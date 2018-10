Hnutí ANO podle svého předsedy Andreje Babiše volby v Praze prohrálo kvůli politice stávající primátorky Adriany Krnáčové. Babiš to řekl v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes. Kritizoval třeba některé nešťastné výroky Krnáčové. Ta například řekla, že obyvatelé Prahy jsou zpovykaní, když si stěžují, že musí stát v kolonách. Praha 7:33 8. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rozhovor s Andrejem Babišem přinášejí taky Lidové noviny. Babiš v něm řekl, že pražská organizace ANO bude muset ze špatného volebního výsledku vyvodit důsledky. Nezmínil ale jaké. Stuchlík po volebním neúspěchu v Praze: Babiš mi vyjádřil podporu bezprecedentním způsobem Číst článek

Odmítl také spekulace, že ANO v metropoli neuspělo proto, že voliči neznali volebního lídra hnutí Petra Stuchlíka.

Ten v rozhovoru pro iROZHLAS.cz uvedl, že výsledek hnutí ANO "rozhodně není to, co jsme očekávali". "Na kampaň jsme měli málo času, to si řekněme rovnou. Pár týdnů navíc by nám pomohlo," dodal.