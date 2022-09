Politolog Mlejnek: Hnutí ANO ve druhém kole ztratí většinu kandidátů. Výsledky STAN jsou neúspěch

V říjnových volbách posílily hnutí ANO a SPD. Strana Andreje Babiše by mohla vedle jednoho vítězství v prvním kole voleb do Senátu proměnit dalších 17 postupů. Politolog z Univerzity Karlovy Josef Mlejnek však v rozhovoru pro iROZHLAS.cz namítá, že většinu z nich ztratí. „Budou mít problém dostat voliče k urnám,“ myslí si. Praha 5:00 25. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ke komunálním volbám dorazilo přes 40 % voličů | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Nestraník za hnutí ANO Ladislav Václavec přesvědčivě obhájil na Bruntálsku senátorské křeslo. Zvítězil v 1. kole a čeká ho dalších šest let v horní komoře. Sedmnáct jeho kolegů postoupilo pod značkou ANO do 2. kola. Znamená to, že se opozičnímu hnutí podařilo uspět s referendem o současné vládě?

Politolog Josef Mlejnek z Univerzity Karlovy | Zdroj: archiv Josefa Mlejnka

„S referendem o vládě částečně uspěli. Téma bylo součástí jejich volební kampaně, hodně kandidátům se podařilo postoupit do druhého kola,“ shrnuje známá fakta politolog z Univerzity Karlovy Josef Mlejnek. „Ale myslím, že většinou ve druhém kole prohrají,“ předpovídá v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz.

Podle Mlejnka se Babišovi nyní podařilo zmobilizovat vlastní voliče. Dá se ale očekávat, že ve druhém kole volební účast klesne. „Hnutí ANO bude mít problém voliče dostat ve druhém kole k urnám. Určitě je tam i část voličů, kteří šli volit do komunálních voleb a prostě ten senátní lístek vhodili do urny, když to tam bylo nachystané,“ domnívá se.

ANO ve městech

Hnutí ANO slavilo i v komunálních volbách. Hlasování v Ostravě, Karlových Varech, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Jihlavě a Zlíně ovládlo s velkým náskokem. „Vytěžili silnou pozici v komunální politice na úrovni větších měst a vytěžili i to, že jsou opoziční strana,“ přibližuje Mlejnek.

Úspěch i zklamání. Předsedové parlamentních stran reagují na výsledky komunálních a senátních voleb Číst článek

„Dělali kampaň vymezující se proti vládním stranám, takže je logické, že něco získali. Teď záleží na tom, jaké koalice vzniknou, zda budou ostatní strany chtít s nimi něco vytvářet,“ upozorňuje Mlejnek, že ne každý vítěz voleb se následně podílí na vedení obce. „Zatím mi to nepřijde, kdo ví jak dramatická věc. Je to relativní úspěch, ale žádné zemětřesení to není,“ říká v narážce na budoucí povolební vyjednávání.

SPD slaví, levice ztrácí

Ve volbách posílila také strana Tomia Okamury - Svoboda a přímá demokracie (SPD). „Je za tím energetická krize, odpovídá to celostátním trendům. Nějaký nárůst vidíme, ale opět to není nic dramatického,“ hodnotí více než dvojnásobný zisk mandátů SPD oproti roku 2018 Mlejnek.

Pro připomenutí: před čtyřmi lety zapsala Okamurova partaj 150 mandátů, teď se sama dostala přes 300 a další přidá ve volebních koalicích. Rýsuje se i její vstup na pražský magistrát, byť těsně.

Naopak další pád zaznamenaly Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) a Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM). U komunistů je to podle Mlejnka dáno tím, že postupně vymírají členové.

„U ČSSD se naplňuje přísloví: Sejde z očí, sejde z mysli. Mnoho lidí, kteří by kandidovali za ČSSD, to radši zkouší pod jinou značkou. ČSSD už je tak nepopulární, že pokud je někde úspěch jejich člověka, tak je to v jiném dresu.“ Josef Mlejnek (politolog, Univerzita Karlova)

ČSSD zase naráží na to, že po konci ve vládě se v loňských volbách nedokázala dostat do Poslanecké sněmovny. „U ČSSD se naplňuje přísloví: Sejde z očí, sejde z mysli. Mnoho lidí, kteří by kandidovali za ČSSD, to radši zkouší pod jinou značkou. ČSSD už je tak nepopulární, že pokud je někde úspěch jejich člověka, tak je to v jiném dresu,“ míní.

Stačí se podívat třeba do Náchoda, kde Jan Birke s uskupením Jan Birke pro Náchod získal 39,15 % hlasů. Pod jiným značkou uspěl i předseda ČSSD Michal Šmarda, když v Novém Městě na Moravě získal téměř třicet procent s projektem Lepší Nové Město.

STAN by neměl slavit

Předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan po zveřejnění výsledků ocenil, že hnutí ve volbách na pražský magistrát uspělo poprvé se samostatnou kandidátkou. Také procentuální výsledek ocenil jako skvělý. Těší ho i výsledky Starostů v jednotlivých pražských městských částech. „Starostové z pražské politiky nezmizeli a se skvělým lídrem nastartujeme novou etapu,“ řekl.

Politolog Mlejnek se ale domnívá, že Starostové nemají co oslavovat. „Myslím si, že komunální volby jsou pro STAN velký neúspěch. Zvlášť pro stranu, která stavěla svou identitu na tom, že se jmenují Starostové a nezávislí. To je strana, která by měla být silná v komunální politice. Většinou to je propad. Příčina toho jsou určitě ty jejich kauzy typu Dozimetr,“ uzavřel.