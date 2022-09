ONLINE: Komunální a senátní volby začaly. Hlas už odevzdali Zeman, Fiala i Babiš

Lidé mohou volit od pátku 14.00 do 22.00 a v sobotu od 8.00 do 14.00. Do volební místnosti si musí vzít průkaz totožnosti, tedy občanský průkaz nebo cestovní pas.

Hlasovací lístek ve špatné obálce je neplatný.

Mezi první voliče patří tradičně představitelé parlamentních stran a prezident Miloš Zeman. Ten přišel svůj hlas poprvé odevzdat v Lánech. „Za plentou kromě voliče nesmí být nikdo přítomný. Jak já se tam ale s vozíkem dostanu? To je dilema, nějak to vyřešíme,“ usmíval se prezident. Člen ochranky ho poté odvezl za plentu a poodstoupil, aby mohl prezident v klidu odvolit.

Odvolit už přišli také premiér Petr Fiala z ODS, šéf ANO Andrej Babiš, předseda Pirátů Ivan Bartoš nebo šéf SPD Tomio Okamura.

Komunální volby se letos nekonají v jedenácti obcích, kde se nepřihlásil dostatek kandidátů. Nejméně kandidátů do Senátu je pak v obvodu Ústí nad Orlicí, kde budou o hlasy voličů bojovat dva muži. Největší zájem je naopak v obvodu Karlovy Vary, kde chce do Senátu jedenáct lidí.

Volby do obecních zastupitelstev mají velký význam pro život v obcích. Desítky tisíc zastupitelů, kteří z voleb vzejdou, rozhodují o obecních penězích a řeší konkrétní problémy obcí blízké každodennímu životu. Především v Praze a dalších velkých městech je objem prostředků, o kterých rozhodují zvolení zastupitelé, srovnatelný s leckterým ministerstvem.

Senát je pak základním prvkem legislativního procesu, je také ústavní pojistkou a tvoří protiváhu sněmovně a také prezidentovi. Horní komoru nemůže prezident rozpustit, a proto v případě parlamentních krizí zůstává jediným orgánem, který může přijímat zákonná opatření. Poprvé a zatím naposledy se tak stalo v roce 2013.

Jak hlasovat?

V komunálních volbách mohou lidé na hlasovacím lístku, kde jsou pohromadě kandidáti všech uskupení, křížky u jejich jmen sestavit své zastupitelstvo. Mohou také křížkem označit favorizovanou stranu nebo ji zkombinovat s kandidáty jiných uskupení.

Počet křížků nesmí být vyšší než počet volených členů zastupitelstva, jinak by byl hlas neplatný. Pokud by volič zakřížkoval méně kandidátů, platnost hlasu tím neutrpí.



Lístky, které jsou vytištěny zpravidla jednostranně, si mohou lidé připravit doma, ve volební místnosti je za plentou vložit do šedé hlasovací obálky a poté před volební komisí vhodit do volební urny.

V senátních volbách si lidé vyberou lístek se jménem preferovaného kandidáta, který vloží do žluté hlasovací obálky pro senátní volby a poté ji vhodí do volební urny. Tento lístek nijak neupravují.

Hlasovací obálky, které dostanou od volební komise, nesmí lidé zaměnit. Šedá je pro komunální volby, žlutá pro senátní. Pokud by volič obálky prohodil, jeho hlasy by byly neplatné.

O složení radnic mohou rozhodovat cizinci ze zemí EU, kteří mají v obcích trvalý či přechodný pobyt. Ostatních cizinců včetně Ukrajinců se to netýká. Hlasovat naopak nebude nejméně 10 tisíc voličů, kteří jsou v nařízené izolaci kvůli koronaviru.

Očekávání výsledků

V komunálních volbách před čtyřmi lety hlasovalo 47,34 procenta voličů. V prvním kole senátních voleb před dvěma lety šlo o 36,7 procenta.

Konečné výsledky poledních komunálních voleb v roce 2018 byly známy v neděli v 8.30. Při prvním kole senátních voleb před dvěma lety jsme postupující znali ve 22.56. Druhé kolo se vždy koná o týden později, letos to bude 30. října a 1. září.