česká pošta je zodpovědná za roznos reklamních materiálů, nerozlišujeme ale, jestli jde o leták supermarketu, nebo předvolební kampaň. Z hlediska obsahu je pro nás ale samozřejmě důležité, aby nebyl protizákonný.“

Erotické video Pirátky

Na výsluní se před volbami dostalo také erotické video, které před lety natočila členka Pirátů Michaela Krausová. Ta přitom už dříve uvedla, že šlo o nerozvážnost z mládí a že kolegové ze strany o tom vědí. To potvrzuje i dva roky stará konverzace na pirátském fóru, kde nahrávku Piráti řešili.

O videu Krausové, která za stranu kandiduje do pražského zastupitelstva z šestého místa, zkraje září informoval například server Expres.cz. Z textu navíc vyplývá, že se nahrávka mohla dostat do společenských redakcí více médií.

Redakce se na to zeptala i šéfa Pirátů Ivana Bartoše, ten se k tomu nyní už příliš vracet nechtěl. „Již jsme to komentovali, když to bylo aktuální téma. Více se o to nestarám,“ uvedl.

Sama Krausová nyní na záležitost reagovala následovně: „Neudělala jsem nic nelegálního. K podobnému kroku se může uchýlit kdokoli, ať už z důvodu finanční tísně, nebo prostě jen z důvodu pubertálního objevování světa, což byl můj případ. Více se nebudu k této věci vyjadřovat a považuji ji za uzavřenou.“

Zničené billboardy SPD

Hnutí SPD Tomia Okamury zas v srpnu řešilo ničení svých předvolebních billboardů a dávalo to za vinu Pirátům. Ti se od vandalismu distancovali například na sociálních sítích, jak dokazuje tweet šéfa strany Ivana Bartoše.

Ach jo, opravdu tohle musíme řešit? Bohužel se nedá svítit, představitelé SPD si až příliš zvykli, že mohou lhát, až se jim od pusy práší.

No nic, podáme holt trestní oznámení. Ať pánové z SPD vysvětlí policii, o co opírají své divoké teorie. pic.twitter.com/73TczD9D9A — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) 14. srpna 2018

Lídr SPD na Praze 10 Jan Čížek, který je současně i trojkou hnutí ve volbách do pražského zastupitelstva, současně tvrdil, že na to má hnutí i důkazy, jak tehdy informoval server Novinky.cz. Ve sporu padlo také několik trestních oznámení – jen SPD jich podle Čížka podalo několik.

Na policii se obrátili i Piráti. „Poslední trestní oznámení jsme podali před několika týdny, kdy jsme byli obviněni z trestného činu poškozování cizí věci. Tedy další ze série lží a útoků z dílny SPD,“ popsal nyní serveru iROZHLAS.cz šéf strany Bartoš.

Ukradené plakáty i lidová tvořivost

Trestní oznámení padlo i ze strany KSČM, a to kvůli krádeži jejich předvolebních plakátů. Ze sloupů trakčního vedení a veřejného osvětlení v Praze jich zmizelo hned 44. Problémy s mizící reklamou má kromě komunistů ale i ČSSD či Piráti.

Lidovci zas zaznamenali to, že jsou jejich plakát občas poničené nebo počmárané. „Nejde ale o nic velkého, jde skutečně o několik pouličních plakátů,“ řekla mluvčí KDU-ČSL Denisa Morgensteinová.

Předvolební billboardy hnutí ANO se zas staly terčem vtipů. Například v případě plakátu s děčínským lídrem Jaroslavem Hroudou a premiérem Andrejem Babišem držícím v ruce mobilní telefon, který nese heslo „Jaroslav má číslo na můj mobil“, se objevila variance s podobiznou poslance ČSSD Jaroslava Foldyny, který do místního zastupitelstva také kandiduje.

Na sítích se objevily upravené billboardy i dalších stran – například v případě ČSSD to byl snímek plakátu s heslem „my slipy plníme“.

Naopak větší problém s negativní kampaní nemá podle slov mluvčí Lenky Brandtové TOP 09. Podobně mluví i hnutí Starostové a nezávislí. Mluvčí Tomáš Pergl ovšem současně připouští, že na sociálních sítích útoky evidují.

„Nepříjemná kampaň založená na lžích a nepravdách probíhá na sociálních sítích i proti úspěšným našim úspěšným starostům, proti kterým bohužel nemohou protivníci nalézt žádné jiné argumenty,“ popsal.

ODS na dotazy redakce zatím nereagovala.