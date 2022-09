‚Soudržnost trvala jen pár týdnů.‘ Předvolební debata z Moravské Nové Vsi, kterou loni zničilo tornádo

Na konci června loňského roku se Hodonínskem a Břeclavskem prohnalo tornádo. Moravská Nová Ves byla jednou z nejvíce postižených obcí. Více než rok od katastrofy je ale nálada mezi občany městyse optimističtější. Může za to místní samospráva? Jak tolerantní jsou obyvatelé k nedostatkům, na které kvůli opravám nezbyl čas? A jak je Moravská Nová Ves připravena na náročnou zimní sezonu? Moravská Nová Ves 21:29 15. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kostel v Moravské Nové Vsi zasažené tornádem. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jan Pokorný se ptal kandidátů do komunálních voleb Marka Dvořáčka (KDU-ČSL), Marka Košuty (Společně a zodpovědně), Martiny Imrichové (ANO 2011), Květoslava Hřebačky (Síla k obnově), Zuzany Jandákové (Prosperující Moravská), Jiřího Fily (Nezávislí kandidáti za lepší Moravskou) a Bohumíra Bezchleby (KSČM).

V Moravské Nové Vsi působí celkem devět politických subjektů (kromě účastníků debaty to je ještě hnutí SPD a nezávislí pro Moravskou Novou Ves a Volba pro obec). Všichni představitelé se ale svorně shodují na tom, že v jejich situaci to příliš není.

„Lidi se po tornádu obrovsky aktivizovali. Chtějí tady něco udělat, změnit, vylepšit,“ vysvětluje starosta obce Marek Košut (Společně a zodpovědně).

Přitakává i Bohumír Bezchleba z KSČM: „Hlavní téma letošních voleb je pro všechny stejné. Všichni chtějí co nejrychleji dát Moravskou Novou Ves dohromady. Domy už jsou opravené a teď přichází čas věnovat se i obci, dát jí novou tvář.“

S tím souhlasí i Jiří Fila (Nezávislí kandidáti za lepší Moravskou): „Chtěli jsme nabídnout svoji aktivitu, svoji energii, svoje zkušenosti a dovednosti a také přinést nový směr ve fungování městyse.“

Jiný důvod ovšem vidí dosavadní členka místního zastupitelstva Martina Imrichová (ANO 2011): „Je to i kvůli nespokojenosti obyvatel s vedením obce.“

Podobně reaguje i Zuzana Janáková (Prosperující Moravská): „Naše hnutí vzniklo právě kvůli nedostatečné komunikaci mezi vedením obce, spolky nebo třeba vedením školy. Bohužel postrádáme více osobního kontaktu se spoluobčany.“

Optimismus v potu tváře

Moravská Nová Ves nezažila loni v červnu jenom obrovské škody, zraněné a mrtvé, ale také ohromnou vlnu solidarity a sounáležitosti. A lidé si pomáhají dodnes. „Lidem to skutečně vydrželo,“ přitakává Květoslav Hřebačka (Síla k obnově).

„V jejich tvářích je ale po roce vidět obrovská únava. Přece jenom postavit za rok celý dům, celé okolí, je nesmírně náročné,“ dodává.

Únavu z lidí může městys sejmout jen těžko, pomoc ale může svým zájmem, je přesvědčen Bohumír Bezchleba (KSČM). „Nálada lidí je tak půl na půl. Ti, co mají postaveno, mají teoreticky hotovo. Únava je ale strašná. Lidem chybí duševní vzpruha, nemají kam jít, kde se zabavit. Střed obce, kam se chodívalo za zábavou, doopravdy spadl,“ vysvětluje.

Martina Imrichová z hnutí ANO ovšem neskrývá zklamání. „První dva týdny jsme se všichni objímali. Pak jsme si ale začali i trošku závidět. Tomu přivezli novou pračku, tomu ne. A to mě hodně mrzí,“ přiznává.

Stejnou zkušenost potvrzuje i Marek Dvořáček z KDU-ČSL. „Soudržnost skutečně trvala jen pár týdnů. Ze začátku bylo hodně práce, lidé neměli čas moc přemýšlet. Později už to tak optimistické nebylo. I když na jaře zase viděli, že pokroky v budování jejich domovů pokračují.“

„Mnohdy pomůže i jen si s lidmi popovídat,“ všímá si Zuzana Jandáková (Prosperující Moravská). „Městys dělá celkem dost. Mám ale zkušenost, že lidi povzbudí i jen obyčejné sdílení. Lidé přijdou na obec, řeknou, co je trápí, a my si s nimi povídáme. Vím, že to bere čas, ale pro lidi je to nesmírně důležité.“

Další zkouška

Teď se ale blíží neklidný podzim a lidé začnou kromě obnovy svých domovů řešit i drahé energie. Starosta obce Marek Košut to ale nevidí tak černě: „Smlouva na dobu určitou vypršela. Holt jedeme za cenu, která za zimu může být značná. Samotnou obnovu to ale dle mého názoru nemůže až tak zásadně ohrozit.“

Různá úsporná opatření totiž obec zavedla už během obnovovacích prací. „Do projektů jsme zapracovali možné změny na úsporné obnovitelné zdroje, na tepelná čerpadla, fotovoltaické panely. Všechny domy získaly nová trojskla, nové zateplení, veřejné osvětlení jsme obnovili na úsporné LED technologie, takže jsme se dostali níž, než jsme byli.“

V tomto ohledu je klidná i Zuzana Jandáková (Prosperující Moravská): „Smlouvy jsou uzavřené, takže v tomto směru jsem klidná. Nicméně doufám, že ještě pomůže i stát zastropováním, což už je schváleno pro obce a školy.“