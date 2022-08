Křížky místo kroužků a bez voličského průkazu. Jak se volí v komunálních volbách 2022?

Poslední zářijový víkend bude patřit volbám. Pro třetinu okrsků se odehrají volby do Senátu, ale celé Česko si zvolí nové radní ve svých obcích na další čtyři roky. Ve velkých městech pak nové členy magistrátů. Sever iROZHLAS.cz připravil průvodce, jak se v komunálních volbách křížkuje, na co si dát pozor nebo jestli je možné si zařídit voličský průkaz. Praha 7:00 9. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volby (ilustrační foto) | Foto: David W. Černý | Zdroj: Reuters

O čem se hlasuje?

Poslední zářijový víkend budou lidé rozhodovat o složení svých radnic. Volby jsou pravidelně jednou za čtyři roky. Na základě zákona je vyhlašuje prezident republiky, a to nejpozději devadesát dní před jejich konáním.

Kdy se volby konají?

Volby do obecních zastupitelstev se konají 23. a 24. září 2022. Volební místnosti jsou otevřeny od pátečních 14.00 do 22.00. V sobotu pak lidé mohou volit od 8.00 do 14.00. Poslední komunální volby se konaly 5. a 6. října 2018.

Které obce hlasují?

V těchto volbách volí nové zastupitelstvo všechny obce. Odlišné je to pro volby senátní, které se konají ve stejný termín pro vybraný počet okrsků. Přehled všech obcí včetně dat z minulých voleb můžete najít na našem webu.

Například ve velkých městech, jako v Praze nebo v Brně, je situace komplikovanější. Voliči hlasují pro své kandidáty do zastupitelstev městských částí a také vybírají nové zastupitelstvo magistrátu.

Kdo může k volbám?

K volbám může jít každý svéprávný občan České republiky, který alespoň druhý den konání voleb dosáhne plnoletosti a zároveň má v dané obci trvalé bydliště.

Ve volební místnosti je pak potřeba se prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. V případě, že se jedná o cizince, tak průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu.

Kde lze volit?

Volí se v obcích vašeho trvalého bydliště. V komunálních volbách si nelze zařídit voličský průkaz a volit tak v jiném okrsku. Stejně tak nelze volit ze zahraničí.

Jakým způsobem se hlasuje?

Nejprve je nutné uvést, že na rozdíl od voleb parlamentních se v komunálních volbách hlas vyznačuje křížkem.

Každý volič má tolik hlasů, kolik je potřeba obsadit v obci zastupitelských pozic. Ve větších městech to může být tedy 25 zastupitelů, v menších obcích pod deset. V komunálních volbách vybíráme jednu kandidátní listinu nebo můžeme zvolit jednu listinu a k tomu zakřížkovat kandidáta z jiné listiny. Ubereme tak ale hlas zvolené listině. Jinými slovy, kandidátní listina nedostane 25 hlasů, ale pouze 24 a zbylý hlas připadne zakřížkovanému kandidátovi z jiné listiny.

Server iROZHLAS.cz připravil pro letošní komunální volby speciální web, kde najdete základní informace, seznam obcí nebo přehled kandidátů a kandidátek. Po ukončení hlasování vám zde přineseme i výsledky pro jednotlivé obce.

Naopak v senátních volbách má každý kandidát vlastní hlasovací lístek a není třeba nic vyznačovat. Jeden list proto znamená jeden hlas.

Jelikož se volby do zastupitelstev konají současně s volbami senátními, jsou hlasovací obálky a lístky odlišeny barvou. Hlasovací lístek a obálka, která se vhazuje do urny, je pro komunální volby šedé barvy. Lístky a obálky určené pro volby do Senátu ČR mají barvu žlutou.

Ve volbách uspěje každá strana a uskupení, které získá od voličů přes pět procent hlasů. Hranice se také může snížit, a to pokud ji nepřekročí minimálně dvě strany. Výjimkou je, pokud v obci byla podaná jen jedna kandidátní listina.

Následně se hlasy přepočítávají na mandáty podle D'Hondtovy metody.

Jak fungují preferenční hlasy?

Pokud jeden z kandidátů na jedné kandidátní listině získá nejméně o 10 procent více hlasů, než kolik je průměr strany, zaujme na listině první místo a do zastupitelstva bude zvolen přednostně. Jestliže bude takových kandidátů více, budou rozhodovat počty preferenčních hlasů neboli křížků, které voliči udělí.

Liší se hlasování ve městech a malých obcích?

Hlasování se neliší. Rozdíl je pouze v tom, kolik zastupitelských pozic se v obci volí a kolik subjektů o daná místa soutěží.

Na co si dát pozor?

V komunálních volbách se nekroužkuje. Platné jsou pouze křížky a žádné jiné značení nemusí být uznáno jako platné. V takovém případě to závisí na rozhodnutí volební komise, zda hlas uzná, nebo nikoliv.

Pokud volič zakřížkuje více jmen na listinách, než se volí zastupitelů, stává se hlas neplatným. Zároveň pokud zakřížkujete kandidáty na listině, kterou jste si vybrali, jednotlivé hlasy pro kandidáty se počítat nebudou, ale vše připadne vámi zvolené kandidátní listině.

Do obálky také nesmí přijít dva hlasovací lístky, a to pokud dojde k souběhu voleb komunálních a senátních v daném okrsku. Hlas by byl potom neplatný.

Kdy budou výsledky

Hlasy se začínají ve volebních místnostech sčítat hned po jejich uzavření, tedy v sobotu 24. září v 14.00. Kvůli sčítání preferenčních hlasů a hlasů pro celé kandidátky patří komunální volby k těm, které trvají sečíst nejdéle. Celkové výsledky by mohly být známy v neděli ráno. Vše můžete sledovat na našem webu.

První výsledky ve volbách v roce 2018 oznámila 14.31 obec Přepych na Pardubicku, kde přišlo volit 64 z 67 voličů. Konečné výsledky všech okrsků byly v neděli 7. října v 8.30.

