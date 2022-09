ONLINE: Havířov, Přerov, Turnov nebo Rychnov nad Kněžnou. Začínají vznikat první městské koalice

Koalice po víkendových obecních volbách vznikly už například v Havířově, Přerově, Trutnově nebo Rychnově nad Kněžnou. Brzy zřejmě bude nové složení vedení města známo také ve Zlíně, Sokolově či Strakonicích. V největších městech zatím vyjednávání nekončí. Výjimkou je Plzeň, kde se strany dohodly na spolupráci v neděli. Státní volební komise v pondělí výsledky letošních obecních voleb schválila. Praha 19:23 26. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volby, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

K dohodě na budoucí podobě vedení radnice v pondělí dospěli zástupci čtyřčlenné koalice v Havířově na Karvinsku. Podepsali dohodu, podle níž bude pokračovat dosavadní spolupráce vítězného hnutí ANO s ČSSD a osobnostmi města, Hnutím pro Havířov a uskupením Spolu plus, které ve městě tvoří zástupci ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Primátorem bude znovu Josef Bělica (ANO). Koalice bude mít v třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu převahu 28 hlasů.

Dalším městem, kde už je jasno, je Přerov. Na koalici se tam domluvilo vítězné ANO s ODS, lidovci a TOP 09. Primátorem se stane jednička kandidátky ANO Petr Vrána, oznámili v pondělí médiím představitelé koalice. V pětatřicetičlenném zastupitelstvu bude mít tato koalice, která je stejná jako v předchozích čtyřech letech, 21 členů.

V Trutnově bude dál starostou lídr ODS Michal Rosa a jeho místostarosty Tomáš Hendrych z Volby pro město a Tomáš Eichler z České pirátské strany. Čtvrtou koaliční stranou bude opět Sdružení pro Trutnov, řekl v pondělí Rosa.

V Rychnově nad Kněžnou vytvořili koalici vítězní Nezávislí za Rychnov s ODS a Volbou pro město. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu budou mít 15 hlasů. V pondělí to oznámil lídr Nezávislých za Rychnov Jan Skořepa, který se zřejmě opět stane starostou.

Ve Strakonicích bude zřejmě znovu vládnout samo hnutí Strakonická Veřejnost, které vyhrálo volby. Starostou asi zůstane Břetislav Hrdlička a prvním místostarostou Rudolf Oberfalcer, řekl v pondělí Oberfalcer. Hnutí ve volbách získalo 14 mandátů z 21. Starostou Králova Dvora na Berounsku se stane zřejmě počtvrté Petr Vychodil (ODS). Pokračovat bude dosavadní koalice ODS, Nezávislých Králův Dvůr a STAN. Strany se na tom domluvily hned po volbách, oznámil v pondělí Vychodil.

Blíží se zřejmě dohoda ve Zlíně. Podoba koalice v krajském městě by mohla být jasná do konce týdne, řekl v pondělí lídr vítězného ANO a primátor Jiří Korec. ANO těsně po volbách uvedlo, že základ nové koalice je dohodnut s trojblokem ODS, lidovců a Pirátů, se kterým bylo v koalici i v končícím volebním období. Tyto subjekty mají nyní v jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu většinu 27 křesel.

Obrys spolupráce je i v Pardubicích téměř domluvený. Politici se ale zatím nerozhodli, zda v koalici budou tři nebo čtyři subjekty. Na radnici by měla pokračovat sestava, která vládla od roku 2018. Řekl to náměstek primátora Petr Kvaš (ODS), který kandidoval za Spolu. V koalici by tak mohly být ANO, které zvítězilo, Spolu a Žijeme Pardubice.

Také v Sokolově bude koalice známa asi do konce týdne. Řekl lídr ANO Petr Kubis. Rýsuje se spolupráce vítězného ANO s druhým uskupením Společně pro Sokolov, které v pondělí podepsaly dohodu o společném postupu při sestavení koalice. Dohromady by měly ve 27členném zastupitelstvu většinu mandátů, ale chtějí ještě jednat s ostatními stranami.

V Praze 5 jednají o koalici zástupci vítězné Prahy 5 Sobě, Pirátů a koalice SEN 21. Oznámil to lídr Prahy 5 Sobě Jaroslav Pašmik. Koalice by měla v 41členném zastupitelstvu těsnou většinu 21 hlasů.

V Kroměříži vítězné ANO vyjednává o koalici s KDU-ČSL a nezávislými, Zdravým Kroměřížskem, ČSSD, ODS a OK občané Kroměříže, uvedl v pondělí volební lídr ANO Tomáš Opatrný, který bude usilovat o křeslo starosty. Pokud by vznikla koalice v této podobě, v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu by měla 17 křesel.

V Ústí nad Labem začalo vyjednávání v pondělí odpoledne. Vítězné ANO se chce sejít se všemi stranami, které se dostaly do zastupitelstva. V Písku vzniká koalice ANO, ODS a uskupení Pro Písek. Dohromady má 13 hlasů ve 27členném zastupitelstvu. Koalice proto hledá ještě jednoho partnera, řekl lídr ANO Michal Čapek.

V největších městech Česka zatím jednání většinou stále trvají. V Praze se v neděli poprvé sešli zástupci vítězné koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) se STAN a v pondělí bude Spolu zřejmě jednat s Piráty.

Brněnská primátorka a jednička kandidátky ODS Markéta Vaňková se v pondělí odpoledne setkala s lídrem ANO René Černým. Schůzka byla spíše informační, řekli Vaňková a Černý novinářům.

Třeba v Plzni už ale v neděli podepsala memorandum o spolupráci koalice ANO, Piráti a STAN, s podporou PRO Plzeň. Obsadí 28 křesel v 47členném zastupitelstvu.

Navzdory výraznému zisku ve volbách se zřejmě do vedení Pohořelic na Brněnsku nedostane hnutí Přísaha se svým předsedou, bývalým vysokým funkcionářem policie Róbertem Šlachtou. Získalo sice devět mandátů z 21, ale nikdo s ním podle Šlachty nechce jít do koalice.

V některých obcích se musí ujmout řízení správce, protože se tam volby vůbec neuskutečnily. Třeba Ohařice na Jičínsku kvůli tomu od soboty řídí správce jmenovaný ministrem vnitra. V celé zemi se letos obecní volby nekonaly v 11 obcích, kde se do voleb nepřihlásil dostatek kandidátů.

Volby do obecních zastupitelstev se spolu s prvním kolem voleb do třetiny Senátu konaly 23. a 24. září. Jako obvykle získali nejvíce mandátů nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení, neboť strany o zastupitelstva v menších obcích neusilují.

Nezávislí kandidáti letos obsadili skoro 48 000 křesel. Ze stran byli první lidovci s 3252 křesly. Z hlediska poměru mezi počtem kandidátů a zvolených zastupitelů byla ale podle srovnání letos nejúspěšnější opět hnutí Starostů. Hnutí STAN a SLK navrhla dohromady 6051 kandidátů a zvoleno z nich bylo celkem 1950, v průměru každý třetí.