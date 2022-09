Tři dny do voleb. Co dělat, když nepřijdou lístky, jak je správně označit a jak se barevně liší obálky?

Už máte doma hlasovací lístky pro letošní komunální a senátní volby? Právě do úterý byste je měli mít ve své schránce. A co dělat, když vám nepřišly? A jak s lístky správně zacházet? Seriál Českého rozhlasu Plus Volební vysvětlovna popisuje, jak upravit hlasovací lístek a na co si dát pozor, aby lístek nebyl zneplatněn. VOLEBNÍ VYSVĚTLOVNA Praha 8:38 20. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební lístky (ilustrační foto) | Foto: Anna Vavríková/Mafra | Zdroj: Profimedia

Nejpozději v úterý by měl každý oprávněný volič dostat hlasovací lístky do poštovní schránky. V pátek a v sobotu bude zhruba třetina republiky kromě obecních zastupitelů vybírat taky nové senátory. Pokud se tento případ týká i vašeho volebního obvodu, dostanete do schránky hned dvoje volební lístky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak zacházet s hlasovacími lístky? A co dělat, když je poštovní schránka před volbami stále prázdná?

Ve výjimečných případech se ale může stát, že vám lístky nepřišly. Pak se můžete obrátit na obecní úřad, který má k dispozici rezervní. Jména kandidátů taky najdete na webu ministerstva vnitra. A nebo můžete použít sadu lístků přímo od volební komise.

„Ve volebních místnostech je dostatečná rezerva hlasovacích lístků. Ten volič nemusí do volební místnosti s hlasovacím lístkem. Bude ho tam mít k dispozici,“ vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.

V obecních volbách máte tolik hlasů, kolik se ve vaší obci volí zastupitelů. Jejich počet zjistíte na hlasovacím lístku. Pokud nějakému kandidátovi dáváte přednost, zakřížkujte políčko u jeho jména.

V komunálních volbách máte tři možnosti, jak své hlasy rozdat. Buď můžete dát všechny své hlasy jedné straně, a to tak, že uděláte křížek ve čtverci vedle názvu strany. A nebo hlasy rozdělíte napříč stranami.

„Pokud u vás kandidují tři strany a volí se sedm zastupitelů, můžete zakřížkovat například dva kandidáty u strany A, dva kandidáty u strany B a tři kandidáty u strany C,“ popisuje v informačním videu ministerstva vnitra Klára Dlubalová.

Česko čekají komunální a senátní volby. Kde volit, co nezapomenout a kdo může za plentu s doprovodem? Číst článek

Pokud byste ale zakřížkovali víc kandidátů, než kolik se u vás volí zastupitelů, váš hlas by byl neplatný. Třetí možností, jak hlasovat, je kombinace předchozích dvou. Můžete zakřížkovat volební stranu i rozdat křížky u kandidátů jiných politických subjektů.

Naopak v senátních volbách je práce s hlasovacím lístkem jednodušší. Stačí si vybrat lístek s preferovaným kandidátem a vložit do obálky. Pokud se ve vaší obci konají volby do zastupitelstva i do horní komory, hlasovací lístky budou odlišené barevně.

„Proto si dejte pozor, aby barva hlasovacího lístku byla stejná jako obálka, do které jej vkládáte,“ upozorňuje Klára Dlubalová z resortu vnitra. Pro obecní volby dostanete šedou obálku, pro senátní žlutou.

Volební komise začne sčítat hlasy v sobotu po 14. hodině, kdy se uzavřou volební místnosti.