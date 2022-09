VIDEO: V Krásné Lípě debatovali kandidáti do komunálních voleb

Ke komunálním volbám na konci září se chystají také obce, jejichž život nedávno poznamenal rozsáhlý požár. Jsou lidé žijící v sousedství národního parku České Švýcarsko ovlivňováni jeho existencí? Je pro ně blízkost nedotčené přírody s omezenými zásahy člověka prospěšná? Nejen na to se v předvolební debatě Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ptal moderátor Jan Pokorný kandidátů do komunálních voleb v Krásné Lípě. Video Krásná Lípa 16:55 1. 9. 2022 (Aktualizováno: 18:09 1. 9. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V rámci debaty vystoupili lídr kandidátky Sdružení 22 Jan Kolář, lídr kandidátky Volby pro Lípu Miroslav Řebíček a Jana Chvátalová z KSČM. Jako nezávislý odborník se diskuse na dálku zúčastnil Michal Hošek, prezident celoevropské asociace chráněných území Federace EUROPARC.

Co by vzkázali do českých a moravských vesnic, které by se v budoucnosti mohly rovněž ocitnout na území nově vytvořených národních parků? I to ukázala debata z Kulturního domu v Krásné Lípě, kterou jste zde mohli sledovat živě.