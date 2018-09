MAPA: Kde nechce nikdo kandidovat? A kde je o vítězi komunálních voleb rozhodnuto předem?

Více než 360 tisíc lidí žije v obcích, kde je o výsledku komunálních voleb předem rozhodnuto. Počet kandidátů je totiž shodný s počtem zastupitelů. V sedmnácti obcích se zastupitelstvo kvůli malému zájmu kandidátů nepodaří naplnit a v devíti místech nechce kandidovat vůbec nikdo. Obcím, které si samosprávu nezvolí, hrozí zánik. Analýzu předvolebních dat zpracoval server iROZHLAS.cz. Praha / Březiněves / Hodějice 7:00 20. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dva týdny do voleb: ani v pražské městské části Březiněves není na místní úrovni žádná politická konkurence. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Po vyhlášení výsledků voleb bude určen správce z ministerstva vnitra. Předám mu veškerou dokumentaci, zaměstnance a úřad jako takový,“ popisuje Českému rozhlasu Brno blízkou budoucnost starosta Hodějic, obce s tisícovkou obyvatel blízko moravské metropole. „Do konce roku se pojede podle schváleného rozpočtu. Po Novém roce bude správce hradit jen nejnutnější výdaje: elektrickou energii, plyn, vodu, provoz úřadu, mzdy...“

Pokud se v Hodějicích ani v dodatečných volbách nenajde nikdo ochotný kandidovat do devítičlenného zastupitelstva, hrozí jim po nucené správě z ministerstva sloučení s některou z okolních vesnic.

„Myslím si, že to bude mít fatální následky pro všechny. Nevěřila bych, že se nenajde vůbec nikdo, kdo by do toho šel. Tak velká obec bez zastupitelstva a starosty, to prostě nejde,“ říká starostka hodějovického Sokola Monika Zápotočná. Většina z místních podle ní ani nevěděla o červencové uzávěrce kandidátek. Sama se kandidovat nechystá, na práci pro obec jí kvůli množství jiných aktivit nezbývá čas.



Dosavadní starosta Florian po třech volebních obdobích pokračovat nechce, a hledá si jiné zaměstnání: „Pokud nemáte důvěru v lidi, se kterými děláte, je to špatné. [...] Panem prezidentem bude vyhlášeno další kolo voleb. Do toho se můžou přihlásit ti kandidáti, kteří teď mají nejvíc řečí. Ať to zkusí zase někdo jiný. Mají možnost!“

Nulová konkurence

Z analýzy předvolebních dat vyplývá, že ve stejné situaci jako Hodějovičtí se před letošními komunálními volbami ocitly více než tři tisíce obyvatel devíti obcí.

Dalších pět a půl tisíce lidí bydlí v místech, kde se do zastupitelstva hlásí méně zájemců, než kolik je v něm míst – například v Horšicích u Plzně chce do sedmičleného zastupitelstva jediný kandidát, sedmatřicetiletý dělník seřizovač.

Celkem 363 tisíc obyvatel pak mají obce, kde se kandidátku podařilo naplnit jen těsně. Kandidátů je v nich totiž stejně jako mandátů, o složení jejich zastupitelstev je tedy dopředu rozhodnuto. Jediné, co mohou voliči svými hlasy teoreticky ovlivnit, je síla vyjednávací pozice jednotlivých zastupitelů při vybírání starosty.

