Výsledky jsou, jaké jsou, osobní animozity nebudou hrát roli, říká dvojka pražské kandidátky Pirátů

Povolební vyjednávání o koalicích začínají. V Praze se dopočítávalo až nad ránem. Vítězem se nakonec stalo Spolu, na druhém místě skončilo ANO, třetí jsou Piráti. Kandidát Spolu na primátora Bohuslav Svoboda uvedl, že chce jednat se zástupci stran vládní koalice, tedy s Piráty a hnutím STAN. Jaký postoj ale zastávají Piráti? V rozhovoru pro Radiožurnál nastiňuje dvojka na pražské kandidátce strany a první místostarostka Prahy 10 Jana Komrsková. Rozhovor Praha 21:09 25. září 2022

Vaše strana získala plus minus stejně jako v předchozích volbách. Jak výsledek hodnotíte?

Nejprve bych chtěla všem voličům poděkovat za hlasy, které nám dali, a za projevenou důvěru. Tento výsledek hodnotíme jako velice dobrý, protože průzkumy nás až tak dobře nehodnotily, jako to zvládli voliči. Takže za mě ještě jednou děkuji.

Poslechněte si rozhovor s Janou Komrskovou

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) by dnes měl jednat se zástupci Prahy Sobě a Starostů a nezávislých, což bylo už před volbami vaše preferované spojenectví. Co ale od schůzky očekáváte, když se v tomto složení nedá složit většina?

Ráda bych zdůraznila, že máme vyjednávací tým, nevyjednává tedy pouze pan primátor. V tomto týmu je zastoupené širší spektrum.

Určitě je minimálně slušnost si nejprve sednout s lidmi, s kterými jste čtyři roky v koalici. My to uděláme a budeme jednat dál se všemi demokratickými stranami. A budeme se držet naší povolební strategie.

A co od toho očekáváme? V prvé řadě si budeme analyzovat výsledek, který dali voliči celé koalici. To si od toho slibujeme, ale žádné závěry se dnes a myslím si, že ani v nejbližších dnech očekávat nedají, protože vyjednávání budou složitá i tím, že ANO a Spolu by získali většinu na magistrátu. Tak uvidíme, jak budou vyjednávání pokračovat.

Hřib také řekl, že se v následujících dnech vyjednávací tým dostane i k jednáním s koalicí Spolu. Její kandidát na primátora Bohuslav Svoboda (ODS) uvedl, že to spojení na půdorysu současné vládní koalice je pro Prahu jediným řešením. Čili dávalo by podle vás v této situaci největší smysl právě to spojenectví Spolu a STAN, když to v 65členném zastupitelstvu dá dohromady 37 mandátů?

Půdorys parlamentního osazení koalice se nabízí. Je logický, stejně jako je logické pokračovat v nějakých stávajících projektech s koaličními partnery, se kterými jsme čtyři roky byli ve vládě magistrátu. Opravdu bych nepředjímala, co je lepší nebo horší. Počkáme si na vyjednávání, jdeme tam s našimi záměry a projekty, které chceme z našeho programu prosadit. Takže ještě počkejme na výsledky vyjednávání.

Ale jaký z toho máte dopředu pocit? Nakolik bude možné se dát dohromady se Spolu, když jste byli vůči ODS i v předvolební kampani velmi kritičtí. Zdeněk Hřib se dostával s Bohuslavem Svobodou nejčastěji do konfliktu a poukazovali jste na trestní stíhání některých politiků na předních místech kandidátky Spolu.

Ano, to je součástí povolební strategii, kterou máme, co se týče trestně stíhaných. Je celkem jasné, že se budeme držet naší povolební strategie. A co se týče vymezování proti osobě pana Svobody od pana primátora, výsledky jsou, jaké jsou, jednáme se všemi a nemyslím si, že nějaké osobní animozity budou hrát roli.

Rozumím tomu správně, že pokud tam bude někdo trestně stíhaný v rámci třeba koalice Spolu, tak do toho spojenectví se Spolu nepůjdete?

Ne. Bavíme se o tom, že trestně stíhaný je pro nás neakceptovatelný v radě města.