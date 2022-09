V Plzni vzniká koalice bez vítěze, s podporou SPD. Bartoš s Rakušanem jsou proti

Komunální volby v Plzni vyhrála koalice Spolu. Hrozí ale, že vládnout nakonec nebude. Na vedení města se dohodlo v pořadí druhé hnutí ANO s Piráty a STAN. Kopírují tak plzeňskou krajskou koalici. Strany také získaly podporu dvou zastupitelů Jana Kůrky a Jaroslava Kubalíka zvolených za SPD. A díky tomu by mohly mít většinu. Podporu SPD ale ostře odmítli předseda Pirátů Ivan Bartoš a šéf STAN Vít Rakušan. Plzeň 17:22 25. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bude Roman Zarzycký, lídr ANO, primátorem Plzně? | Foto: Petr Eret/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Členové budoucí koalice ANO, Piráti a STAN už podepsaly memorandum, potvrdil pro Radiožurnál lídr hnutí ANO Roman Zarzycký.

„Memorandum je takové, že já budu primátor. Prvním náměstkem primátora bude Pavel Bosák, lídr Pirátů. Další kompetence budeme definovat v následujících hodinách a dnech. Oznámíme je nejpozději do jednoho týdne,“ přiblížil.

„Hnutí ANO bude mít v radě města většinu. Budeme mít včetně primátora pět radních, kolegové z Pirátské strany budou mít čtyři radní společně se STAN,“ upřesnil.

Plzeňský lídr STAN Aleš Tolar řekl, že jemu zatím nikdo nic nevytkl. „Nikdo se mi neozval, že se jim to nelíbí, ani krajský předseda STAN,“ uvedl. A dodal, že podepsané memorandum ctí.

„Nám to takhle nabídli. Řekli, že jich není 15, ale 17, a my jsme odpověděli, že tak je to ok, že uzavíráme memorandum a budeme to směřovat ke koalici,“ popsal. Přijde-li s nabídkou ještě někdo jiný, uskupení ho přijme, dodal.

Kritika předsedů

Proti vznikající koalici s podporou SPD se postavil jak předseda Pirátů Ivan Bartoš, tak i šéf STAN Vít Rakušan. Oba ji ostře kritizovali.

„Plně důvěřuji našim tamějším kolegům, že na plzeňském magistrátu sestaví koalici, která se nebude opírat o extrémisty. To ostatně ani nedovolují vnitřní pravidla STAN,“ uvedl na twitteru Rakušan.

Bartoš napsal, že s hlasy SPD má osobně velký problém. „U Pirátů rozhodují místní sdružení samostatně, existují ale kontrolní mechanismy. Pokud nebude zbytí, budu chtít jejich využití,“ napsal na twitteru předseda Pirátů.

Vysvětlení pro předsednictvo

Plzeňský lídr Pirátů Pavel Bosák ale za vznikající koalicí stojí. Situaci bude v neděli večer vysvětlovat na předsednictvu České pirátské strany v Praze.

„Byl jsem pozván na jednání republikového předsednictva. Já jim musím vysvětlit, jaká je situace v Plzni, která je teď hodně pohyblivá,“ řekl Bosák. „Nicméně já jsem něco podepsal, někdo si může myslet, že je to chyba, ale já svoje slovo budu držet,“ dodal.

Večer bude vedení Pirátů mimo jiné vysvětlovat, co ho k tomu vedlo. „Následně uvidíme, co republikové předsednictvo podnikne za kroky a jestli vůbec nějaké,“ poznamenal.

V komunálních volbách v Plzni těsně zvítězila koalice Spolu tvořená ODS, lidovci a TOP 09. Případná koalice ANO, Piráti a STAN by měli dohromady v 47členném zastupitelstvu 23 křesel. Dva hlasy SPD by jim tak zajistily většinu.

Podle Bosáka jde pouze o hlasy podpory. „Koalice je de facto menšinová, ale shání pro sebe podporu,“ vysvětloval Bosák.

V plzeňské komunální je nejúspěšnější stranou ODS. Ve vládnoucí koalici byla vždy od roku 1994 a pouze jedno volební období - v letech 2014 až 2018 - neměla primátora.